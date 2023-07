Tok nyforlovet par på fersken

MOR OG DATTER: I sesong to av «Forræder» kom deltakerne inn som par. Katrine Moholt og Evelina Moholt var ett av dem. Foto: Magnus Noekland / TV 2

I den siste sesongen av «Forræder» kom Evelina Moholt (23) helt til finalen. Hun var bare et riktig svar unna seieren. Nå er hun klar for en sommer som nysingel og full av jobb.



TV 2 har tatt kontakt med kjendis-datteren om hvordan sommeren hennes er så langt, og hva slags planer hun har frem til hverdagen er tilbake.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg har skikkelig sørlandssommer, og jobber i Kristiansand Dyrepark som Klara på Kutoppen.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sol, god mat og drikke og godt selskap.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Trives veldig godt i Norge om sommeren, men om jeg skal dra til et sted hvor jeg aldri har vært før, må det bli Hawaii.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Har reist masse med fly, og alltid vært heldig med flyopplevelsene! Bank i bordet! Men det var en gang på vei til Spania at en av passasjerene ble altfor full og utagerende, og da måtte flyvertinnene legge han i strips, men han var for sterk, så pappa som satt ved siden av måtte hjelpe til. Det var en skremmende opplevelse i lufta. Men stolt av pappa da, som ble den store helten.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Heldigvis ikke!

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Mamma Moholt er ei artig dame å reise på ferie med, og det har skjedd masse kaos og sirkus rundt oss. Men det er en spesiell opplevelse jeg husker fra vi var i Kroatia. Hun og jeg skulle ta oss et kveldsbad, da vi plutselig ble vitner til tidenes mest fancy frieri. For å ikke avbryte eller forstyrre, måtte vi bare bli liggende i vannet å prøve og ikke bli sett. Det var overflod av ballonger, blomster og romantisk dekor, men da de sakte, men sikkert begynte å kle av seg, ble det for mye, og vi snek oss opp av vannet og løp tilbake til rommet vårt.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Hele sommeren er jeg i parykk, teatersminke og kostyme, så må jobbe ganske fort og hardt for å få farge de få dagene jeg har fri, så da er det bare å komme seg ut i sola fra den står opp til den går ned. Spille litt volleyball, høre på lydbok og bade.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Jeg ble angrepet av en påfugl en gang. Den slo opp hele fjærprakten, kom mot meg og begynte å hakke løs på veska mi som jeg brukte som skjold.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Kun ett bitt. Den satt seg på låret mitt, men jeg oppdaget den tidlig, så den var heldigvis lett å få ut.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Mygg. Jeg elsker sene sommerkvelder på verandaen, men da finnes det ikke noe mer irriterende enn knott og mygg som spiser deg opp. For å ikke snakke om natta etter, hvor du blir liggende å klø, for så å våkne opp med sår.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Det må være når hele familien er hjemme hos mamma og pappa på sommerferie, og vi tar ut TV-en, og sitter under paviljongen på verandaen med en god film.