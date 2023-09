Tok grep: – Jeg har blitt en bedre mor

TV 2-veteranen Katrine Moholt (49) har opp gjennom årene fenget norske seere med suksesser som «Jakten på kjærligheten», «Allsang på grensen» og «Skal vi danse».

Men hun har sjelden vært så brennende engasjert som hun er for sitt nye program, «Familiekoden».

– Vi har ikke hatt noe TV-program om barneoppdragelse siden «Supernanny» på begynnelsen av 2000-tallet. Vi må ha lappen for å kjøre bil. Vi må ha båtførerbevis og vi må gå på valpekurs med hunden vår. Nå er det jammen meg på tide at vi også får en liten veiledning og noen verktøy til hvordan vi kan navigere i det å være foreldre i dag, sier hun.

Sammen med tidligere barneombud og psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykiatri, Reidar Hjermann (54), skal Moholt hjelpe ni foreldrepar med barneoppdragelsen.

– De tar oss med hjem, og vi gir dem mange spennende utfordringer som alle kan relatere seg til. Så møtes vi i studio, og så tar vi praten og diskusjonen om hvordan det har gått, og så får vi fasiten fra Reidar.

NY MAKKER: Tidligere barneombud Reidar Hjermann er med som ekspert i det nye TV 2-programmet «Familiekoden». Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Har barn i ulike aldre

Moholt og Hjermann understreker at det finnes mange ulike foreldrestiler, og at det er flere veier til «fasiten».

– Vi viser at det er fryktelig mange bra måter å være foreldre på. Så lenge man tilbyr dem noen sånne «grunnplanker» med kjærlighet, tid og trygghet. På skjermen vil vi demonstrere at foreldrene prøver å skjønne hva det er for slags følelse barna viser når de blir sinte eller frustrerte – eller når de juger eller hva de måtte finne på. Ved det håper vi å inspirere noen tusen foreldre der ute, slik at flere får det bedre, sier Hjermann.

Moholt har selv mye erfaring med barneoppdragelse. Sammen med ektemannen Snorre Harstad har hun sønnen Markus (27), datteren Evelina (24) og minstejenta Sofia (10).



– Jeg har to barn som er voksne og ute av redet, og jeg har Sofia på ti. Forskjellen på vokse opp i dag og for bare 15 år siden, er enorm, slår hun fast.

TREBARNSMOR: Moholt har to voksne barn, og Sofia på ti år. Her med den mellomste, Evelina Moholt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Den største forskjellen er jo dette med skjermtid. Telefon og ipad har en så enorm innvirkning på livet vårt. Både for oss som foreldre, som er på telefonen 24/7, og for barna våre som er mye på skjerm. Vi bruker det nærmest som barnevakt. Hva det gjør, og hvordan vi mister tiden med barna våre, er et eksperiment vi ikke aner rekkevidden av.

Det tidligere barneombudet, og Moholts nye makker, har i jobben som psykolog sett de negative konsekvensene av skjermtid og bruk av sosiale medier for barn.

– Det er noen der borte i Silicon Valley, eller hvor det nå måtte være, som har laget disse tingene. De er ute etter ungene våre, identiteten deres, tiden deres og pengene deres. Vi er i en slags kamp om oppmerksomheten til ungene våre – mot usynlige motstanderne. Det er ganske skummelt, sier han.

– Jeg ser det nesten som et endetidstegn. Du ser folk spenne fast mobilstativ på barnevognen, ikke sant? For å se en serie samtidig som de går og triller barnet – og leser tekstmeldinger på klokka tusen ganger i timen. Jeg tror noen må nærmere inn i seg selv. Jeg har i hvert fall gjort det, og synes at bare det å ta kontroll på telefonen gir et bedre liv, fortsetter Hjermann.

KOMMER MED PODKAST: – Vi kommer også med en podkast hvor inntil 20 kjente, norske profiler som har barn skal inn og ha samtaler med oss, sier Hjermann og Moholt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Blitt en bedre mor

Moholt har i lang tid vært opptatt av å begrense skjermtid og å nyte øyeblikkene med datteren Sofia.

