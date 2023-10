«Torpet-Maria» hetses etter MeToo-anklagene

Denne uken gikk det hardt for seg inne på «Torpet».

Etter den betente situasjonen, hvor det kom fram at Christopher Scott (29), Kornelia Kløv (25) og Maria Skogvoll Andberg (23), hadde en plan om å få ut Arvid Mæland (55), fikk sistnevnte sterke anklager rettet mot seg.

Maria hevdet at Arvid hadde nedverdigende kommentarer om kroppen hennes, og at han skal ha tittet på henne og Kornelia, mens de sov.

55-åringen nektet imidlertid for dette, og mente at han skulle vekke de andre deltakerne om morgenene.

Til tross for den opphetede diskusjonen beklagde Maria for seg, og rogalendingen så seg heller ikke enig i anklagene mot ham.

Nå føler imidlertid 23-åringen seg fremstilt feil om hvordan hun ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra Arvid.



ANKLAGES: Arvid Mæland anklages for uønsket seksuell oppmerksomhet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

- Drøy påstand

I en e-post til TV 2, skriver Maria at hun føler seg veldig misforstått og ønsker derfor å komme med en ny uttalelse.



– Jeg skjønte veldig fort at å bruke ordet «MeToo», uten tvil var en for drøy påstand. Men jeg vil fortsatt vektlegge at de tingene jeg sa og anklagelsene jeg kom med, ikke var et påfunn eller skuespill for å få Arvid til å trekke seg fra Torpet.

Nettavisen omtalte saken først.

For etter torsdagens episode kom det nemlig fram at Arvid mente at uttalelsene fra Maria, som omhandlet seksualiserende oppførsel fra ham, var skuespill.

Den siste tiden har 23-åringen mottatt hets og nedsettende ord i sosiale medier.

Ifølge Maria selv, mener hun at episodene gjenspeiler flere dager klippet sammen til få minutter.

– Jeg fikk etter hvert høre fra de andre deltakerne hvordan han hadde beskrevet meg som person, og fremfor å fortelle om hva jeg jobbbet med, eller hvordan jeg var på «Farmen», valgte han å vektlegge at jeg gikk uten BH i små topper man kunne se niplene gjennom, sier hun og legger til:

– Og «at det var det man så» da det kom til meg.

Derfor eksploderte hun

Hun forteller videre at hun opplevde ting som ble sagt om henne før hun kom til «Torpet» var upassende og ubehagelig.

Deltakeren legger heller ikke skjul på at hun, Christopher og Kornelia prøvde å få Arvid til å trekke seg som deltaker, da hun opplevde han som umotivert.

– Jeg hadde et håp om at han kom til å trekke seg da han ikke virket veldig motivert, så planen var egentlig å ikke ta opp hva han hadde sagt om min kropp. Hans respons og generelle holdning var utrolig provoserende og det gjorde at jeg eksploderte. Derfor tok jeg dette opp i plenum, og jeg synes at det var oppriktig ubehagelig.

Hun hevder også at noe som ikke kom med i episodene, var at hun gikk til han kort tid etterpå og sa til Arvid, «beklager, det var for drøyt».

Arvid har lest kritikken som Maria kommer med. Han sier at den inneholder flere usannheter, men ønsker ikke å bidra ytterligere til en ny artikkel om temaet.

– Jeg tror hun vil være best tjent med å ikke gjøre noe mer ut av dette. Det er ikke en sak der, sier han til TV 2.

Han legger også til at utsagnene som kommer fram på «Torpet» skulle være en fortrolig samtale mellom han og Kornelia, og at hele poenget var at han syntes Maria overdrev, når hun gikk ikledd det han beskriver som «gjennomsiktige, korte topper».

Ville aldri løyet om dette

Maria forstod etterhvert at Arvid aldri mente å være krenkende eller ubehagelig, og hun hevder at han ikke forstod at dette ikke var innafor.

Gjennom oppholdet hadde 23-åringen tett dialog med produksjonen, både før og etter denne konfrontasjonen.

Maria besluttet derfor å legge saken død og ordne opp med Arvid.

– Vi skulle tross alt bo sammen i et lite hus, og jeg ønsket ikke å bruke min reise på å lære en 55 år gammel mann hva som var rett og galt. Dette får han lære selv tenkte jeg. Jeg ønsket og trives, og merket selv at hvis jeg ikke gikk videre ville jeg kun gjøre reisen verre for meg selv, da han åpenbart ikke forsto hvorfor jeg følte som jeg gjorde.

23-åringen understreker imidlertid at hun og Arvid ordnet opp på «Torpet», og at de i dag ikke har dårlig stemning seg i mellom.

Likevel ønsker hun å komme med en tydeligere avklaring på hva hun mente med sine anklagelser, da hun har opplevd at situasjonen har blitt misforstått av både seere og media.

– Jeg ville aldri funnet på slike ting for å få en deltaker til å trekke seg, det hadde vært alt for drøyt, avslutter Maria.