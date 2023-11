Tok opp lån for å kjøpe sommerfugl

Et funn i barnehagen førte til en særegen lidenskap for «Tropp 2»-deltakeren.

– Jeg skulle ha blåbær smurt over klærne og trynet. Skulle ikke være ren. Da ble mamma sur. Så det har jeg hatt flaks med.

Det er lite som minner om en sølete barndom hos Aksel August Braathen (23). Hjemme i leiligheten hans i Nydalen i Oslo har alt sin faste plass.

På omtrent 40 kvadratmeter har 23-åringen skapt sitt eget lille skattkammer. Selv om bygget er av nyere dato, oser det sjel av de kongeblå møblene, vitrineskapet fylt opp med antikviteter, hans kjære piano – og malte bilder på omtrent hver vegg.

Det som dog blikket blir hvilende på, er hans fargerike samling av sommerfugler. I to svære rammer over pianoet henger hans mest dyrebare samling.

Braathen har nemlig en hobby litt utenom det vanlige.

Tok med dyr hjem fra skogen

23-åringen vokste opp på Kurland i Sarpsborg. Et bystrøk, med kort vei til skog og mark. Foreldrene hans har alltid vært opptatt av at han og søsteren hans skulle få oppleve naturen.

– Det har jeg hatt flaks med. Det har alltid vært sånn. Når mamma har vært på tur med venninner i skogen hjemme i Sarpsborg, har hun tatt med en padde hjem i et lite terrarium hun har båret med seg på turen.

DYREELSKER: Aksel August Braathen har hatt nærmest fritt spillerom for hva slags kjæledyr han har hatt. Foto: Privat

Så lenge han kan huske har han hatt dyr rundt seg. Enten om han har fått kjæledyr av foreldrene, eller om han har tatt dem med seg fra skogen.

– Jeg har alltid hatt den interessen. Jeg fikk akvarium av pappa med masse fisk, og alltid fått lov til å ta med dyr hjem. Sette opp dammer og akvarier, ha padder og slanger som kjæledyr.

Fascinasjonen for dyr har alltid vært til stede. Men da han gikk i barnehagen, var det særlig én skapning som omfavnet hjertet hans.

Fant en levende «Pokémon»

– «Sommerfugl-obessionen» startet i barnehagen, for da fant jeg en ligustersvermer-larve. Utrolig vakker! Det er Norges største nattsvermer og larve – eller største sommerfugl i vingespenn, sier han.

Braathen er rask til å forklare og begrunne. Det er tydelig at sommerfugler engasjerer ham. 23-åringen kaster latinske navn rundt seg som den største selvfølgelighet. Fargene, størrelsen, formene – Braathen snakker som et levende sommerfugl-leksikon.

Som barn gikk det i Pokémon – «obsessed», slik han beskriver det selv. Å finne den prangende sommerfugl-larven føltes som å finne en levende Pokémon.

– Fra da av prøvde jeg bare å finne den igjen. Fant den aldri. Men jeg fant jo sykt mye annet, så det åpnet bare en hel verden for sommerfugler.

– Det eksploderte, sier han.

LEVENDE POKÉMON: – Jeg synes sommerfugler er utrolig fascinerende. For meg er de en levende Pokémon. Sommerfugler er magiske. Foto: Sigve Bremer Mejdal/TV 2

Frem til han var omtrent tenåring dreide det seg i hovedsak om norske sommerfugler. Så åpnet det seg et nytt univers.

– På ungdomsskolen hadde jeg fått en kompis som drev med det samme, og jeg husker at de sommerfuglene jeg syntes var syke i Norge, var jo møll i forhold til hva som faktisk er der ute. Det ble bare så mye...

– Det ble en «obsession».

Braathen stopper opp og peker mot «showcasen» sin. Han hever stemmen engasjert og forteller om farger, størrelser og kjønn.

– De er jo helt fantastiske. Alle er så fine, og har utrolig kule design. Det er sykt at de er levende, ekte skapninger som flyr rundt til vanlig, liksom. At de kan bli så store, det er så magisk.

– Sommerfugler har blitt min trygghet. Det har blitt mitt stempel på denne verden. En liten gutt fant en larve i barnehagen og åpnet dørene til verden der.

Trives i eget sommerfugl-selskap

Å samle på sommerfugler er trolig ikke en utbredt hobby. Men Braathen har kost seg med å dyrke interessen alene.

– Jeg har alltid hatt det ganske fint. Jeg har klart å være ganske «true» med det her, og eid det. – Det blir en ganske personlig hobby som du holder på med alene – som jeg liker. Det er et avbrekk fra andre ting. Sånn som andre sitter og leser bøker, sitter jeg og preparerer sommerfugler på natta.

23-åringen forteller at han aldri har opplevd at noen har reagert negativt på lidenskapen hans. Da har han i så fall sagt tydelig ifra:

– I gamle dager i England var det ulovlig for kvinner å samle på sommerfugler, fordi det ble sett på som en gave fra Gud til menn. Ja, det er ganske teit, men da blir de jo stille, sier han og smiler.

