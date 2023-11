Tons of Rock-sjefen fikk Metallica-drøm oppfylt

BLODFAN: Tons of Rock-sjef, Jarle Kvåle har vært besatt av Metallica hele livet. 45-åringen er like stor fan nå som da han var 15 år på bildet til høyre. Foto: Privat

Onsdag ble det kjent at Metallica spiller på neste års Tons of Rock-festival med den største produksjonen på Ekebergsletta noensinne.

Drøm i oppfyllelse

Tons of Rock feirer ti år og oppfyller publikum og festivalensjefens største ønske. Med dagens bekreftelse holder festivalen ord og henter inn sjangerens største giganter.



Metallica er dermed klare for sin 20. konsert i Norge til sommeren.

JUBEL: Daglig leder, Jarle Einar Kvåle, i musikkfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo i sommer, juni, 2023. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

For festivalssjef Jarle Kvåle (45) har dette vært en stor dag, og noe han har drømt om å få til for Tons of Rock lenge. Helt siden 8-9 års alderen har han vært fan av bandet, og i tenårene var det kun Metallica det handlet om.

– Metallica var en besettelsesperiode, og hele livet dreide seg om bandet. Jeg prøvde å reise på konsert i 1992, fra Sogndal til Oslo da jeg var 15 år. Men jeg fikk jeg ikke lov av foreldrene mine. Men i 1993, fikk jeg lov å reise til Stockholm for å se Metallica på Stockholms Stadion, forteller Kvåle til TV 2.

TELENOR ARENA: Metallica spiller på Telenor Arena under sin WorldWired Tour i 2018. Fra venstre, Robert Trujillo, James Hetfield og Lars Ulrich. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Vanskelig å booke Metallica

Prosessen med å få Metallica til Tons of Rock startet en del år tilbake da festivalledelsen tenkte frem mot 10-års jubileet. De visste hvor vanskelig det var å booke bandet til en festival, men plutselig oppstod en dialog med representanter for bandet.

– Prosessen har pågått de siste månedene, og vi fikk en slags bekreftelse for 14 dager siden, men en føler seg aldri helt trygg og ting kan bli endret. Så ble det full klaff, og det er helt ubeskrivelig, sier Kvåle.

FULLT ØS: James Hetfield under konsert på Telenor Arena, mai, 2018. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Håper på nytt møte

Jarle Kvåle har møtt Metallica på en såkalt «signing-session» i 1996 i Oslo, men ikke noe mer utover det.



Hvis det faller seg naturlig, så håper han det blir mulig for et lite gjensyn med bandet i juni, på Ekebergsletta.

– Hvis åpningen er der og det er naturlig, så selvsagt har jeg lyst å treffe Metallica. Men hvis det ikke er naturlig så aksepterer jeg det. Konserten vil jeg følge både fra scenen og fra foran scenen med fansen.

BLODFANS: Metallica spiller for et fullsatt Valle Hovin i Oslo, juni, 2007. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

– Du får sørge for å få den beste plassen?

– Ja, jeg får prøve på det, men jeg kommer til å springe rundt omkring for å få med alle vinkler, avslutter festivalsjefen til TV 2.

Rockelegender

Metallica, ble dannet i Los Angeles, California i 1981.

Bandet er et av de mest ikoniske og innflytelsesrike artistene i musikkhistorien og har solgt over 125 millioner album.

Bandet består av James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett og Robert Trujillo (sistnevnte erstattet Jason Newsted, som igjen erstattet avdøde Cliff Burton).