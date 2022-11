Tok shots før nakenscene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Margot Robbie (32) måtte drikke seg til mot for å filme nakenscene med Leonardo DiCaprio, avslører hun i et intervju med Independent.

Skuespiller Margot Robbie (32) har, i likhet med mange, kjent på litt prestasjonsangst på jobben, men det er nok de aller færreste som har måttet forberede seg på å stå naken foran Leonardo DiCaprio.

I et ferskt intervju med Independent under årets BAFTA-utdeling avslører den australske stjernen at hun måtte drikke seg til mot før scenen i «The Wolf of Wall Street», der hun står foran kamera kun iført strømper og høye hæler.

– Jeg skal ikke lyve, jeg tok et par tequilashots før den scenen fordi jeg var så nervøs. Jeg var veldig, veldig nervøs, sa Robbie til Independent.

Uventet suksess

«Wolf of Wall Street»-rollen ble Robbies store gjennombrudd. Under filmens innspilling i 2012 var den australske stjernen bare 22 år gammel. I intervjuet forteller hun at hun på den tiden aldri kunne sett for seg suksessen som lå henne i vente.

– Helt ærlig, jeg vet at det høres dumt ut nå, spesielt med tanke på hvor stor filmen ble, men der og da tenkte jeg bare; «Ingen kommer til å legge merke til meg, så da spiller det ingen rolle hva jeg gjør. Alt fokuset vil være på Leo uansett», sier Robbie om hennes rolle i filmen.

Fryktet å peake

Siden «Wolf of Wall Street»-gjennombruddet i 2013 har Robbie gjort stor suksess med hovedroller i prisbelønte filmer som «I, Tonya» og «Once Upon a Time in Hollywood».

I et tidligere intervju med Fox News snakket hun ut om sin frykt for å ha nådd ett toppunkt i skuespillerkarrieren.

– Kanskje er jeg på toppen og at det ikke kan bli bedre. Jeg håper ikke at det er tilfellet, fordi jeg føler fortsatt at jeg har mye å gi, og det er fortsatt mange regissører jeg har lyst til å jobbe med. Jeg kommer til å fortsette å klatre så lenge jeg kan, sa Robbie den gang til Fox News.

I 2023 vil fans få se Robbie i den titulære rollen i Greta Gerwigs lenge avventede «Barbie». For tiden er Robbie aktuell med «Babylon».