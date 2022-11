Den norske stjerneregissøren Tommy Wirkola står bak årets store julefilm, «Violent Night», som er å se i kinosaler fra 2. desember.

I julefortellingen får en familie besøk av voldelige terrorister på julaften. Dermed får julenissen oppdraget om å redde julen. I kjent Wirkola-stil, er det en blodig og mørk gjenfortelling av julenissen som møter publikum.

Regissøren påpeker at nissen fremstilles på en annerledes måte enn vi har sett han tidligere.

– Han er skuffa, har gitt litt opp og føler seg fortapt. Han føler at verden har gått av skaftet når det kommer til jul. Det handler ikke lenger om julestemning eller å gjøre gode gjerninger, men heller om ting og forbruk, sier Wirkola.

Videre forteller han at historien starter på en mørk plass, men at det skjer en forvandling gjennom filmen.

– Gjennom et vennskap nissen får med en ung jente, finner han tilbake til hva julen egentlig handler om, røper Wirkola.

JULEFILM: Regissør Wirkola mener at Violent Night er en skikkelig julefilm. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stort hjerte

Stjerneregissøren forteller at han takket ja til prosjektet etter han leste manuset.

– Det som overrasket meg mest da jeg leste manuset, var at det føltes som en julefilm, forteller Wirkola.

– Jeg ville at filmen skulle ha et stort hjerte. Ønsket mitt er at folk skal gå ut av kinosalen og føle at de har sett en julefilm.

Til tross for mye action og vold mener stjerneregissøren at «Violent Night» kan nå en bred målgruppe.

– Jeg vil ikke si at det er en voksenfilm, men det er jo klart at de aller yngste ikke kan se den, sier Wirkola før han legger til:

– Men jeg håper det kan bli en film som de voksne går og ser, som ungdommen går og ser, og som noen barn sniker seg inn for å se.

Netflix-stjerne

Hollywood-filmen har allerede fått mye oppmerksomhet i media, blant annet for sin stjernespekkede rolleliste.

David Harbour, kjent som «Tim Hopper» i Netflix-suksessen «Stranger Things», spiller hovedrollen som selveste julenissen i «Violent Night».

STJERNER: (Fra venstre) John Leguizamo, David Harbour og Tommy Wirkola. Foto: Slaven Vlasic / AFP

– Han er en veldig fin fyr. Han er profesjonell, smart, morsom og tar jobben veldig seriøst, sier Wirkola om skuespillerkollegaen.

Videre forteller Wirkola at Harbour gjorde flere av sine egne stunts som julenissen.

– Han måtte spise mest mulig for å få julenisse-kroppen, men samtidig trente han ekstremt mye til slåss-scenene.

– Vi tøyde strikken så langt som mulig

Tommy Wirkola fikk sitt gjennombrudd som regissør med «Kill Bill»-parodien «Kill Buljo: The Movie» i 2007.

I et intervju med God kveld Norge reflekterer stjerneregissøren over hvordan bransjen har endret seg.

– Det er ikke sikkert at vi kunne laget «Kill Buljo» i dag på den samme måten som vi gjorde det for 15 år siden, sier han.

Wirkola påpeker at arbeidet hans ikke er påvirket av dagens kanselleringskultur, og at han fortsatt vil lage filmer som før, med mye mørk humor i fokus.

KILL BULJO: Det er 15 år siden Stig Frode Henriksen spilte rollen som Jompa for første gang. Foto: Liv Ask, Yellow Bastard Production

– I fjor kom jeg ut med «I onde dager», og der følte jeg ikke at vi holdt noe igjen. Der gjorde vi akkurat som vi ville og vi tøyde strikken så langt som mulig, sier han.

– Jeg tror at hvis man gjør det på den rette måten så blir det som regel godt mottatt.

Regissøren er likevel usikker på hvordan publikum ville mottatt «Kill Buljo» i dag.

– Jeg velger å tro at mange synes den er morsom, men vi var nok litt naive i måten vi fremstilte helten vår, innrømmer han.

– Skal nyte dette så lenge jeg kan

Med over 15 år i bransjen, sier Wirkola selv at han har utviklet seg som både regissør og manusforfatter.

– Det å være regissør har ikke endret seg så mye, men jeg har selvfølgelig endret meg mye, forteller stjerneregissøren.

– Måten jeg jobber på, tenker på og hva jeg føler jeg er flink til har forandret seg. Jeg har vel alltid hatt den innstillingen om at jeg skal nyte dette så lenge jeg kan. Jeg skal jobbe ekstremt mye og hardt for å få lov til å gjøre det her, sier Wirkola om den suksessfulle karrieren.