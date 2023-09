Tone Damli etter «Stjernekamp»-resultat: – Ikke noe bedre enn andre

«Idol»-vennene har et avslappet forhold til konkurransen.

Premieren av Stjernekamp 2023 er overstått.

I den første sendingen røk ingen ut, men det ble avslørt hvem som fikk flest stemmer fra folket, og dermed et forsprang inn i neste sending.

Venneparet Tone Damli (35) og Aleksander With (36) var ikke blant topp tre.

– Hvordan er det å ta med seg den beskjeden inn i neste uke?

– Jeg tenker det er en mye bedre beskjed enn å få vite at man er «båtten» tre, sier Damli og poengterer at seks andre deltakere opplevde det samme.

Men 35-åringen smyger inn en liten påminner:

– Tenker at det ikke er noe negativt «at all», men nå må folk huske å stemme neste uke, da. Eller så er det på hue og ræva ut med oss, Aleks. Men da får vi finne på noe annet, sier hun smilende.



– Ikke bedre enn andre

Damli erkjenner at det er deilig å være tilbake på gullrekka, og beskriver å få et adrenalinkick av «hele sirkuset».

ULIKE: Damli liker å ha et «kamera i trynet», og sier at hun og With er ulike på det punktet. Foto: God kveld Norge

– Jeg er veldig glad Tone er her, i hvert fall. Det er særdeles utrygt terreng, så det er godt å ha en turkamerat, kommenterer With, før Damli skyter inn bekreftende ord om at han «hører hjemme på scenen».



– Er du fornøyd med opptredenen?



– Jeg er egentlig veldig fornøyd med å ha takket ja i det hele tatt, og at jeg kom meg gjennom første sending. Det var mye nerver i dag, svarer With.

Han sang den rolige Coldplay-låten «Clocks».

ILDDÅPEN: Premieren var nervepirrende for Aleksander With. Foto: NRK

– Jeg må ta det litt mer opp neste gang, så jeg får litt mer gass og trøkk til å bjuda på. Tror kanskje det her var den verste kvelden. Man har gått i evigheter og bygget opp nervøsitet.

Begge har en bakgrunn fra Idol, hvor Damli fikk en andreplass i 2005, mens With stakk av med seieren i 2006. Etter flere års vennskap er duoen klar for å heie og støtte hverandres musikk-comeback på TV.

Men konkurranseelementet er ikke fokuset.

– Kanskje det er alderen, sier With, og fortsetter:



– Det handler mer om hvordan man skal klare å overvinne sine egne demoner og gjøre så godt man kan.



Damli, som også har deltatt to ganger i Melodi Grand Prix og en gang i Melodifestivalen, sier hun stiller seg «ganske lugn» til konkurranseelementet.

– Ydmyk til hele greia. Jeg føler jo ikke at jeg er noe bedre enn noen andre på noen måte, så jeg fortjener like gjerne å gå ut først, sier hun, og minner på at mye skal klaffe – egen prestasjon og folkets mening.



– Men det er jo kjipt å ryke ut først?



With svarer bekreftende på det, og trekker frem at man forbereder låter, og gjerne har en favoritt man vil fremføre.

– Ingen vil ryke først, men det er ikke verdens undergang heller. Vi har jo viktigere ting her i verden.

Damli tilfører «familie har vi» til Withs svar, før han legger til:

– Ja, vi prøver å holde det perspektivet litt også.



Rap-skepsis

Begge har nå overstått «egen sjanger»-kvelden, hvor Damli fikk ros for å være i country-landskapet med låten «Dreams» av Fleetwood Mack.

GJESTEDOMMER: Tshawe Baqwa endte med å beklage til Damli. Foto: NRK

– Jeg har alltid elsket deg musikalsk i dette landskapet, sa gjestedommer Tshawe Baqwa etter opptredenen.



Neste sending skal de testes i rock, men gjestedommerne trakk frem rap-sendingen som et spenningselement for 35-åringen. Baqwa ytret litt skepsis:

– Det er så naturlig for deg og lite fake, ikke at du er fake i andre sjangre, men hvis du skal rappe så kommer det ikke til å se så veldig naturlig ut.



COUNTRY: Tone Damlis opptreden fikk dommerpanelet til å mase på et countryalbum fra artisten. Ekspert Christine Dancke sa det er noe «alle» har ventet på. Foto: NRK

Damli svarte kjapt at han fikk vente og se, noe som fikk Baqwa til å umiddelbart beklage.

Etter sendingen sier Damli til God kveld Norge at hun heller ikke er sikker på hvordan rap-sendingen vil bli.

– Han skal nok få seg flere overraskelser på den kvelden der, for å si det sånn, kommenterer With.



– Vi tar det på strak arm, du og jeg, Aleks, sier hun i en lekende tone.



– Ja. Vi jobber med å senke skuldrene litt og ikke ta oss selv så høytidelig, vi må bare prøve å gjøre så godt vi kan, sier With avslutningsvis.