Tom Holland åpner seg om alkoholproblemer

I løpet av de siste årene har kjærligheten for den britiske skuespilleren Tom Holland (27) vært stor i sosiale medier. Det har nærmest blitt en TikTok-trend å beundre ham blant de unge.

Etter at 27-åringen fikk rollen som «Spider Man», har den internasjonale fansen virkelig åpnet øynene sine for stjerneskuddet.

KJÆRESTER: I 2021 offentliggjorde Tom Holland (27) og Zendaya (26) forholdet sitt. De er begge stjerneskudd i Hollywood og paret er høyt elsket i sosiale medier. Foto: Emma McIntyre / NTB

Et alkoholproblem

For ett og et halvt år siden sluttet Holland å drikke alkohol, forteller han i podkasten «On Purpose». Prosessen beskriver han som det vanskeligste han noen gang har gjort.

For Holland var det ikke slik at han en dag våknet opp og bestemte seg for å aldri drikke igjen. I desember i 2021 hadde han vært på en ferie og feiret jul. Dermed ble den måneden preget av mye alkohol.

– Jeg bestemte meg for å ikke drikke gjennom hele januar i fjor, for å utfordre meg selv. Det var vanskelig. Jeg tenkte på det hele tiden, så for å bevise for meg selv at jeg ikke hadde et problem, skulle jeg klare hele februar også, sier «Spider Man»-skuespilleren i podkasten.

Problemet han skulle bevise for seg selv at han ikke hadde, fant han dessverre ut at var til stede. Dermed trengte han enda en utfordring.

Holland bestemte seg for å ikke drikke alkohol helt fram til bursdagen sin, som er 1. juni. Altså seks måneder uten en dråpe alkohol.

PREMIERE: Fra premieren av hans nye TV-serie «The Crowded Room». Foto: Angela Weiss/ NTB

– Da jeg kom frem til bursdagen min, var jeg lykkeligere enn noen gang. Jeg håndterte jobb mye bedre, og var mer tilstede. Nå har jeg gått ett og et halv år.

Holland legger til at alle vennene hans er veldig støttende for beslutningen, og nå har også moren hans lagt fra seg alkoholen.

Falsk versjon

I podkasten forteller han også om en annen hendelse i livet.

August 2022 var skuespilleren i New York for å spille inn en ny serie: «The Crowded Room». Dette var en belastende rolle å spille for han, og dermed gjorde det at han begynte å slite psykisk. De psykiske plagene ble også preget av «avhengigheten» han hadde for sosiale medier.

– Jeg hadde blitt avhengig av en falsk versjon av mitt eget liv, forteller Holland.



På instagrammen hans så det ut som at han levde et «drømmeliv»: Kule jobber, kjæreste og samarbeid med motemerket «Prada».

27-åringen la dermed ut en kunngjøring i august i fjor for å fortelle sine 66 millioner følgere at det ville ta litt tid før de så ham tilbake på sosiale medier.

Etter kunngjøringen var avisene fulle av historier om Hollands mentale sammenbrudd, som han ikke kjente seg igjen i.



– De kastet et negativt lys over mental helse. I stedet kunne de ha skrevet om at jeg hadde tatt en pause fra Instagram for å passe på at jeg ikke fikk et mentalt sammenbrudd. Det kunne kanskje inspirert folk med liknende problemer til å gjøre det samme, sier 27-åringen.



Skuespilleren mener dette var en veldig urettferdig måte å bruke journalistikken mot ham på.

Holland påpeker at han ikke hadde noe mentalt sammenbrudd, men at han tok denne «pausen» da et slikt sammenbrudd muligens var på vei.