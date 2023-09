Tok grep etter hets fra 75-årig dame: – Døtrene ble så flaue!

– Det blir travelt. Men hvor privilegert går det an å være?

Morten Hegseth står i Grieghallen i Bergen og smiler. Noen minutter tidligere, under TV 2s høstlansering, ble nyheten om at 37-åringen skal lede sin andre sesong av «Love Island» sluppet.

Innspillingen skal foregå på Gran Canaria på nyåret, og før den tid fortsetter Hegseth med podkast og VGTV-show med sin mangeårige makker Vegard Harm (27) – i tillegg til at han hver lørdag fram til 11. november sitter i dommerpanelet i «Skal vi danse».



– Når du har vært glad i underholdning og TV i alle år, og så får du lov til både å lede «Love Island» og sitte i dommerpanelet i «Skal vi danse»!? Man kan klage og si: «Å, jeg er så mye borte», men jeg har jo verdens beste og gøyeste jobb.



Rystende dødsfall

Sist Hegseth ledet «Love Island», vinteren 2020, lå han på solsengen i Argentina og jobbet med manus da han leste en rystende nyhet på mobilen: Programlederen for «Love Island UK», Caroline Flack, hadde tatt sitt eget liv.

– Det var utrolig trist. Det ble masse styr, og mye diskusjoner om hvordan vi skulle snakke om det opp mot programmet. Det må jeg bare si, «rest in power», at hun var den råeste «Love Island»-programlederen noen gang, sier han.

DØDE: Programleder for britiske «Love Island», Caroline Flack, tok sitt eget liv vinteren 2020 – samtidig som Hegseth ledet den norske versjonen av programmet. Foto: Ian West / NTB

Da den 40-årige Flack ble funnet død i sitt hjem den 15. februar, hadde britiske medier fråtset i hennes personlige utfordringer. I store overskrifter ble det rapportert om en krangel mellom henne og Lewis Burton, som hun datet på dette tidspunktet. Påtalemyndigheten tok ut en voldssiktelse mot Flack, selv om hun nektet straffskyld og kjæresten aldri anmeldte henne.

I utgangspunktet skulle hun bli stilt for retten i mars 2020, men mange hevder hun ble forhåndsdømt både i media og blant nettroll i sosiale medier – og at stormen til slutt ble for tung å leve med.

For Hegseth kom nyheten om hennes brå død som et sjokk.

– Det var noe som ble trigget i meg, sier han.

– Det er noe med det å kritisere kjendiser, som folk gjør i kommentarfelt og på Jodel. Det er lett å tro, i hodet ditt, at de ikke er mennesker. Så ser du at den kjendisen er død. Da blir det veldig menneskelig.

I ARGENTINA: I 2020 ledet Hegseth «Love Island» i Argentina. Til vinteren reiser han til Gran Canaria for å være programleder i sin andre sesong. Foto: Mari Grøtte / TV 2

– Kan kjenne meg igjen

Hegseth, som så opp til «Love Island»-programlederen, sier at hun utad virket så sprudlende og glad. Derfor ble det en påminnelse om at det ofte skjuler seg mer bak fasaden til mennesker som viser et visst bilde i offentligheten.

– Jeg begynte å tenke masse på det, og jeg tror det handler om at jeg også kan kjenne meg igjen i det. Du børster masse under teppet og så er det som om noen river opp det teppet sånn at du går og tenker at du er verdens verste person. Det var en veldig trist og lærerik prosess samtidig. Nå har ikke jeg slitt med selvmordstanker, heldigvis, men det var veldig trist. Jeg syntes at hun var helt rå.

MANGE MENINGER: Morten Hegseth får mange reaksjoner fra TV-seere, blant annet for sine antrekk i «Skal vi danse». Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

Hegseth har selv opplevd å motta hets-meldinger om alt fra sin homofile legning til valg av antrekk i «Skal vi danse».