– Folk har bare vært veldig åpen for det og syntes det har vært kjempekult. Fra barndommen har jeg alltid hatt snåle dyr, og alle barn elsker jo det og synes det er kjempespennende. Selv om ikke andre har delt interessen, så skaper det alltid rom for samtaler.

Blitt stoppet av politiet på sommerfugl-jakt

Da samlingen bikket 3000 sommerfugler, sluttet Braathen å telle. Per dags dato har han ingen anelse om hvor mange han har.

Bare i vitrineskapet sitt, fylt opp av alt mulig, har han en boks med over 500 sommerfugler. På soverommet står det skoeske på skoeske fylt opp av sommerfugler – i tillegg til hjertebarnet hans, montasjen som er innrammet på veggen.

Siden 14-årsalderen begynte Braathen å importere sommerfugler fra hele verden. Da han ble 18 år, eksploderte det – både av kjøp og salg.

– Da fikk jeg plutselig penger, uten å ha noe form for utgifter i det hele tatt. Det var noen lønninger, det, sier han og flirer.

Men det er ekstra spennende å jakte dem selv.

Det gjør han på ulike måter, til omtrent alle døgnets tider. Ofte med en hov og verdens sterkeste hodelykt.

PÅ JAKT: Ifølge Aksel Braathen er det omtrent 100 dagsommerfugler i landet, og 3000 nattsommerfugler. – Det er en svær palett der ute, man må bare jobbe litt for å oppdage dem. Foto: Privat

– Jeg har blitt stoppet av politiet tre ganger på natten, som spør om hva jeg driver med, forteller han.

– Det ser jo helt sykt ut. Jeg tipper at det er noen som har ringt inn til politiet, for jeg går jo rundt med hoven der det er hus. Jeg lyser opp alt.

– Brukt mer enn hva som er logisk

Ikke bare er hobbyen tidkrevende. Det er også dyrt.

– For å si det sånn, jeg har brukt mer enn det som er logisk å bruke på sommerfugler. Det er flaut mye, forteller han.

INVESTERING: Aksel Braathen har tjent godt på sommerfuglsamlingen sin. Tidvis legger han dem ut for salg. – I teorien kan man tjene 100.000 kroner på én sommerfugl. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV 2

– Noen har lyst til å ta lappen – jeg hadde lyst på en veske. Sånn er det med sommerfugler også. Det er prioriteringer.

– Enkelte vil dra ut på byen og bruke 2000 kroner. Jeg kjøper meg sommerfugl. Det er ikke noe som går ned i verdi i de hele tatt, så det er en investering. Det er absolutt en dyr hobby, hvis du ønsker å gjøre den dyr. Men jeg drar ut på byen også, sier han og flirer.

Øverst på ønskelisten hans står Ornithoptera alexandrae – verdens største dagsommerfugl.

– Jeg skal ta opp lån for å få tak i den når det skjer, sier han bestemt.

Det hører til sjeldenheten at den ettertraktede sommerfuglen kommer på markedet.

– De blir snappet opp av museer med én gang. Men den skal jeg få tak i, i mitt liv.

– Når jeg har fått tak i den, da kan jeg dø fredfullt.

SKATTKAMMER: Hjemme i Nydalen har Aksel Braathen samlet sine skatter. Men han har plass til flere. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På et tidspunkt hadde Braathen faktisk mulighet til å kjøpe sommerfuglen – som kan selges for hundre tusen kroner per eksemplar. Da tok han opp lån for å realisere drømmen.

– Det ble budkrig og hele pakka. Jeg tok jo opp lån for å gjøre det. Det var en stressende tid. Det var et museum i Paris som endte opp med å kjøpe den.

– Var det litt sorg etterpå?

– Det var veldig sorg etterpå. Man kan ikke si når neste gang er. Det kan være i morgen, det kan være om 50 år. Du vet aldri når en sånn sommerfugl kommer på markedet igjen.

Vil finne plass for en bedre halvdel

På kort tid har leiligheten til Braathen blitt hans lille skattkammer. Som singel er han usikker på om det vil være plass til en annen – både i livet og blant alle tingene hans.

– Vet du hva? Jeg har spurt meg selv det samme spørsmålet så mange ganger.

– For meg er dette så kjært, og jeg er liksom en skrotnisse, som farfar også var. Jeg samler på ting – ikke i ekstrem grad. Men jeg er en estetiker, må ha det fint rundt meg og trives. Det er derfor jeg har veldig uvanlig møblement.

– Jeg går frem og tilbake på forskjellige ting. Plutselig har jeg lyst til å spille piano. – Plutselig vil jeg male eller drive med sommerfugler. – Jeg må være kreativ. Det er meg.

Dersom han skulle finne sin bedre halvdel, må han ha et eget hobbyrom – men understreker at han skal klare å gjøre plass, både i hjertet og i bolig.

– Det er et godt spørsmål. Jeg skal klare å gjøre plass til én. Jeg vil jo det.

Braathen smiler forsiktig.

– Men jeg må ha et eget rom til sommerfuglene, garantert.

