Tok styringen: – I 2022 må det være lov

I kveld skal ni par igjen ta på seg danseskoene i Skal vi danse: all stars.

I løpet av de siste ukene har deltakerne vist frem spektakulære danser, men også fått kjenne på motgang. Skader og andre uforutsigbare hendelser har blitt en realitet for flere.

Likevel er de for femte gang i år samlet på parketten, og klare for å vise frem sine beste danser. Kveldens tema er «Filmkveld».

– Skikkelig imponert

Først ut på parketten er youtuber og programleder Victor Sotberg (31) og dansepartner Philip Raabe (22), som danser til en av favorittfilmene Victor hadde som barn: Aladdin.

ALADDIN: Victor Sotberg danset slowfox til Aladdin. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Vi takler leke-Victor like godt som voksen-Victor, sier dommer Morten Hegseth duoens slowfox.

Han ser en fremgang i dansen, men ønsker seg litt mer kraft i bevegelsene.

Trine Dehli Cleve likte godt det hun så på dansegulvet:

– Jeg ble skikkelig imponert. Hvordan du fløt over gulvet, og du brukte beina dine bra, sier Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 9 + 8 + 8

– Blender mer og mer inn

Idrettsutøver Kari Traa (48) og dansepartner Tom-Erik Nilsen (36) imponerte dommerne forrige uke.

Denne uken var dommerne også fornøyd, men mener at det er noen få grep som skal til.

SLOWFOX: Kari og Tom Erik danser slowfox inspirert av filmen «The Greates Showman». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du blender mer og mer inn, og det gjør du med en nydelig slowfox nå, sier Dehli Cleve.

– Når dere bare begynner å tro at dette får dere til, så kan vi gå hakket høyere, legger hun til.

Kari og Tom-Erik får skryt for elegant løft, og dommer Merete Mørk Lingjærde sier at det var utrolig vakkert.

Likevel er det noen armer og bein hun må jobbe videre med,

Dommerpoeng: 8 + 7 + 7

– I love it!

Radioprofil Nathan «Nate» Kahungu (25) og dansepartner Nadya Khamitskaya (39) slutter ikke å imponere dommerne.

Dommer Lingjærde elsket det hun så:

– Du tok meg i første sekund, sier hun om dansen.

HOPP: Nate og Nadya hadde mye energi på dansegulvet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han får skryt for fotarbeidet sitt fra dommerne, og for at han beholder dansen gjennom hele stykket.

Nate og Nadya danset quickstep inspirert av serien «Fresh Prince of Bel Air».

Hegseth mener at Nate og Nadya tolket «Fresh Prince of Bel Air» på en god måte, og han ble glad av å se på:

– Du gjorde det så gøy, jeg ble så glad, sier han ivrig.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 10

Showet bedre enn dansen

Artist Agnete Saba (28) syntes det var lett å velge inspirasjon til filmkvelden. Hun og dansepartner Jørgen Nilsen (32) er inspirert av TV-serien «Stranger Things» i kveldens sending.

RUMBA: Dommerne var uenig om Agnetes dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Duoen danset til stor jubel fra salen, men dommer Lingjærde hadde noe kritikk:

– Jeg savner litt av det jeg sa sist. du bruker overkroppen bra, og bra uttrykk. savner noe mer substans og tydelighet i beina dine, sier dommeren.

Dehli Cleve sier at hun skjønner publikums begeistring, men mener at det er ting hun må jobbe med videre.

– Hele showet var nok bedre enn selve rumbaen, sier hun.

Hegseth var imponert over dansen hennes, og er ikke enig med de andre dommerne.

Dommerpoeng: 7 + 9 + 7

– Kledde deg godt

Influenser Iselin Guttormsen (35) har slitt med betennelse i skulderen den siste uken. Denne lørdagen har hun og dansepartner Catalin Andrei Mihu (28) hentet inspirasjon fra «Twilight» filmene.

Wienervals: Iselin og Catalin danset en wienervals. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dommer Hegseth lot seg imponere og sier han fikk gåsehud av dansen:

– Jeg synes det var så fint, sier Hegseth.

Dehli Cleve er enig om wienervalsen:

– Deilige bevegelser, og ikke noe mas. Det virker som du har roet deg ned, og gått inn i rollen. Det kledde deg virkelig så godt, sier dommeren.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 8

Tok styringen

Influenser Jørgine Massa Vasstrand (33) og dansepartner Santino Mirenna (28) kan endelig danse sammen igjen etter Santinos skade.

