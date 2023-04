Tok grep i leiligheten: – Det var så overveldende

Familien, bestående av ekteparet Helen og Magnus og deres to barn, bestemte seg for å ta en helomvending på hjemmet deres.

De hadde nemlig altfor mange ting i Oslo-leiligheten. Familien hadde flyttet fra et stort hus utenfor hovedstaden, til en mindre leilighet. Antall ting forble likt.

Én dag meldte familiemoren dem på «Rydderevolusjonen», der Desta Marie Beeder (35), Mads Clemmetsen (26), Caroline Leithe (33) og resten av teamet skal rydde opp i hjemmet.

Målet var å bli kvitt halvparten av tingene deres.

MYE TING: Magnus og Helen hadde mange ting i leiligheten, og ønsket å rydde opp. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Ballet på seg

Familien bodde i huset utenfor Oslo i fem år, men ettersom de ikke trivdes, flyttet de tilbake til hovedstaden. Helen ble etter hvert gravid, og tiden ble knapp for å rydde opp i tingene.

I tillegg begynte hun å studere, da deres yngste datter var syv måneder gammel.

– Så har det bare ballet på seg, forteller Helen til TV 2.

Da hun oppdaget «Rydderevolusjonen», så hun en mulighet for å rydde opp.

– Her har vi sjansen til å kunne få ryddet opp, for det var så overveldende at jeg hadde ikke sjans, sier hun.

337 DVD-filmer og dataspill

Helen forteller at hun syntes ikke det var noe som var spesielt vanskelig å bli kvitt, da hun skjønte alvoret i situasjonen.

Det er derimot flere ting som har vært en lettelse å ikke eie lenger.

Hun trekker særlig frem klær og den store samlingen med DVD-filmer. Teamet til «Rydderevolusjonen» hadde nemlig telt opp 122 matbokser, 110 strømpebukser, 47 påskeegg og 337 DVD-er og dataspill.

HOBBY: Helen hadde mye hobbyutstyr i leiligheten, blant annet garn. Foto: Cato Ingebrigtsen

– Det var skikkelig deilig og jeg synes jeg var flink, for jeg ga bort egentlig en serie som jeg kunne tenkt meg å beholde. Det er jeg faktisk stolt av, sier hun.

– Vi brukte filmene ekstremt sjeldent og det var i uorden, så det var veldig vanskelig å finne dem.

Fortsatt i rydde-prosessen

Familiefaren Magnus forteller at til tross for at de ble kvitt mye, er de fortsatt i prosessen med å rydde opp.

– Det er jo hektisk, men vi har tenkt til å få ryddet opp i leiligheten. Jeg ser fram til at vi skal bli ferdig, sier han og legger til:

– Vi holder på med det nå, men uka er ganske hektisk med barna, som har turning og svømming. Det er mange dager der det skjer ting.

Til tross for at de har mer arbeid igjen med leiligheten, forteller han at det hjalp å få tingene sortert ut i hallen.

– Da ser alt du eier og har i hallen, og da blir det lettere å kvitte seg med ting, sier Magnus.

Se «Rydderevolusjonen» mandager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.