Torpet kjendis-deltaker røper stor gladnyhet om kjæresten

Lotto-programleder Ingeborg Myhre (47) har mye å smile for om dagen. Sist uke ble det avslørt at hun, sammen med bestevenninnen og TV 2-legenden Eli Kari Gjengedal (51) og reality-deltaker Erik Anders Sæther (26), skal være med i den nye sesongen av Torpet kjendis.

– Jeg gleder meg så mye til å se det! Jeg har nesten glemt alt nå, det er så lenge siden vi var der, sier Myhre til TV 2 og ler.

KLAR FOR TORPET KJENDIS: Ingeborg, Erik og Eli Kari tok fatt på gårdstilværelsen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Ganeshfoto.no

Innspillingen av Farmen og Torpet kjendis ble gjort i sommer, og har premiere rett over nyttår.

Myhre sier at hun nå ser frem til å oppleve Torpet-eventyret på nytt gjennom TV-skjermen.

Men det er ikke kun Torpet kjendis-deltakelsen 47-åringen gleder seg over. Til TV 2 forteller Myhre at hun og kjæresten Brian Skotnes (50) nå tar et nytt, stort steg i forholdet.

Deler gladnyhet

Tidligere i år kunne Myhre forteller at hun hadde funnet kjærligheten på nytt, etter at det i 2019 ble kjent at hun skulle skilles. Bestevenninnen Gjengedal var da en viktig støttespiller i den tøffe perioden.

Nå har lykken derimot snudd, og Myhre forteller at hun er stormende forelsket. Paret møttes allerede sommeren 2021 på en singel-fest, for så å matche på dating-appen «Tinder» en liten stund etter.

– Det var kjærlighet ved første blikk, sier Myhre, og du kan nærmest høre forelskelsen gjennom telefonen.

Nå skal paret ta det neste, store steget i forholdet.

BLIR SAMBOERE: Kjærligheten blomstrer for Lotto-damen. Foto: Privat

– Vi er på husjakt! Så det er veldig spennende. Vi har ikke noe hastverk, men vi er sammen hver eneste dag, så det føles naturlig, deler 47-åringen om det kommende samboerskapet.

Hennes utkårede er politimann, og jobber som innsatsleder i Oslo politidistrikt. Som kjæreste er politimannen alt Myhre kunne drømt om.

– Han er bare helt fantastisk. Han er både snill og tålmodig, og en klippe i livet mitt. Han er en skikkelig mannemann, men samtidig myk og god. Og så gjør han absolutt alt for meg og barna våre.

Til sammen har paret fem barn, og målet er å finne et hus stort nok for alle sammen. De satser på å finne et hus på Jar i Bærum.

– Vi ser i samme område som vi bor nå, og det blir hus. Ikke alle barna bor hjemme, men vi må finne et hus som er stort nok til at alle kan være på besøk samtidig.

Kjæresten skal være med i TV 2-program

Myhre forteller at hun og kjæresten skal feire julen sammen med hennes familie. Juleplanene er spikret, og feiringen begynner allerede 23. desember.

– Jeg har bursdag lille julaften, og har sagt at det jeg ønsker meg er oppmerksomhet og frokost på sengen! Så senere på kvelden skal jeg ha besøk av venninnene mine. Jeg elsker å feire bursdagen min, så jeg gleder meg veldig.

STORE PLANER: Både planene for julen og 2023 er klare for det nyforelskede paret. Foto: Privat

Det er heller ikke kun Myhre som vil være å se på skjermen i 2023. Kjæresten hennes Brian Skotnes vil også være å se i en politi-serie som kommer på TV 2 neste høst.

– Jeg har fått sett litt, og det er så kult. Det er spennende for meg å se hva han driver med på jobb hver eneste dag. Jeg er utrolig stolt av ham.

Nå som kjærligheten blomstrer, har 47-åringen også gått tilbake på et tidligere utsagn.

– Jeg sa egentlig at jeg aldri skulle gifte meg igjen, men nå er jeg ikke fremmed for det. Først må vi finne hus, og så får vi se. Men et eventuelt frieri vil være opp til han, sier den nyforelskede 47-åringen.

Farmen kjendis har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play den 10. januar.