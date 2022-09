Tonje Frigstad: – Jeg har blitt blokkert fra Tinder på livstid!

Nå påstår Tonje Frigstad (22) at hun har blitt bannlyst fra dating-appen.

Datinglivet skal ikke være lett. Det fikk nemlig tidligere God kveld Norge-programleder og reality-deltaker Tonje Frigstad (22) oppleve på nært hold.

Da den tidligere Farmen-profilen lagde seg Tinder-bruker etter bruddet med eks-kjæresten Simon Tronstad Jacobsen (23), fikk hun en uforventet respons fra alle fiskene i havet.

– De rapporterte meg!

Blokkert på livstid

Til høsten er Frigstad aktuell med TV 2s nye storsatsing, nemlig reality-spillet Forræder. Men utenfor spillets fire vegger avslører hun at alt ikke går hennes vei når det kommer til kjærligheten.

– Kjærlighetslivet går dårlig, det er ikke noe spennende. Jeg har ikke funnet veien tilbake til eksen, selv om vi er nominerte til «Årets romanse» til Se og Hørs Reality Awards, forteller hun til God kveld Norge under TV 2s høstlansering i Bergen.

Som mange andre single på hennes alder har hun profil på dating-appen Tinder, noe som var en reise som ikke varte spesielt lenge. Ifølge Frigstad nå er hun nemlig utestengt fra appen:

– Jeg har blitt blokkert på livstid fra Tinder, siden folk rapporterte meg! Jeg måtte jo sende verifiserings-bilder i alle slags vinkler, og likevel trodde de ikke på meg. Tinder er ikke noe for meg, så det er like greit. Jeg bare flyter, så håper jeg på de bølgene som kommer.

– Det klikka for oss

Snart er det klart for premieren av Forræder, hvor 20 kjendis-deltakere flytter inn i en villa for å spille mot hverandre. Her skal de fullføre en rekke oppdrag og utfordringer før til slutt en vinner kåres. Samtidig som de skal finne ut hvem de tre forræderne i gruppa er.

PSYKOSE: Tonje Frigstad avslører at hun gikk i en slags «psykose» under deltakelsen. Foto: Ole-Martin Sandness

Forræderne skal nemlig lyve, villede og eliminere de lojale – og Frigstad legger ikke skjul på at det har vært en krevende opplevelse:

– Det er et prosjekt som vi sier er helt «crazy», men jeg tror ikke folk skjønner hvor mye det klikka for oss. Det var som at jeg gikk i en slags «psykose». Nå i ettertid husker jeg ikke hva jeg har sagt eller gjort, fastslår hun.

Det å se programmet på TV blir nemlig som å oppleve det for aller første gang, og hun avslører at det var veldig intenst.

Likevel ville hun ikke vært foruten opplevelsen, og har lært mye om seg selv på veien.

– Jeg stod der og følte rett og slett at jeg stod på ungdomsskolen og ble mobbet av hele skolen. Det var som å få det slaget, hvor alle stod imot deg. Det var en merkelig opplevelse. Men i ettertid er jeg bare glad jeg fikk oppleve det. Dette er noe helt nytt.

Se premieren av Forræder på TV 2 og TV 2 Play 9. september.