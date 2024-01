Tok et tøft valg: – Føles som at verden faller sammen

Gjennom fire sesonger har TV-seerne blitt kjent med familien til manager og musikkprodusent David Eriksen (56), i serien «Alle elsker David». Der møter man blant andre barna hans Andrea Zeline Eriksen (26) og Lucas Zedine Eriksen (21).

Sistnevnte har den siste tiden bodd i London for å studere Global Management. Første nyttårsdag hadde sesong fem av serien premiere, der Lucas deler at fremtiden i London er usikker.

Nå åpner han seg om den tøffe tiden og valget han endte opp med å ta.

STUDIER I LONDON: Lucas Zedine Eriksen har studert Global Management i London. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Tenkte lenge

Når TV 2 møter Lucas i forbindelse med sesongpremieren, forteller han at han har tenkt lenge på studietilværelsen i storbyen.

– Jeg hoppet rett på studiene fra videregående, uten å ta noe pause i det hele tatt. Jeg tenkte en stund for å finne ut av om dette er lurt å gjøre. Jeg ble sittende der og lurte på hva jeg ville gjøre med livet, deler Lucas.

Han ønsket å ta et pauseår fra studiene på grunn av en tøff tid.

– Jeg ble usikker på hvilken vei jeg ville ta. Jeg følte meg psykisk og fysisk dårlig der borte. Det var mye mat og mye dritt, så jeg måtte bare ta en avgjørelse og si: «Nå må jeg bare slappe litt av».



Etter mye om og men, tok han et endelig valg om å ta et pauseår fra studiene og flytte tilbake til Norge,

– Jeg kommer til å bli ferdig med studiene etter hvert, men jeg må bare bruke tid på å finne ut av nøyaktig hva jeg vil gjøre. Så slipper jeg å sitte med de tankene her om ti år. Det var en veldig tøff avgjørelse å ta.

Ville ikke skuffe foreldrene

Da han skulle ta valget, var det mange tanker som dukket opp i hodet.

I tillegg var han redd for å skuffe foreldrene sine, fordi han kjente veldig på at han burde fullføre noe han hadde startet på.

– Det var det verste med det – å si at jeg må roe ned nå. Men mor og far støttet meg i valget og var kjempegreie. Det var veldig komfortabelt å høre det. Det tok all vekten fra skuldrene.



Bakgrunnen for valget hans var blant annet at han ble skolelei og mistet motivasjonen. Han forklarer det med et forventningspress. Lucas klarte ikke å fokusere lenger på det han skulle.

– Det er forvirrende, for du vet ikke hva du vil gjøre med livet og begynner bare å overtenke. Det hoper seg opp til slutt. Det føles ut som at verden faller sammen. Det ville jeg fikse så fort jeg kunne, sier han.

Livet i Norge

Lucas påpeker at han hadde mange gode venner i London, men at han savnet familien og Norge generelt.

– Du får mye tid til å tenke og blir da begravd i tankene dine.

Nå som han har tatt et pauseår, fokuserer han på andre ting enn studiene innenfor business. Til tross for at han ikke er student for øyeblikket, har han likevel kalenderen full.

I JOBB: Lucas Zedine Eriksen har for tiden tre jobber. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Nå jobber jeg litt hos min far med ulike prosjekter. Det er gøy å være med å se hvordan det er i kulissene på ting. Og så jobber jeg litt hos mor med klær og så jobber jeg litt på bar.



Faren, David Eriksen, eier managementet Eccentric People, med profiler som Tone Damli, Iselin Guttormsen og Alexandra Joner.

«Alle elsker David» ser du mandag til onsdag på TV 2 Play.