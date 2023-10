Året 2023 markerte begynnelsen på flere av Norges største kjendispar – blant annet danser Helene Spilling (27) og fotballspiller Martin Ødegaard (24).

Men et av de andre parene som har skrevet flere overskrifter, er friski-kjører Birk Ruud (23) og programleder Tonje Frigstad (23).

Nå åpner stjerneparet seg om hvordan det er å stå ved hverandres sider – selv under de mest hektiske konkurransene og tidene.

– Tonje påvirker meg bra

For når Ruud reiser vekk for å hente tilbake utallige medaljer, sitter Frigstad og følger med stolt:

STOLT: Tonje Frigstad forteller at hun er stolt over kjæresten Birk Ruud. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Jeg er veldig, veldig stolt. Nå har jeg ikke fått være med på hele reisen til Birk, men det er skikkelig kult å se hva han får til, forteller hun til TV 2.

– Tonje påvirker meg bra i mitt yrke. Hun gir meg jo veldig mye glede og kjærlighet, og er støttende. Hun har glemt litt at jeg er idrettsutøver gjennom sommeren. Jeg gleder meg til at hun kan heie og at vi kan støtte hverandre – for det er gøy å være sammen gjennom alt det vi får oppleve.

– Ble stormforelsket

Selv om paret ofte ønsker å holde seg private overfor media, åpner den tidligere «Farmen»-deltakeren seg om hvordan Ruud er som kjæreste.

DEBUT: Under idrettsgallaen tidligere i 2023 tok Birk Ruud med seg Tonje Frigstad. Foto: Christoffer Andersen/Scanpix

– Jeg føler meg som verdens heldigste, og han reiser mye. Men likevel er vi flinke til å bruke den tiden vi har veldig godt.

– Jeg husker da vi først møttes, så ble jeg ble stormforelsket. Da var noe jeg gikk og tenkte på: «Hvordan er det når man plutselig begynner å vie fokuset mot kjærligheten, og ikke idretten?», forteller Ruud og fortsetter:

– Det tror jeg mange idrettsutøvere føler på. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være på samling mye lenger, jeg ville mest hjem. Så viste det seg at jeg fikk den beste sesongen jeg noen gang har hatt – med Tonje ved min side. Så det har vært veldig positivt.