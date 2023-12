Den Oscar-nominerte britiske skuespilleren Tom Wilkinson er død. Det melder flere britiske medier, blant andre Sky News.

Han ble 75 år gammel.



Ifølge britiske medier er det Wilkinsons agent som har kommet med den sørgelige nyheten som stjernens død.



– Det er med stor sorg at Tom Wilkinsons familie offentliggjør at han døde plutselig i sitt hjem den 30.desember. Hans kone og familie var med ham. Familien ber om ro i denne tiden, står det i uttalelsen.

GIFT: Tom Wilkinson var gift med Diana Hardcastle. Her ankommer de Orange British Academy Film Awards i London. Foto: William Conran / NTB

Wilkinson var best kjent for sin rolle i «The Full Monty», men har også vært å se i «Batman Begins», «The Grand Budapest Hotel» og «Shakespeare in Love».

Gjennom karrieren har skuespilleren vunnet både BAFTA, Golden Globe og Emmy-priser. Han har også vært nominert til Oscar ved to anledninger.

THE FULL MONTY: Tom Wilkinson var best kjent for sin rolle i «The Full Monty». Her fra en scene i filmen. Fra venstre Tom Wilkinson, William Snape, Robert Carlyle, Steve Huison, Hugo Speer, Paul Barber, and Mark Addy. Foto: HO

Wilkinson var gift med skuespilleren Diana Hardcastle (74), som har barna Alice Wilkinson (34) og Mollie Wilkinson (31) sammen.