Tok ekstreme grep før realitydeltakelsen

Den 10. januar er det premiere på den syvende sesongen av Farmen kjendis. Tolv deltakere skal igjen kjempe om å bli kronet til vinneren av den populære realityserien.

En av deltakerne som seerne vil bli å se på skjermen er skuespiller og Sofa-profil Aslak Maurstad (30).

Da 30-åringen sa ja til deltakelsen i programmet, var han veldig bevisst på at det flere grep som måtte gjøres.

– Jeg sa til meg selv at «det kommer ikke til å gå i det hele tatt om jeg ikke forbereder meg». Det som har mest å si var hvilke deltakerne jeg havnet på gården med, noe jeg kunne ikke styre. Og hvem du havner på gården med er 90 prosent av spillet føler jeg, forteller han til TV 2.

Derfor bestemte Maurstad seg for å reise tilbake i tid til 1923 med en god plan.

Fysisk svakest

Ukene før Maurstad reiste inn på Steinsjøen gård, bestemte han seg for å legge ned det nødvendige arbeidet for at han skulle lykkes i 1923.

30-åringen bestemte seg for å teste hvor mye naturtalent han hadde innen de forskjellige tvekamp-grenene. Det viste seg raskt å ikke være så mye.

Maurstad var klar over at det var én ting som ville avgjøre skjebnen hans på Farmen kjendis.

– Det som har mest å si var casten, men det var jo ikke noe jeg kunne styre. Det er 90 prosent av spillet. Så var det resterende ti, da.

Det var de resterende 10 prosentene han visste han kunne gjøre noe med.

– Jeg hadde en tanke om at «dette kommer aldri til å gå om jeg ikke forbereder meg».

Etter å ha testet de forskjellige tvekamp-grenene, viste det seg raskt at bekymringene hans stemte.

– Jeg klarte alle grenene ganske dårlig, egentlig. Det var jo litt av problemet. Så min taktikk er alltid å øve mye mer enn alle andre, slik at jeg blir bedre. Sånn som jeg gjør med andre ting i livet, forteller han.



Derfor valgte Maurstad å øve mye på alle grenene.

– Og det gjorde jeg lurt i. For jeg var helt klart den fysisk svakeste av mitt kjønn, forteller 30-åringen og ler.

TOK GREP: Maustad visste at han ikke ville være den sterkeste av deltakerne, derfor la han en stor plan før han dro inn på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Lurte de andre deltakerne

Etter å ha testet alle de fysiske grenene, viste det seg raskt at det var spesielt en gren Maustad stilte veldig dårlig i.

– Tautrekking var jeg helt klart dårligst i. Det hadde aldri gått!

Derfor skuespilleren visse forhåndsregler, om han mot formodning skulle bli utfordret i tautrekking.

– Jeg vurderte å late som at jeg hadde konkurrert internasjonalt i tautrekking – i min vektklasse da. Så Googlet jeg ord og uttrykk for at de andre skulle tro på meg, og kjøpte sko med «super-grip» som jeg tok med meg inn på gården. Men jeg skjønte jo fort under treningen at tautrekking ikke var min gren.

Han øvde også mye på saging, og fikk til og med profesjonell hjelp fra en snekker for å lære riktig teknikk.

– Jeg øvde mye på saging før jeg dro inn. Bare det å holde saken var ubehagelig i begynnelsen. Jeg la også merke til hvor jeg fikk vondt, og hvor jeg gjorde det dårlig før jeg lærte det skikkelig. Det gjorde jeg slik at jeg kunne late som at jeg gjorde det dårlige foran de andre deltakerne – slik at de skulle tro jeg ikke hadde peiling på saging.

LURTE DE ANDRE: Maurstad bestemte seg for å lure de andre deltakerne – noe han klarte. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Viste det seg å være en god taktikk?

– Det føler jeg var en god taktikk. Da vi (deltakerne, jour. anm.) møttes flere måneder senere, var det noen som trakk frem det. Det var en dag jeg hadde sagt «jeg har lært meg å sage», og da gjort det dårlig med vilje. Så da ble de veldig overrasket, og hadde ikke mistenkt at jeg gjorde det med vilje. Så det kan være at det hjalp!

Til tross for at han forberedte seg godt i tvekampgrenene, var det én ting han ikke klarte å forberede seg på.

– Det var veldig mye mer arbeid enn hva det ser ut til på TV! Det var ikke tid til å gjøre noen ting annet enn å jobbe med ukesoppdraget. Resten av tiden var sove, spise eller bli venn med storbonden så han ikke velger deg.

Farmen kjendis har premiere 10. januar på TV 2 Direkte og TV 2 Play.