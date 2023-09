Tok avgjørende valg på verdenskjent festival: – Ville ikke fungere

I sin TikTok-serie, «Used To Be Young», delte nylig popstjernen Miley Cyrus (30) om når hun innså at ekteskapet med skuespiller Liam Hemsworth (33) var over.

Stjernene ble kjent da de spilte mot hverandre i filmen «The Last Song» i 2009. To år senere fridde Hemsworth, men paret gjorde det slutt etter noen måneder. I 2016 fridde Hemsworth på nytt til popstjernen. Paret giftet seg i all hemmelighet i 2018. Året etter bekreftet en representant for paret at de skulle skilles.

AV OG PÅ: Forholdet til Miley Cyrus og Liam Hemsworth var av og opp i flere år. Foto: ANGELA WEISS

– Jeg må roe ned nå, for dette er faktisk seriøst, innleder hun i TikTok-videoen, gjengitt av blant andre magasinet E! Online.

– Funket ikke for meg

Selv om paret har vært av og på i en årrekke, angrer ikke Cyrus på ekteskapet.

– Jeg ville ikke vært foruten min historie. Å ha et interessant liv leder til interessante historier, uttalte hun til britiske Vogue tidligere i mai.

Da hun i juni 2019, kun et par måneder før Hemsworth ba om skilsmisse, stod på den verdskjente scenen til Glastonbury Music Festival i England innså Cyrus at ekteskapet var over.

– Det var dagen jeg fant ut at det ikke ville fungere for meg å være i forholdet, forteller hun på TikTok.

30-åringen gjennomførte opptredenen, til tross for den store livsavgjørelsen.

– Det var øyeblikket hvor jobben og opptredenen kom først. Derfor tror jeg det er så viktig for meg nå, at det ikke er tilfellet. Mennesket kommer først.

NY FLAMME: Miley Cyrus skal angivelig date artisten Maxx Morando. Foto: Jordan Strauss

Turbulent tid

Hannah Montana-stjernen forteller at ekteskapet først og fremst var preget av kjærlighet, men også traumer.

– Vi prøvde bare å gjenoppbygge så fort vi kunne, forteller hun, og sikter til da paret mistet Malibu-huset deres i brann i 2018.

Etter skilsmissen uttrykte paret gode ord om hverandre. Kort tid senere florerte ryktene om utroskap og misbruk av narkotiske midler. Cyrus understrekte at hun ikke hadde noen hemmeligheter.

– Jeg måtte ta en sunn avgjørelse for min egen del og forlate den delen av livet mitt. Jeg har aldri vært sunnere og lykkeligere enn jeg er nå på lang tid. Jeg er stolt av å si at jeg er på et annet sted, enn hva jeg var, da jeg var yngre, skrev på hun Twitter den gangen.