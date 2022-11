Tok til tårene etter sjokket: – Knekt psykisk og fysisk

Det var ikke like lett for alle da kompaniaspirantene skulle gjennomføre øvelsen «Ispinne».

Årets aspiranter i Kompani Lauritzen: Tropp 1 er allerede godt i gang med å bryte barrierer.

I onsdagens episode skulle de tolv unge voksne gjennom en rekke øvelser. Denne gangen måtte de trosse sine aller verste frykter da de stod ansikt til ansikt med en iskald utfordring.

De måtte nemlig trekke frem våtdrakten og forberede seg på det aller verste – foran dem stod det to iskalde pytter som de straks skulle få kjenne på.

Det iskalde vannet var ikke den eneste utfordringen for bergenseren, Daniel Pawa (23).

I tillegg til å hive seg ut i to forfriskende grader for å gjennomføre oppgaven, stod han også overfor en essensiell utfordring.

Pawa kan nemlig ikke svømme.

KAN IKKE SVØMME: Rett før isbadingen, må Daniel Pawa roe seg ned. Foto: TV 2

Tusen tanker

Da deltakerne først fikk beskjed om øvelsen, forteller 23-åringen at tusen tanker gikk gjennom hodet hans.

– Først og fremst var jeg ganske redd. Jeg begynte å bekymre meg for om dette var sikret, og hva som skjer hvis noe går galt. Jeg kan jo ikke svømme, så jeg tenkte: «Hva hvis jeg plutselig får sjokk?», forteller 23-åringen til TV 2.

TANKER: Rett før Daniel Pawa hoppet i vannet, var det tusen tanker som gikk gjennom hodet hans. Foto: TV 2

– Det var jo dritkaldt. Hvis jeg hadde begynt å synke, bekymret jeg meg for om det var noen som kunne redde meg. Jeg tenkte på alle mulige scenarioer som kunne gått feil.

Til tross for at han tok utfordringen på strak arm og hoppet ut i vannet, avslører 23-åringen at han vurderte å trekke seg fra øvelsen tidligere.

Han ventet og ventet til det perfekte tidspunktet – så var han vitne til at sin medaspirant, Magishan Umagurparan (21) besvimte.

– Jeg hadde egentlig tenkt å si at jeg ville stå over, men det var først og fremst mye som skjedde. Den ene gangen prøvde jeg å ta kontakt med befalet, men da begynte han å besvime.

Pawa holdt an, ettersom det ikke var det rette tidspunktet for å si noe. Så drøyde han det helt til det var hans tur til å stå foran isvannet.

FORFRISKENDE: Daniel Pawa hoppet ut i det iskalde vannet. Foto: TV 2

– Det endte opp med at jeg drøyde det helt til det var min tur, og da måtte jeg bare prøve. Med en gang de sa «go» hoppet jeg bare uti, for de hadde sagt ifra om at det skulle være tau der. Så jeg måtte finne det og holde fast i det til enhver tid.

Emosjonelt

Straks kroppen traff det iskalde vannet, var det som at noe ble vekket inne i kompaniaspiranten. Han forklarer at han gikk i et slags overlevelsesmodus – og ville bare komme seg opp så fort som mulig.

Se øvelsen i videoen øverst i saken.

FORTET SEG UT: Til tross for at han hadde frykt for vann, gjennomførte Daniel Pawa øvelsen. Foto: TV 2

– Jeg visste hva jeg måtte gjøre med oppgaven, men kroppen min ville bare forte seg ut av situasjonen så fort som mulig. Jeg bare dro alt jeg kunne, frem til jeg var i mål.

Sekundet han kom opp til overflaten, brøt han ut i tårer.

EMOSJONELT: Daniel Pawa tar til tårene da han kommer opp av vannet. Foto: TV 2

– Det var mye tanker og følelser. Jeg følte meg så svak der og da, og at jeg hadde blitt knekt skikkelig emosjonelt, psykisk og fysisk, forteller han og legger til:

– Det å bade i det iskalde vannet, dukke ned når du ikke kan svømme, samtidig som du har frykt for vann og drukning ... Nei, jeg tror hele meg ble knekt emosjonelt. Mye tanker og alt mulig.

Bergenseren legger derimot ikke skjul på at dette var en slags oppvekker – og at han fortsatt tenker tilbake på det i dag.

SKRYT: Kaptein John Hammersmark lot seg imponere over Daniel Pawa som gjennomførte oppgaven. Foto: TV 2

– Det var en oppvekker. Det var ingenting etterpå som var utfordrende mentalt, sånn sett. Nå, når jeg møter på vanskeligheter, tenker jeg bare at hvis jeg klarte å komme gjennom noen av mine verste frykter, så er det her ingenting.

