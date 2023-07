Tobarnsmoren lar barna drikke alkoholfritt øl

SNAKKER FRA LEVRA: Den amerikanske skuespilleren Kristen Bell har aldri vært redd for å gå mot strømmen. Foto: NTB

Skuespiller Kristen Bell (43), kjent fra filmer som «Veronica Mars» og «Forgetting Sarah Marshall», har aldri lagt skjul på at hun ikke er som alle andre A4-foreldre.

Tidligere har hun vekket oppsikt med å avsløre at hun og ektemannen låste barna inne på soverommet etter leggetid og ikke bader barna på mange dager for å skåne miljøet.

Og nå slår hun til igjen.

Slikket på kanten av ølboksen som baby

Denne gangen har hun åpnet seg i et intervju på The Kelly Clarkson Show, der hun forteller at hun og ektemannen Dax Shepard (48) lar barna, Lincoln (10) og Delta (8), få drikke alkoholfri øl.

– Dax er en tørrlagt alkoholiker, men han liker alkoholfri øl. Det hendte at han åpnet en alkoholfri øl da han hadde vår eldste datter i bæremeis, mens vi gikk tur og så på solnedgangen, forteller hun.



– Og som baby hendte det at hun slikket på kanten av ølboksen. Jeg tror at det er blitt noe spesielt for henne. Noe som minner henne om pappa og familietid.



Pinlig på restaurant

Men 42-åringen erkjenner at når datteren bestiller alkoholfri øl på restaurant, kan det bli en smule pinlig stillhet.

– Vi har vært på restauranter hvor hun har sagt: «Unnskyld, men har dere alkoholfri øl?». Og da har jeg sagt: «Ja, kanskje vi bare skal la det skje hjemme». Men samtidig, det er bare å dømme meg! Jeg vet at jeg ikke gjør noe galt, sier hun videre i TV-intervjuet.

KONTROVERSIELLE FORELDRE: Skuespillerparet Dax Shepard og Kristen Bell møttes på jobb. De giftet seg i 2013 – og har aldri lagt skjul på at de ikke er som alle andre. Verken på foreldrefronten eller som ektepar. Foto: NTB

Men er det egentlig skadelig for barn å drikke alkoholfritt øl?

Ifølge Vinmonopolet betegnes alkoholfri drikke som «produkter med mindre enn 0,7 prosent alkohol per volum».

På nettsiden opplyses følgende om alkoholfritt øl:

«Det brygges først som vanlig øl, men gjæringen stoppes når det begynner å dannes alkohol. På denne måten får ølet farge, smak og skum som et vanlig øl, men ikke mer enn 0,7 prosent alkohol».



«Å drikke disse produktene vil ikke gi ruspåvirkning eller være skadelig for fosteret hvis du er gravid».



I Norge er aldersgrensen for kjøp av alkohol til man er 18 år gammel. Men man kan ikke straffes for å drikke alkohol om man er under myndighetsalder.

Øvrige kilder: E! News og Page Six