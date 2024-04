Tok med den nye flammen på familietur: – De liker han veldig godt

I fjor høst ble det kjent at influenser og TV-profil Martine Halvorsen (25) og eksmannen Christian Kåsastul (26) hadde gått hver til sitt, etter ni år sammen.



Siden nyttår har førstnevnte droppet små hint om at hun har funnet kjærligheten på ny.

I et intervju med God kveld Norge uttalte hun hva hun liker med sin nye utkårede.

– Han er smart, morsom, spennende og interessant. I tillegg er han liksom det peneste mennesket jeg har sett, sa Halvorsen den gang.

Nylig delte 25-åringen flere små glimt av vedkommende på Instagram, hvor duoen var tilsynelatende sammen på ferietur i Los Angeles.

Da God kveld Norge møter Halvorsen i forbindelse med premierefesten til sesong to av realityprogrammet «Sistemann ut», bekrefter hun at hennes nye flørt var med henne på ferie.



Det var imidlertid ikke helt alene.

– Vi var noen dager alene først og hilste på noen venner, så kom familien min. Det var veldig hyggelig. Vi har blitt mye bedre kjent, og de har blitt godt kjent.



– Mamma liker han bedre enn meg

Det er for øvrig ikke første gang Halvorsen-familien har møtt datterens nye flørt.

– De har møtt han flere ganger tidligere. Jeg følte det var et greit grunnlag før man reiser på en slik tur sammen, at man vet at man har en god tone.

– Men veldig stas, jeg begynner å bli ganske forelsket, jeg må si det, sier en ydmyk Halvorsen.

Videre forteller 25-åringen hva familien synes om hennes nye flørt.

– De liker han veldig godt, jeg tror mamma liker han bedre enn meg. Så jeg tenker det er et godt utgangspunkt, sier hun og trekker på smilebåndene.

Duoen har, ifølge Halvorsen, datet i noen måneder nå, men har fortatt ikke tatt relasjonen et steg videre.

– Vi har ikke noe hastverk. Jeg synes at det er veldig hyggelig, sommerfugler i magen gjør jo livet enda litt gøyere.

Responsen rundt åpenheten har imidlertid vært delte, forteller hun.



– Folk klager uansett

– Det er klart at mange har meninger om ulike situasjoner jeg står i, og mange har spørsmål.

– Folk kommer til å klage uansett hva man gjør, så sørg for å gjøre det du har lyst til, det er det jeg tenker. Folk flest er positive og heier, og det setter jeg stor pris på.

25-åringen påpeker at hun har valgt å dele åpent fra livet sitt siden hun startet med sosiale medier.

– Jeg ønsker å snakke om ting slik det er, og om det ikke skulle gå så er det en del av livet.

– Det å tørre og snakke om følelser og den prosessen man står i. Jeg vet at det ikke er vanlig, men jeg synes det er hyggelig og fint, legger hun til.

Eksen visste om den nye flørten

Influenseren forteller at eksmannen Christian Kåsastul også kjente til hennes nye utkårede lenge før det ble kjent for offentligheten.

– Jeg og min ekskjæreste er veldig gode venner og snakker godt sammen. Han har visst om dette mennesket før vi delte at vi hadde gjort det slutt, så da tenker jeg at folk ikke trenger å spekulere så mye.

– Folk må huske at den dagen det ble delt, hadde det vært slutt lenge før det. Så jeg hadde allerede truffet han jeg dater før jeg delte at det var slutt, forteller hun videre.



Halvorsen synes det er synd at «folk glemmer at man kan føle forskjellige ting på en gang», og «ha to tanker i hodet samtidig».

– At jeg fortsatt er lei meg for at ting ble som det ble i den tidligere relasjonen min, det betyr ikke at det ikke var rett.



– Jeg har ikke lett etter det som har funnet meg, men jeg tenker ikke å gi slipp på det heller bare fordi andre mener jeg burde gjort ting annerledes. Jeg har tatt ting i mitt tempo, og har alt på mitt på det rene.