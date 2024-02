Toppen Bech (84) er død

FORMIDLER: Toppen Bech mente selv at hun var en helt alminnelig formidler. Foto: Håkon Langballe / Kagge Forlag

Toppen Bech sovnet stille inn natt til mandag, 84 år gammel. Det opplyser datteren Alexandra Bech Gjørv til Aftenposten.

Med mangeårig journalist og programleder Toppen Bechs død, har Norge mistet en bauta innen TV.

Bech huskes trolig aller best for NRK-serien «Herskapelig», som i perioden 1997 til 2006 formidlet norsk kulturarv med en elegant og velartikulert historiefortelling.

Med det opprinnelige navnet Ellen Åse Fagernæs, vokste hun opp på Makrellbekken på Oslos vestkant. Etter krigen fikk hun kallenavnet Toppen, som forble hennes navn livet ut.

Ble headhuntet

Som 19-åring banket hun på døra til Aftenpostens sjefredaktør for å be om et sommervikariat. Det fikk hun, og ti år senere ble hun headhuntet til Den norske Bokklubben, før hun ble forlagsredaktør, så sjefredaktør i ukebladet «Alle kvinner».

– Vi tok opp temaer som var litt uventet den gangen. Jeg var selv blitt skilt, og da ville jeg ha med litteratur om hvordan man skulle komme seg gjennom dette her som var en så forferdelig hendelse i livet. Det fant jeg ikke. Da var det at vi satt i gang en ganske stor serie som het «Du og jeg, en bok om sex og samliv», fortalte Bech i NRKs «Salongens lesesirkel» i 2016.

ELEGANT: Toppen Bech på norsk derby i 2002. Foto: Lise Åserud / NTB

I 70-årene var den fraskilte Bech alenemor og karrierekvinne, noe som ikke var helt normalt på den tiden – til tross for den feministiske vinden som blåste over samfunnet.

– Aldri hatt som mål å være helt stueren



Etter å ha bodd og jobbet fire år i Sveriges hovedstad Stockholm, lokket NRK henne hjem – og i 1984 debuterte hun som programleder i forbrukerserien «Unnskyld at jeg spør».



På 1980-tallet sto nordmenn etter hvert opp på lørdagsmorgenen til Toppen Bechs milde stemme og lune smil, da hun var programleder i seersuksessen «Frokost TV».

MAKKERE: Terje Sølsnes og Toppen Bech ledet «Frokost TV» på sammen NRK. Her fotografert i 1989. Foto: Storfjell, Ingar / NTB

Sendingene ledet hun først sammen med Knut Bjørnson, og senere Brita Blomquist og Terje Sølsnes. Programmet ble omtalt som «kose-TV» og enkelte hevet øyenbrynene fordi de mente at temaene bar for mye preg av ukeblad-journalistikk.

– Jeg har aldri hatt som mål å være helt stueren, eller for å si det rått, være en del av Akersgata eller den journalistiske lemenflokken. Men naturligvis gleder det meg at det såkalte «kose-TV-en» er blitt moderne featurejournalistikk, sa hun til Dagbladet i 2014.



BAUTA: Toppen Bech var i mange år en av NRKs aller største profiler. Her fotografert i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

Oppdaget Blomster-Finn

Det var Blomquist og Bech som i sin tid spurte Finn Schjöll om å medvirke med sine kunnskaper i «Frokost TV», og som i så måte skapte «hele Norges Blomster-Finn».

Schjöll takket riktignok nei til tilbudet fordi han tenkte at det norske TV-publikummet ikke var klare for å se en homofil mann på skjermen.

– Jeg sa til Toppen og Brita at det ikke kunne gå, jeg var jo homofil. Da sa Toppen det peneste noen har sagt til meg i hele mitt liv. «Det vet vi, men det er deg vi vil ha». Jeg var på en måte foretrukket, har Finn Schjöll uttalt til Her og Nå.



OPPDAGET FINN: Finn Schjöll sammen med Toppen Bech på den røde løperen under GayGalla 2018 på Chateau Neuf i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bech ledet også programmet «Den blå timen» med Erik Bye og reiste verden rundt og laget TV med programmene «Magiske Kenya», «I Jorsallfars fotspor», «Brød, vin og siesta» og «Santiago de Compostela».



– En helt alminnelig folkeopplyser



Men det var med «Herskapelig»-serien, der Bech fikk innpass på slott og herregårder, at seerne virkelig trykket NRK-programlederen til sitt bryst.

– Jeg har jo alltid vært en romantiker på alle plan. Jeg har alltid interessert meg for arkitektur, så det var liksom å lage en bildebok og å fortelle historier. Jeg er veldig opptatt av kulturarven vår. Den er viktig, og jeg er jo en folkeopplyser. En helt alminnelig folkeopplyser, sa hun om «Herskapelig» i NRK Radio-programmet «Holm» i 2019.

I 2007 ble hun tildelt Kongens fortjeneste medalje i gull for sin rolle som kulturformidler i folkeopplysningens tjeneste.



SATT PRIS PÅ: I 2008 ble Toppen Bech tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forfatter

Bech har også formidlet kultur i flere bøker. Som forfatter står hun bak bøkene «Magiske Kenya», «Vandringer i Spania», «Herskapelige Norge», «Et hus fullt av drømmer», «Mormor Farmor» og «Skikk og bruk i en ny tid».



I mange år levde Bech og ektemannen, tidligere Hydro-direktør Håkon Langballe, selv et herskapelig liv – på herregården Oakhill i Rygge i Østfold. I 2015 solgte de, og flyttet tilbake til Oslo og Uranienborg.

Bech etterlater seg to barn, Alexandra Bech Gjørv og Nicolai Bech, og barnebarna Blanka, Niki og Ole.