– Jeg har tenkt at jeg har knekt koden, fordi jeg har to kjempefine unger som nå er voksne. De har klart seg veldig bra.

I arbeidet med «Familiekoden», som nylig ble ferdig innspilt, har hun likevel gjort store oppdagelser når det kommer til egen foreldrestil.

– Etter at jeg ble kjent med Reidar, så har jeg lært at jeg kan møte konflikter, krasj eller raseriutbrudd på en annen måte. Konflikten forsvinner nesten før den har begynt ved at jeg bruker de riktige ordene. Det som før kunne vært en en greie som holdt på et kvarter, er kanskje over på under ett minutt, forteller hun.

– Det er bare en sånn liten setning som: «Hvorfor sier du nei til barnet?». Sier du nei fordi det er behagelig for deg selv, eller sier du nei fordi det er direkte farlig og skadelig for barnet? Jeg føler at jeg har blitt en bedre mor i forhold til det.

Moholt utdyper:

– Hvis Sofia sier: «Mamma, kan vi bake muffins?», så kan det være veldig behagelig å svare: «Nei, ikke nå». For da ser jeg for meg mel og sukker som strøs utover benken. Men så tenker jeg heller: «Vet du hva? Vi kan bake muffins i kveld». Bare det å bevisstgjøre seg akkurat en sånn liten ting som: «Hvorfor sier jeg nei?».

DA BARNA VAR SMÅ: Katrine Moholt, ektemannen Snorre Harstad og barna Markus Moholt Harstad og Evelina Moholt på den røde løperen i 2006. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– For hver gang barnet sier «mamma, kan jeg?», så er det nesten litt innebygd at man bare sier «nei» på automatikk. Sofia hadde ikke tatt skade av å ikke bake de muffinsene. Men vi hadde gått glipp av et kjempefint øyeblikk som vi kan dele sammen. Men det krever at det koster litt ekstra fra meg, poengterer programlederen.

– Verdens verste mor

Det er slike små, men gjenkjennbare situasjoner som Moholt og Hjermann gir de ni foreldreparene verktøy til å håndtere i «Familiekoden».

– Vi viser flere konkrete måter å snakke med barna våre på, eller ting vi kan gjøre i veldig gjenkjennbare situasjoner som gjør at hverdagen blir enklere. Nettopp fordi det blir mindre krasj, sier Moholt og fortsetter:

– Alle kjenner til situasjonen hvor ungen slår seg fullstendig vrang, for hun skal i barnehagen og ikke vil ha på strømpebukse. Reidar kommer med konkrete tips til hvordan du kan snakke med barnet ditt, og så kommer du deg kanskje i barnehagen på en ny og hyggeligere måte enn at du sitter og griner i bilen etterpå, for du føler deg som verdens verste mor, ikke sant?

– Det har aldri virket

Ifølge Hjermann er det spesielt én ting du som forelder aldri bør gjøre.

– Kjefting er jo noe som mennesker har holdt på med i tusenvis av år. Det har aldri virket, så det kan vi like gjerne slutte med. Det å ha en en empatisk og lyttende grensesetting, er det som fungerer når man skal være den lederen i en familie som en foreldre skal, slår han fast.

– Det er nesten vanskelig å se for seg at du kjefter, Katrine?

– Jeg kan være kjempestreng og absolutt si ifra og kjefte. Men det er jo det jeg har lært nå, da. Det er kanskje en av de største oppdagelsene; at det funker ikke å kjefte. Hvis jeg som voksen tar et skritt tilbake og ikke går rett inn i hennes måte å utagere på, så er plutselig hele den situasjonen som hadde oppstått løst. Det er kjempeinteressant, og vi håper og tror at «Familiekoden» vil hjelpe flere foreldre til å få en bedre hverdag, sier Moholt og smiler.

«Familiekoden» har premiere på TV 2 i 2024.