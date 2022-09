Tok til tårene etter historisk dans: – Jeg er så stolt

Under lørdagens «Skal vi danse - all stars» danset Agnete Saba (28) og Jørgen Nilsen (32) en historisk dans.

Til låten «Du ga mæ viljestyrke» av Kristian Kristiansen, danset Saba nemlig i en samekofte.

Det er første gang i historien.

Hegseth rørt til tårer

Dommer Morten Hegseth var en av dem som ble meget rørt av dansen til Saba. Han måtte selv tørke noen tårer da han skulle gi tilbakemelding.

– Du og Cengiz er en egen klasse når det gjelder historieformidling. Du tilhører en minoritet som har vært utsatt for grov trakassering, men det gir deg også en styrke fordi du har gjeng som virkelig heier på deg her, sier han.

Til tross for Hegseth sine strålende tilbakemeldinger, var ikke resten av dommerpanelet var ikke like overbevist. Trine Deli Cleve og Merete Mørk Lingjærde ga henholdsvis 6 og 7 i poengsum.

– Jeg skjønner ikke hva hun (Cleve) snakker om, av meg får du 9, sier en rørt Hegseth.

Aldri fått en sånn reaksjon

Da God kveld Norge snakket med Saba og Nilsen etter dansen var det tydelig at de var fornøyd med kveldens prestasjoner. På spørsmål om hvordan det var å fremføre en så sterk dans, svarer Saba:

– Det var veldig fint og stort for meg. Jeg har aldri fått en sånn følelsesmessig reaksjon på denne dansen før nå.

Hun forteller at grunnen til det nok var fordi det var en så sterk opplevelse opplevelse å høre publikum.

– Jeg følte på en enorm aksept. Jeg er sinnsykt stolt over denne dansen.

Hun er også veldig glad for at dansen traff flere, blant annet dommer Hegseth.

– Det er veldig, veldig fint. Det betyr jo at vi har klart å treffe noen da når de tar til tårene, og det er jeg veldig glad for.

Fikk et enormt ansvar

Saba er tydelig på at det har vært en viktig dans for henne. På spørsmål om hvordan det var å få Jørgen med i den historieformidlingen, svarer hun:

– Jeg synes det har vært veldig fint. Jørgen er en så empatisk og snill person, men også veldig dyktig. Han lagde en fantastisk koreografi og det ble akkurat sånn jeg hadde tenkt.

Nilsen påpeker at det var et skummelt ansvar å få, men at han er svært fornøyd med resultatet.

– I dag setter vi jo historie. Ingen har noen sinne danset i kofte i «Skal vi danse» sin historie, så det er jo veldig stort, legger Saba til.

HISTORISK: Det ble en svært emosjonell opplevelse for Saba som satte historie i Skal vi danse med lørdagens dans. Foto: Espen Solli / TV 2

Vil være et forbilde

28-åringen forteller at hun med denne dansen kan være et forbilde for unge mennesker.

– Jeg håper at jeg gjennom dansen i dag kan vise at det er greit å være den du er. At ingen skal la ta fra deg din egen stolthet.

Saba er oppvokst i Finnmark, midt mellom to kulturer. Hun forteller at det tok mange år for henne å akseptere sin samiske kultur. Grunnen til dette er at hun opplevde flere ubehagelige kommentarer da hun var yngre.

– Jeg fikk blant annet høre at jeg ikke var samisk nok. Det gjorde at jeg la vekk den delen av meg, men når jeg ble voksen så fant jeg styrken til å ta den tilbake igjen.