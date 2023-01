Trakk seg fra Farmen kjendis grunnet helseproblemer

Tirsdagens episode startet med en trist beskjed fra deltaker og influenser Malin Nesvoll (33). Allerede i første halvdel forteller 33-åringen at hun har slitt med helseproblemer før oppholdet.

– De siste dagene har jeg ikke følt meg helt pigg. Jeg har mye vondt i magen. Jeg er redd for at det er den cysten jeg fikk påvist rett før jeg dro inn på gården.

Det tok ikke lang tid før Nesvoll tårevått fortalte de andre deltakerne at hun måtte reise hjem for å operere.

– Jeg har snakket med legen, og hun anbefaler meg at jeg ikke burde fortsette. Det er ikke noe farlig, men jeg må operere. Så jeg må dra – nå, sier Nesvoll mens tårene renner nedover ansiktet.

I august i fjor endte 33-åringen opp med å operere ut cysten. Det som ventet henne da hun våknet var en uventet og nedslående beskjed.

MÅTTE TREKKE SEG: Malin Nesvoll måtte trekke seg fra Farmen kjendis. Foto: Anton Soggiu

– Dritkjip beskjed å få

Tidligere denne måneden la Nesvoll ut et innlegg på sin egen Instagram, hvor hun fortalte om operasjonen og tiden etter:

«Nå har det vel gått drøyt fire måneder siden jeg våkna fra narkosen, og fikk servert endometriosesiagnosen på sølvfat. Flere av dere lurer på hvordan det går. Og helt ærlig? JEG ANER IKKE.»

Hva er endometriose? Endometriose er en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren (endometrium) vokser utenfor livmorhulen.

Endometriose gir ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, eventuelt smerter ved eggløsning og hos en del kroniske smerter.



Endometriose forekommer hos 6 til 10 prosent av alle kvinner.

Kilde: NHI.no

Nesvoll har siden diagnosen i august i fjor, både i sosiale medier og i media, vært ærlig om hvordan endometriosen har påvirket henne.

Det få visste var hvordan det påvirket Farmen kjendis-oppholdet hennes. Et opphold Nesvoll så på som en barndomsdrøm gått i oppfyllelse.

– Det var dritkjipt å få beskjeden fra legen på Farmen om at jeg burde trekke meg, jeg skal ikke lyve og si noe annet, sier Nesvoll til TV 2.

NERVØS: Malin var nervøs før operasjonen hun hadde i august i fjor. Foto: Anton Soggiu

33-åringen forteller at da hun entret den fjerde uken på gården, hadde hun begynt å drømme om en plass i finaleuken. Hun var motivert og følte hun hadde mer å gi. Men plutselig sa kroppen stopp.

– Kroppen og hodet mitt var ikke på bølgelengde. Til slutt hadde jeg så vondt at jeg ikke kunne gjøre noe som helst, forteller hun om magesmertene.

– Hadde ikke den fjerneste tanke

Etter at influenseren trakk seg fra gården, tok det flere uker før hun fikk operasjonen som skulle fjerne cysten. Det var i etterkant av denne at hun fikk påvist endometriose.

Selv hadde hun aldri trodd hun hadde den kroniske sykdommen.

STOR GLEDE: For Malin var det en stor glede å få være med på Farmen kjendis, så lenge det varte. Foto: Anton Soggiu

– Jeg hadde ikke den fjerneste tanke. Jeg har hatt vondt i flere år, men har aldri trodd det skulle være det. Jeg har venner som har endometriose, men symptomene våre var ulike. Så å våkne opp fra operasjonen, for å så få vite at jeg har en kronisk sykdom, var mildt sagt overraskende.

Nesvoll er glad for at hun fikk operasjonen, og at det ble oppdaget at hun hadde endometriose.

– Det var kjipt å få den diagnosen. Men det er også hell i uhell, for hadde jeg ikke hatt operasjonen hadde jeg funnet ut av det. Jeg er jo glad for at det skjedde slik det skjedde, for nå vet jeg litt mer i alle fall, avslutter hun.