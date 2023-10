Tonje Frigstad avslører ny jobb

NY ROLLE: Tonje Frigstad, for anledningen utkledd for halloween-fest i Oslo. Foto: Odd Arne Hartvigsen /TV 2

Influenseren har på kort tid bygd som opp som et kjent TV-fjes. Med sitt siste karrieresteg oppfyller hun en livslang drøm.

Tonje Frigstad (23) ble et kjent fjes etter «Farmen»-deltakelsen i 2021.

Siden har hun deltatt i «Forræder», prøvd seg som programleder-vikar i God kveld Norge, og er nå aktuell som programleder i reality-konkurransen «Good Luck Guys».

Torsdag var hun en av kjendisene som deltok på halloweenfest i hovedstaden.

Utfordrende kostyme

Kostymet omtaler hun som en versjon av seg selv, med følgende bakgrunnshistorie:

– Konseptet er at jeg ligger på operasjonsbordet og har planer om å legge inn silikon, også blir jeg drept idet jeg holder på å gjøre det. Det er jo utrolig fælt men det er halloween, så jeg tenker at det er lov.

– Men slik jeg har forstått det er det én ulempe med kostymet?



– Du, jeg ser ingenting. Hun damen på Partyland sa ikke til meg at man ikke ser noe med linsene, sier Frigstad, og er klar på at linsene må av i løpet av kvelden.

23-åringen har hatt et innholdsrikt år, både på jobb og privat. Det startet med at hun og Birk Ruud bekreftet forhold, premiere av «Good Luck Guys», samt innspillingen av sesong to, som allerede er klar i november.

Drømmejobben

Nå røper hun nok et nytt karrieresteg.

– Vi har hørt at du har blitt observert på en mulig filminnspilling i Fredrikstad. Kan du fortelle hva du gjorde der?

– Jeg skal være med i en kortfilm, avslører Frigstad til God kveld Norge, og utdyper:

– Det blir spennende å få prøve meg litt som skuespiller. Jeg har jo alltid hatt en drøm om å bli det, og nå fikk jeg muligheten til å spille hovedrollen.



Til tross for at det er drømmejobben, virker Frigstad nokså avslappet rundt fremtidsutsiktene som skuespiller.

– Jeg er spent på om det blir noe jeg kan tenke og fortsette med, eller om det blir noe man må legge på hylla med engang, sier hun smilende.



Hovedrollen og handlingen i kortfilmen er hun ordknapp om, men sier hun forhåpentligvis kan fortelle mer «om ikke så lenge».

– Er det noen andre kjente fjes med i kortfilmen?



– Nei, det er kun meg, så det blir veldig spennende.