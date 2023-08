Tok en stor sjanse før bryllupet: – Håper vi blir lykkelig gift

I starten av mai i fjor kunne Ulrikke Brandstorp avsløre at kjæresten, Oskar Nordberg, hadde fridd til henne og fått «ja».

Artisten og skuespilleren håper å få øvd godt på brudevalsen til neste års bryllup, når hun denne høsten skal svinge seg på parketten med Tarjei Svalastog (25) i «Skal vi danse».

– Jeg skal jo forhåpentligvis danse en brudevals. Om det blir Tarjei eller Oskar jeg danser med, det får vi vente og se. Det kan hende Oskar bare må sitte og se på. «Nå skal jeg skinne litt, gutten min», skal jeg si da, sier hun og ler.

BRUDEVALS: Ulrikke Brandstorp og forloveden Oskar Nordberg svinger seg. Til neste år blir det trolig brudevals på de to. Foto: Privat / Instagram: @ulrikkeofficial

– Bra at han elsket stedet

Brandstorp og Nordberg skal bli mann og kone i den spanske storbyen Barcelona, og 28-åringen tok en stor sjanse før det kommende bryllupet.

Forloveden hadde nemlig ikke sett bryllupslokalet som artisten hadde bestilt – før nå i sommer.

– Vi måtte reise ned og se hvor vi skal gifte oss. Jeg hadde vært der, men det hadde ikke Oskar. Jeg syntes det var veldig bra at han elsket stedet, for jeg hadde betalt depositum allerede. Så jeg håper vi blir lykkelig gift, sier hun og smiler lurt.

Paret ønsker ikke å spare på noe når de inviterer inn til bryllupsfest.

– Jeg har sagt at vi bare kjører på. Forhåpentligvis skal jeg bare gifte meg en gang. Blir det en gang til så blir det på rådhuset, for å si det sånn. Jeg går jo for at vi skal være sammen for evig og alltid, men statistikken sier jo … Neida, jeg tuller, sier hun og ler høyt.

– Det blir et eventyrbryllup. Med masse, masse venner og familie som vi er kjempeglad i. Forhåpentligvis blir det hæla i taket, legger hun til.

GÅR ALL IN: Ulrikke Brandstorp er klar for å gi alt for seier sammen med dansepartner Tarjei Svalastog. Foto: Espen Solli / TV 2

Ingen «bridezilla»

Samtidig som Brandstorp har begynt å lære seg trinn og koreografi til «Skal vi danse», er det mange avgjørelser som skal tas når det kommer til bryllupet.

– Jeg er kvinnfolk og kan gjøre mange ting på en gang. Bryllupsplanlegging er jo bare kos. Sier jeg nå. Jeg har bestemt meg for å ikke bli en sånn «bridezilla». Om det regner eller er feil blomster på bordet, er det ingen som får med seg. Det viktigste er at det er artige folk i bryllupet, mener hun.

Denne høsten går artisten «all in» på dansingen, og har forberedt forloveden på at det derfor blir lite kjærestetid framover.

– Jeg har sagt til Oskar at vi ses forhåpentligvis i november. Han synes at det er helt topp, han. Han har begynt med golf og padeltennis og synes det er helt nydelig.

ERFAREN: Ulrikke Brandstorp er erfaren fra musikalscenen, men mener hun ikke er like erfaren som danser. Foto: Espen Solli / TV 2

Klar for barn

Brandstorp mener nemlig at «timingen» for hennes deltakelse i «Skal vi danse» ikke kunne vært bedre.

– Alle sier at det er så utrolig gøy å være med på «Skal vi danse». Men så sier alle også at det er mest gøy før du får barn. Og det er jo ikke umulig at det dukker opp noen unger etter hvert på min front, så da tenkte jeg at: «Nå er tiden inne». For jeg har skjønt at man må legge hjerte, sjel og antall treningstimer inn i dette, og jeg er klar for å bruke all den tiden som trengs.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.