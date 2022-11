Tobarnsmor-livet endret Katarina Flatland: – Helt kaos

NY HVERDAG: Barn nummer to betydde at den alminnelige hverdagen ble snudd opp ned. Foto: God morgen Norge/TV 2

For knappe en måned siden kom den gode nyheten – programleder og lege Katarina Flatland (33) kunne si velkommen til sønn nummer to, sammen med mannen Harald Meling Dobloug (33).

Men svangerskapet har vært alt annet enn lett. Fansen har vært med på reisen gjennom sosiale medier, hvor hun har oppdatert hyppig om siste nytt. Uansett om det har vært om kvalme, nye barnevogner, bleieskift-bonanza eller amme-maraton.

Nå åpner 33-åringen opp om den splitter nye hverdagen med ny tilhørighet i huset.

...Tre gutter i familien?

Når TV 2 ringer programlederen plukket hun denne gangen opp på sekundet. Under forrige forsøk måtte hun nemlig mate nykommeren, lille Bastian.

De siste ukene har nesten flydd forbi.

– Det går veldig fint, jeg må si at det er en ny tilværelse å venne seg til, men jeg koser meg skikkelig. Man har kommet litt på plass og vennet seg litt til rutiner, og skjønner hvordan ting skal være de første ukene, forteller hun og legger til:

– Den første uka var helt kaos, men nå er det bra.

Nå har hun to små gutter i familien, men hun sier selv at hun har tre stykker. Ektemannen kan være litt slitsom han også, av og til.

– Jeg liker jo å tenke at jeg har tre gutter. Harald er litt krevende han også, så det er full rulle – «guttakrutt» her. Det jeg har hørt er at folk sier at gutter er gode og glade i moren sin, så det føler jeg enn så lenge. Det skal jeg nyte.

Før Bastian ble født, fortalte folk til henne at det bare var å forberede seg på «Livet 2.0», ettersom det er en helt annen hverdag med to smårollinger i huset.

– Det skjønner jeg jo nå. Man har tenkt at det blir hektisk og annerledes, men vi er vant til at én kan få fri. Nå er man litt låst begge to, men samtidig er dette det koseligste i verden. Det er jo ikke det at man vil gjøre så mye annet enn å bare være med de, heller.

Med lytterne på fødestua

Én ting de forberedte seg på før lillemann kom til, var hvordan storebroren Bernard (2) skulle reagere på nykomlingen.

– Det var vi veldig spente på, og vi har lest oss opp på ting og prøvd å forberede han. Det har gått – bank i bordet – veldig knirkefritt og fint, og jeg blir utrolig rørt av å se de to sammen, forteller 33-åringen og fortsetter:

– Det første han sier når han kommer inn døra fra barnehagen er bare: «Jeg vil kose med Bastian!», og det er så nydelig.

Fansen fikk opplevde et intimt øyeblikk da de fikk en førsteklasse-billett inn på fødestua, gjennom podkasten hun driver med ektemannen. Der kunne man nemlig høre det meste – alt fra Doblougs gynekolog-råd, til øyeblikket Bastian kommer ut.

– Vi har hatt en podkast i flere år, som har helse og medisin som tema. Da tenker jeg at det passer veldig godt å ha med lytterne inn på fødestua, for da får de et unikt innblikk i hvordan en fødsel foregår.

Det er nemlig ikke første gang de har gjort noe slikt, og følte seg derfor tryggere enn sist gang. Men hun legger ikke skjul på at det er svært intimt:

– Men jeg føler jo også at det er veldig intimt å la folk høre på hvordan man takler fødsel og smerter, og de første minuttene da Bastian kom ut. Det er veldig nært, men når det er i din egen podkast er man jo litt fri til å presentere det slik man tenker er riktig. Vi har kontroll på det som kommer ut.

Og å høre det i etterkant, har vært mer enn tårevått.

– Jeg har kun hørt den én gang, og da gråt jeg masse. Det bringer frem vonde, men gode minner.

Hun skal med andre ord ikke høre den igjen det samme.

«Sharenting»-debatten

For Flatland, som har delt bilder og opplevelser fra svangerskap underveis, er det helt naturlig å ta med seerne på reisen.

– Man føler jo at det blir en kjedelig konto å følge fordi hvis man bare deler det gode og det glade. Jeg kjente på et tidspunkt at jeg var mett på å bare dele det. Så jeg begynte å dele hvordan det var underveis, at jeg har vært dårlig under svangerskapet, at det har vært tungt og at jeg har vært lei.

FORELDRE: Her med ektemannen, Harald Meling Dobloug. Foto: Bjorn Schei

– Hvis jeg kan bidra til at alt ikke er helt rosenrødt på Instagram, så er det bare positivt for min del. Det er så kjedelig når alt bare er bra!

Det er ingen hemmelighet at det lenge har vært en debatt om hvor mye man skal dele på sosiale medier om barnet sitt. Hva hvis de ser det i ettertid, når de har vokst opp, og blir flaue? For de har vel ikke gitt samtykke til det selv? Hvilken gullgruve er det identitetstyver finner når det er ukritisk deling av barnebilder?

Det er noen av hovedtrekkene av fenomentet «sharenting».

– Jeg prøver jo å være veldig bevisst på hva vi deler av barna. Jeg deler nok mer når de er bitte små enn når de vokser og blir mer gjenkjent. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man deler og ikke deler, fastslår TV-profilen.

Hun har selv vokst opp i en familie som er offentlig, og har fått programleder-opplæringen inn med morsmelka.

OFFENTLIG FAMILIE: Her med faren, programleder Hallvard Flatland. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg har selv vokst opp i en familie som har vært mye i media, og har ikke tatt skade av det, sier jeg selv. Man vet jo ikke. Det er jo litt sånn det blir når man er et kjent fjes selv, for da blir barna en del av det. Men jeg prøver å være veldig forsiktig på å ikke dele noe de kommer til å synes er flaut i etterkant.

Tidligere i juli kunne hun avsløre at hun endelig var en utdannet lege, etter flere år med lang utdannelse. Men om tilværelsen etter permisjonen er på legekontoret med stetoskopet rundt halsen, eller foran kamera med manus i hånda, gjenstår å se:

– Jeg føler vel selv at jeg har brukt mange år på det studiet og skal bruke det til noe nyttig etter hvert, samtidig så er det en stund siden jeg har gjort noe på TV. Akkurat nå føler jeg mer lyst og motivasjon til å gjøre det akkurat nå, forteller hun, men utelukker ingenting:

– I første omgang tenker jeg å prioritere TV, og etter hvert kan man jo se om man kan integrere det litt. Å lage lege-TV hadde vært morsomt!

Når vi konkluderer intervjuet og takker hverandre, puster hun lettet ut.

– Man prater jo ikke så mye med andre enn babyen på dagtid, så skravla går..