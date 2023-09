Tone Damli svarer på spørsmålet «alle» lurer på

Etter 18 år i rampelyset har Tone Damli (35) produsert seks album.

Det siste kom i 2014 og var av det julestemte slaget, og ikke minst på norsk – for første gang.

Det samme året ble hun mor.

Karrieren har siden bestått av en rekke TV-oppdrag, som «Idol»-dommer, «Love island»-programleder, deltaker i «Hver gang vi møtes» og Melodi Grand Prix. I 2021 ble hun tobarnsmor.

Samtidig har hun vært aktiv som influenser og har i dag over 300.000 følgere på Instagram. I tillegg jobber hun med podkast.

Rihanna-stemning

2023 markerer nok et musikalsk comeback for stjerna fra Sogndal.

Allerede i premieresendingen av «Stjernekamp» kom et velkjent tema opp.

Et samlet dommerpanel, med musikkekspert Christine Dancke i front, uttalte at «alle» venter på et countryalbum fra Tone Damli.

God kveld Norge møter henne for å komme til bunns i saken.

– Kommer det til å skje?



Spørsmålet får Damli til å humre, før hun svarer:

– Altså, vi driver og jobber med ting …

– Countryalbum?



– Ja, men altså, det blir jo, om det så ikke blir et reinspikka countryalbum, så blir det muligens noe countryelement i det, fordi jeg elsker det jo.

Artisten drar på ordene, sier både ja og nei, men legger til:

– Jeg er ikke fremmed for det, kan du si.

– Men, blir du lei av å høre om, eller føler noe press rundt det at folket vil ha countrymusikk fra deg?

– Ja, jeg kjenner jo litt på presset.

JEVNGAMLE: Tone Damli Aaberge og Robyn Rihanna Fenty er begge tobarnsmødre, og har prioritert andre karriereprosjekter fremfor musikken de siste årene. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK, Brian Snyder / Reuters

Det er sju år siden Rihanna (35) slapp sitt siste album. Siden har fansen, som kaller seg «Navy», mast på mer musikk, og vært tydelige på skuffelsen når andre prosjekter, som hennes sminkebedrift, har blitt prioritert.

– Masingen om countryalbumet kan jo sammenlignes med Rihanna-albumet?



– Vi er like gamle jeg og Rihanna, sier hun med et smil, men er kjapp på å stoppe sammenligningen der:

– Ja, nei, men det er i hvert fall i bunn og grunn bare veldig deilig å drive med musikk nå. Og kjenne på det å stå på scenen. Jeg føler at hverdagen er actionfylt og deilig.

NYTER TIDEN: Artisten gleder seg over nye utfordringer. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Klar tale fra pappa og Eidsvåg

Damli fikk strålende kritikker etter hennes opptreden på sognemål i «Norske favoritter»-sendingen. Gjestedommer Bjørn Eidsvåg var klar i sin tale:

– Kjære Tone, du traff meg veldig her. Gjør mer av det. Det er litt sånn: velkommen hjem, sa 69-åringen.

Etter sendingen fikk hun en telefon fra pappaen sin, som refererte til Eidsvågs tilbakemeldinger og ytret at hun kanskje hadde vært «på feil spor» i karrieren.

– Så sa jeg: «Nei, pappa. Det handler ikke om å være på feil spor. Jeg tror jeg har vært på riktig spor, men kanskje er det noe annet som er riktig å gjøre nå».

IMPONERTE VETERANEN: Bjørn Eidsvågs tilbakemelding gjorde Damli tydelig rørt. Foto: Skjermbilde fra NRK TV

– Jeg er ikke en person som ser tilbake på ting jeg har gjort og tenker at det var dumt, eller skulle vært annerledes.

Siden hennes siste albumutgivelse har EP blitt greia, og det er formatet Damli naturlig nok ser for seg.

– Vi driver og tester litt på norsk, for å se hvordan det føles. Samtidig så er jeg nok litt der at jeg tenker at det ene ikke utelukker det andre.



35-åringen drar fram norske Amanda Delara (26) som et eksempel, som nylig har gjort suksess med en coverversjon av låten «Josefin».

– En dag slipper hun en låt på norsk, og engelsk en annen. Så alt man har lyst til å gjøre, går. Men jeg synes jo det er spennende å synge på norsk, det er fint. Så det kan være at det blir noe i de baner.

– Når kan vi forvente ny musikk?

– Optimalt sett skulle jeg ha gått rett i studio etter «Stjernekamp», men jeg har litt begrenset kapasitet akkurat nå. Jeg har alltid kalt meg en sirkushest som driver med masse forskjellig, og det har jeg tenkt til å fortsette med.



Men timeplanen jobber hun stadig med, for å nå målet:

– Mer musikk kan du forvente. Forhåpentligvis ganske etter Stjernekamp, man bør jo smi.



«Egentlig ikke noe Tone-fan»

Til tross for at hun er et svært godt kjent ansikt i Norge, og er vant med følgene det fører med seg, har Damli blitt overrasket av reaksjonene hun har fått som følge av NRK-programmet.

– Jeg prøver å svare alle som skriver til meg i mine sosiale medier-kanaler, det har vært et kjempeengasjement.

– Har det overrasket deg?

– Ja litt, for jeg har jo drevet på i 18 år og vært med på forskjellige ting, så en del av meg tenker jo sånn: «Nei, nei, men nå er folk sikkert litt lei», eller at folk tenker: «Hun trenger ikke den meldingen fra meg».

– Men det er jo det jeg kjenner på nå at det er litt overveldende, at jeg blir ordentlig glad av å få de meldingene og trenger de like mye som andre trenger å få skryt.

– Er det én melding som har varmet ekstra, eller stukket seg særlig ut?

– Jeg har fått ganske mange sånne: «Jeg var egentlig ikke noe Tone-fan, men etter det du gjorde på lørdag, så har jeg fått en helt ny respekt, eller øynene opp».

– Så det er jo veldig koselig at jeg kanskje har vekket interessen hos folk som ikke har brydd seg før.