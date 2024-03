Tok uvanlig grep i jakten på svindlerne: – Jeg har blitt så forbanna lei

Stadig flere kjente profiler blir utsatt for misbruk gjennom falske profiler, annonser og reklamer på nett.



Blant dem finner vi artist og TV-profil, Carina Dahl (37).

Hun har flere ganger advart følgerne sine i sosiale medier om at det ikke er hun som står bak profilene som blir spredt av henne.

– Jeg blir kjempelei meg over at folk faktisk går på det her, og at de blir svindlet, sier hun til God kveld Norge.

FALSK PROFIL: Her er en falsk profil, opprettet i artistens navn, på Facebook. Foto: Skjermdump

I over et år har problemet pågått, men nå har saken tatt en brå vending.

37-åringen mener hun har funnet ut hvem som står bak flere av svindelforsøkene som, for noen uskyldige, har fått store konsekvenser.

– Sverter navnet mitt



Ifølge Dahl har det blitt opprettet profiler i kanaler som Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Skype og Google.



Profilene er blant annet brukt til å kommentere og sendt private seksuelle meldinger til andre under Dahls navn.

– Det er veldig ubehagelig når en kone lurer på hvorfor jeg skriver til mannen hennes, sier hun fortvilet.



Dahl forteller videre at svindlerne også skal ha bedt en rekke offer om å sende penger.

BA OM PENGER: En av følgerne til artisten tipset henne om at en falsk bruker ba om å få tilsendt 3000 kroner. Til høyre har en falsk profil sendt melding til Dahl selv. Foto: Skjermdump (fra Carina Dahl)

– Folk har mottatt meldinger som «kunne du ha vippset meg noen penger, fordi musikkarrieren min står på spill», sier Dahl.

– Navnet mitt blir veldig svertet, i hvert fall når det skjer i et så stort omfang, og jeg ikke får gjort noe med det. Det har holdt på å rable for meg, og jeg har blitt så forbanna lei, sier hun frustrert.

Fikk sjokk

Til slutt fikk trønderen nok, og gikk til et kanskje noe uvanlig grep for folk flest:

Hun fikk en venn av seg til å hjelpe henne med å spore opp IP-adressen på flere av de falske profilene.

Da fikk hun seg en overraskelse.

Samme IP-adresse gikk nemlig igjen på et stort antall av de mange profilene. Det er med andre ord mye som tyder på at én og samme person står bak flere av svindelforsøkene og de mange falske meldingene.

– Hva tenkte du da?

– «Kan det her endelig ta en slutt?». For jeg har ikke sett noen ende på det, svarer Dahl.

IP-adresse En IP-adresse benyttes til å identifisere en datamaskin, server, smartelefon på internett. Hver enhet på internett har sin egen unike IP-adresse. Kilde: Store norske leksikon

Om det er samme person som har opprettet alle profilene, kan vanskelig slås fast slik saken står nå. Men Dahl er rimelig overbevist om at vedkommende står bak et stort antall av dem.

– Han som hjalp meg med sporingen sa at det er en IP-adresse som går igjen på alle som ble sjekket, fortsetter artisten.



Hun har foreløpig valgt ikke å anmelde, men har opprettet kontakt med den lokale politistasjonen.

– Nå skal politiet snakke med ham, så satser vi på at det stopper, sier Dahl.



Kjent for politiet

God kveld Norge har sendt epost til politistasjonen som holder i saken. De kan i den bekrefte at Dahl tok kontakt med dem tidligere denne måneden.

Av hensyn til den anklagede, omtaler vi ikke navn på politistasjonen eller politioverbetjenten.

Politioverbetjenten ved stasjonen kan fortelle at personen Dahl mener står bak flere av profilene, er kjent for politiet.



– Dahl informerte oss om navnet på en person som hun mener kan stå bak. Vedkommende er tidligere anmeldt for andre forhold, men ikke tidligere domfelt. Det er for tidlig å konkludere med om vedkommende står bak denne saken, og eventuelt andre forhold, understreker politioverbetjenten.

Politiet har, i samråd med Dahl, foreløpig ikke opprettet straffesak for forholdet.

Videre vil politiet foreta ytterligere undersøkelser.

– Det vil fortløpende bli vurdert om det skal opprettes straffesak. Av hensyn til forestående undersøkelser og de involverte, ønsker vi ikke å gå ut med detaljer omkring hvilke undersøkelser politiet vil foreta seg.



– Hvordan jobber dere for at disse profilene blir fjernet, og for å hindre at vedkommende ikke oppretter flere i framtiden?



– På generelt grunnlag anbefaler vi å rapportere falske profiler til aktuelt nettsted eller apptilbyder, og be om få de slettet, svarer han og legger til:

– Ut ifra informasjonen som kommer frem av undersøkelsene i denne saken, vil vi vurdere mulighetene for å få slettet disse profilene, samt forebygge at lignende hendelser skjer i fremtiden.



Dersom noen har blitt svindlet, anbefaler politioverbetjenten at man anmelder saken, hvor politiet deretter vil vurdere eventuelle etterforskningsskritt.