– Når det er TV-sesong så er det veldig mye som går på klær, utseende og homo og sånn. Jeg klarer å distansere meg ganske greit fra det. Det er mange kjendiser som sitter på Jodel og følger med på tråder om seg selv. Det mener jeg er som å helle bensin i angstbålet. Aldri i mitt liv om jeg skal inn der!

Tok grep etter netthets

Av og til dukker det likevel opp meldinger direkte i innboksen til Hegseth på Facebook og Instagram – og nettrollene kan være i alle aldre.

– Det var en dame i 70-årene som skrev en lang Facebook-melding om at jeg var verdens verste person. Hun ønsket meg død, skrev om at jeg var homo og en unnskyldning av en mann.



«Skal vi danse»-dommeren tok grep, og sendte et skjermbilde av den sjikanerende meldingen til kvinnens to døtre.



– Vanligvis når folk skriver den type ting så er det fra barn, som ikke er så utviklet verken empatisk eller intellektuelt. Da pleier jeg å sende det til foreldrene deres. Men i dette tilfellet så var det snakk om en mor på 75 år, så jeg antok at hennes foreldre var døde. Da fant jeg døtrene hennes på Facebook og sendte melding til dem: «God søndagsmiddag, nå skal dere høre …», forteller han.

– Hvilken respons fikk du?

– Herregud, de døtrene ble så flaue! Moren deres sendte meg etter hvert en melding der hun unnskyldte seg.

– Jeg må prøve å ikke sjekke sosiale medier så mye. Samtidig er de meldingene også et kompliment, for det betyr at folk bryr seg om det du er med på. Det er lett å sutre over det, men jeg synes også noe av det er litt gøy.

– Urettferdig

Hegseth mener han som mann er skånet fra mye av den verste hetsen på nett.

– Dessverre, for det er veldig feil at det er urettferdig på den måten. Se på podkasten til Sophie og Fetisha, som havnet i «Debatten», liksom! De snakket om «rundpuling» og om det er godt innhold. Vegard og jeg har snakket om mye verre ting, men siden vi er menn så blir det ikke ansett som like ille.



ENGASJERT: Morten Hegseth har sterke meninger om mye. Til høsten kommer flere av dem i bokform. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Stående i Grieghallen, hever Hegseth stemmen. Det er tydelig at han er inne på et tema som engasjerer:

– Folk skal prøve å sette kvinner i bås. Så med en gang kvinner er uregjerlige så klikker folk, har lyst til å sette på dem foldeskjørt og si: «Kom deg tilbake på kjøkkenet, din uregjerlige lille heks!».



Forteller alt i ny bok

I oktober kommer mye av Hegseths sterke engasjement ut i bokform. Han fullfører i disse dager sine memoarer som har fått tittelen «Mr. Hell», og som utgis på Kagge Forlag.

– I boken blir det meninger om alt fra eget liv, nevroser, Caroline Flack, babyspons, Botox, Nomi-salongen, diagnoser og psykiaterbesøk, forteller han.

– Jeg er veldig ærlig i boken. Jeg sitter av og til og sier: «Kan jeg skrive dette her?». Men jeg elsker memoarer som er ærlige. Kjendiser som gir ut bøker der de ikke er ærlige, det må folk skjerpe seg med. Du må levere når du skal skrive en bok. Det er masse i den boken jeg ikke har fortalt bestevennene mine engang.

FORTSETTER: Selv om Morten Hegseth er travel med flere prosjekter, skal han fortsette samarbeidet med Vegard Harm. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Med ny bok, «Skal vi danse» og den kommende «Love Island»-innspillingen har Hegseth fullt opp med prosjekter. Det betyr ikke at det er slutt for den populære duoen Harm og Hegseth.

– Vegard og jeg fortsetter som vanlig med å podde og showe. «Harm & Hegseth»-show på VGTV, vet jeg ikke. Nå har vi en sesong til i hvert fall, og vet ikke om vi kommer til å fortsette. Men podden er der, så Vegard og jeg skal fortsette. Heldigvis kan man podde fra «Granca» også.