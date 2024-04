Tons of Rock med rekord: – Vi samler 150.000

EKSPLOSJONSARTET VEKST: Tons of Rock-festivalen som går over fire dager i juni venter 150.000 publikummere, mange av de skal se Metallica på åpningsdagen 26.juni. Bildet til høyre er fra Kvelertak sin konsert på Scream Stage i juni, 2023

I 2023 befestet Tons of Rock seg som Norges største festival, med over 100.000 publikummere på Ekeberg.

I det tiende året blir det igjen satt rekorder for festivalen, som nå har knust fjorårets billettsalg med 50.000 mer solgte billetter enn i rekordåret 2023.

– Levere en fantastisk opplevelse

Tons of Rock på Ekeberg vil samle rundt 150.000 mennesker på Ekeberg over fire dager i juni 2024. Det er historisk i norsk festival-sammenheng.

– Oppskriften er og har alltid vært å levere en fantastisk festivalopplevelse til alle som kommer. Publikum skal igjen få et bredt kvalitetsprogram av musikk, mat og alt Tons of Rock-universet inneholder.

VEKST: Publikum under Skid Row-konserten på musikkfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo, juni, 2023. Foto: Fredrik Varfjell/Scanpix

– Tons of Rock er drevet av og med fans som alltid vil strekke seg etter å overgå forventninger. Veksten skal aldri gå på bekostning av kvalitet. Nå jobbes det iherdig med planlegging slik at også vårt tiende år blir tidenes opplevelse, sier presse- og media ansvarlig, Lars Tefre Baade fra Tons of Rock.

Kraftig vekst

LYKKELIG FESTIVALSJEF: Jarle Einar Kvåle, i musikkfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo, juni, 2023. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Tons of Rock opplevde en kraftig vekst fra 10.000 mennesker i Halden de første årene, til 40.000 publikummere det første året i Oslo, før de samlet 100.000 på Ekebergsletta i 2023.

At festivalen nå går videre fra 100.000 til 150.000 besøkende er historisk.

– Organisasjonen har vokst i takt med publikum. Den gode opplevelsen står fortsatt i fokus og vi utvider også alt av logistikk og fasiliteter for at publikum skal få den opplevelsen vi er kjent for, sier festivalleder Jarle Kvåle til TV 2.

Metallica topper programmet – hvor stolte er dere av at de kommer på åpningsdagen?



TOPPER PROGRAMMET: Metallica gjester Tons of Rock på åpningsdagen, 26, juni i år. Her spiller de konsert på Telenor Arena i 2018. Foto: Heiko Junge/Scanpix

– Vi er selvsagt svært stolte av Metallica men husk at dette programmet også toppes av storheter som TOOL, Judas Priest, Greta Van Fleet, ZZ Top. Det er summen her som treffer så bredt. Samtidig så er Metallica for meg helt hinsides å toppe plakaten med, sier Kvåle til TV 2.

– Godt drevet festival

Tons of Rock er kjent for å være en godt drevet festival og for sitt bevisste forhold til inkludering og tilgjengelighet i publikumsområdene, for eksempel gjennom kampanjen «Tons of love», et initiativ som av arrangørbransjen selv ble kåret til «Årets Inspirasjon» i fjor.

Sigrid Haugan Holden, Daglig leder, Norske Kulturarrangører. Foto: Jane Lool

Siri Haugan Holden er daglig leder i Norske Kulturarrangører og ser nå at festivalen på alle måter setter sine spor internasjonalt.

– På hvilken måte skiller Tons of Rock seg ut fra andre festivaler i Norge?

– Det mest åpenbare er jo størrelsen, lineupen og det internasjonale nettverket. Her er det få andre som kan konkurrere. Tons har også lyktes med å oppfylle sine store vekstambisjoner. Festivalen har beveget seg fra Fredriksten festning i Halden, til å nå fylle Ekebergsletta. De har klart å bygge opp et lojalt og dedikert publikum på veien, sier Holden til TV 2.

– Hvor viktig har denne festivalen blitt – den setter Norge på kartet i rockeverden?

– Tons er en viktig og unik festival i norsk sammenheng, og er på alle måter sterkt bidragsytende til Norges posisjon som rockedestinasjon internasjonalt, avslutter Siri Haugan Holden, Daglig leder i Norske Kulturarrangører.