I kveld danset de en paso doble inspirert av filmen «Kill Bill».

– Det er helt kompromissløst. Dere bare kommer inn og tar rommet med en ekstrem kontroll som veldig få gjør, sier Lingjærde.

KILL BILL: Dommerne ble imponert over Jørgine og Santinos paso doble. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun sier så at vanligvis er det mannen som er en matador, men at Jørgine tok styringen denne gangen.

– Men i 2022 må det være lov at en kvinne også tar styringa, også i en paso doble.

Dommer Hegseth synes dansen var bra, og han trodde det ikke fantes noen kulere karakter enn Uma Thurman som spiller hovedrollen i «Kill Bill».

– Men jeg tar feil. Det finnes en kulere karakter, og det er Jørgine i Skal vi danse: all stars, sier han.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 9

– Et hav av følelser

Svømmer Aleksander Hetland (39) og dansepartner Helene Spilling (25) danser slowfox til Helenes favorittserie: «Bridgerton».

Dommer Dehli Cleve lot seg imponere over fremførelsen:

– Slowfoxen var aldeles nydelig, sier hun.

KYSS? Det ble intimt og nesten et kyss mellom Aleksander og Helene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Videre skryter hun av bevegelsene, innlevelsen og hvordan Aleksander bruker føttene sine.

Lingjærde er også fornøyd:

– Dette var nydelig, sofistikert og elegant. Et hav av følelser, sier hun.

Dommeren skryter også over holdningen hans, og hvordan han breier seg over gulvet og gir pust i bevegelsene sine.

Under slowfoxen ble det nesten et kyss på slutten for danseduoen.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 9

Fikk tårer i øynene

Programleder Katrine Moholt (48) danser denne uken med en ny dansepartner, Tarjei Svalastog (23), etter at Egor Filipenko (34) måtte trekke seg tidligere denne uken.

NY PARTNER: Katrine fikk Tarjei som ny dansepartner denne uken. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Det er filmen «Dirty Dancing» som er filmvalget til Katrine og Tarjei denne uken, og dommerne skryter av dansen:

– Det var rumbaen sin! skryter Lingjærde.

Hun får skryt for å ha klart seg så bra sammen med en ny partner. Lingjærde mener at det ikke bare er enkelt å bytte dansepartner.

Hegseth forteller at dansen ga han tårer i øynene.

– Man ser at du elsker dans, epoken og filmen på parketten. Helt nydelig, sier han.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 9

Røk ut sist

Under sist sending havnet Katrine Moholt (49) og Martine Lunde (26) i danseduell. Det var sistnevnte som til slutt måtte forlate konkurransen.

– Det er veldig kjipt at man ikke skal danse mer og henge mer med Tarjei, men samtidig kan man ikke bli så skuffet og lei seg når det er den gjengen her man konkurrerer mot, sa Lunde til TV 2.

SLOWFOX: Martine Lunde og Tarjei Svalastog sin siste dans sammen i programmet var slowfox. Foto: Espen Solli/TV 2

– Man må bare være glad for i det hele tatt å ha fått muligheten til å bli med i fire sendinger, og lært fire danser. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen, la hun til.

Tidligere har også Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37) og Eirik Søfteland (34) måttet legge danseskoene bort for denne sesongen.

Endringer blant parene

Det ble dog en kort exit for Lunde sin dansepartner, Tarjei Svalastog (23).

Denne uken måtte nemlig Egor Filipenko (34) trekke seg på grunn av nakkeprolaps, og Katrine Moholt trengte en ny partner. I kveld danser derfor Moholt og Svalastog sammen for første gang.

– Jeg er ikke en person som gir meg og har virkelig gjort alt jeg kunne for å fortsette å danse med Katrine, men siden torsdag i forrige uke har jeg hatt konstante smerter, sa Filipenko i en pressemelding.

SKADE: Det ble klart under sist sending at Egor Filipenko hadde smerter i nakken. Foto: Espen Solli/TV 2

– Dette var det siste jeg ville, men nå gikk det dessverre ikke lenger. Jeg ønsker Katrine og Tarjei masse lykke til, og kommer til å sitte i salen og heie på dem på lørdag, la proffdanseren til.