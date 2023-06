Tok rekord i «Sommerhytta»

Blant hammere, sager og stiger skal man holde tungen rett i munnen. Det kan nemlig fort oppstå uhell dersom man ikke er forsiktig nok – noe «Sommerhytta»-deltaker Håvard Skille Midtgård (23) kan skrive under på.

23-åringen fra Drammen har nemlig vist seg å være en ekte ulykkesfugl i årets sesong av det populære TV-programmet.

Allerede i den første uken kuttet Midtgård seg i fingeren på en rundsag. Uken etter skar han seg nok en gang i fingeren på en plastbolle. Sistnevnte hendelse endte med legevakt og tre sting.

SKADER: «Sommerhytta»-deltaker Håvard Skille Midtgård ble utsatt for flere uhell og skader gjennom årets program. Her avbildet med samboer og meddeltaker Leona Halset Williams. Foto: TV 2

Noen uker senere falt kjøkkenselgeren ned fra rullestillaset, da han sto og malte. Som om ikke det var nok, falt han også ned fra stigen som førte opp til hemsen litt senere under innspillingen.

De ovennevnte hendelsene har resultert i at Midtgård har tatt rekord i antall skader og ulykker i den sjuende sesongen av «Sommerhytta».

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, opplyser overfor TV 2 at de ikke kan bekrefte skaderekord for alle sesongene i programmet, men påpeker at 23-åringen har tatt rekord i år.

– Vi har ikke totaloversikt over alle små hendelser gjennom sesongene, men det stemmer at Håvard var den som var «ulykkesfuglen» i sesong sju. Produksjonen fører rapport når større hendelser inntreffer, og utarbeider HMS-planer ukentlig. Både stillas- og stigehendelsen er erfaringer som er tatt med i det videre HMS-arbeidet for å unngå lignende hendelser i framtiden, sier Dahl.

Hovedpersonen selv har følgende å si om skade- og ulykkesrekorden:

– Alltid deilig å ta rekorder, men det er muligens ikke denne «idiotrekorden» man bør skryte mest av. Jeg har alltid vært litt dumdristig, men de siste årene fram mot «Sommerhytta» har det vært lite skader og ulykker. Det var verre da jeg var mindre, sier Midtgård.

I tillegg til de større skadene og uhellene, har det også blitt mye småkutt av steinsanking og bæring av materialer underveis i hyttebyggingen.

Heldigvis har ikke Midtgård noen varige mén etter innspillingen for ett år tilbake.

– Formen er veldig fin i dag, og jeg ser tilbake på «Sommerhytta» som en veldig morsom og kul ting å ha vært med på.

