To deltakere måtte forlate «Ungkaren»: – Jævlig fælt

To jenter fikk ikke rose under første roseseremoni og måtte dermed reise hjem allerede første kveld.

Tirsdag kveld gikk den norske versjonen av «Ungkaren» av stabelen på norske TV-skjermer, hvor et tjuetalls jenter kjemper om oppmerksomheten fra to ungkarer.

Alexander Lund (30) og Amadou Secka (27) er de utkårede ungkarene i årets sesong.

Allerede i første episode var det duket for roseseremoni, hvor noen heldige jenter fikk utdelt én eller to roser av ungkarene.

Hvem som måtte forlate programmet fikk imidlertid ikke seerne vite før onsdagens episode.

Avbrøt seremonien

Da jentene og ungkarene stod klare for seremoni, avslørte imidlertid programleder Kim Wigaard (35) at det skulle sjekke inn to nye jenter, som Lund og Secka skulle møte før rosene ble delt ut.

Etter datene måtte Secka og Lund velge hvem som skulle få rose og ikke.

NERVEPIRRENDE: Eileen Eriksen stod igjen som de siste tre jentene. Til God kveld Norge forteller hun at det var nervepirrende. Foto: Discovery

Da Lund og Secka stod igjen med én rose hver, var det Eileen Eriksen (31), Liv-Karin Chihiluka (24) og Viktoria Auguste Sørlie Berg (31) som stod igjen uten rose.

Til slutt var det Eriksen som fikk den siste rosen fra begge ungkarene, og Chihiluka og Sørlie Berg måtte dermed reise hjem.

– Strake veien til Norge

Liv-Karin Chihiluka forteller God kveld Norge at det var kjipt å måtte forlate programmet så tidlig.

– Det var jævlig fælt. Jeg hadde gledet meg til å danse og hele pakka. Jeg har masse å by på – men neida, fikk ikke sjansen til det. Først ut, ha det bra. Strake veien til Norge, sier hun.

OPPRØRT: VIktoria Auguste Sørlie Berg felte noen tårer da hun måtte forlate «Ungkaren» i kveldens episode. Foto: Discovery

I episoden fikk seerne se en tydelig opprørt Viktoria som måtte si farvel til ungkaren Alexander. I ettertid ser imidlertid Sørlie Berg positivt på at hun røk ut først.

– Jeg tenker jo også at å ryke ut først er jo en førsteplass, det også, forteller Viktoria til God kveld Norge.

– A win is a win, legger Liv-Karin til.

– Det var forventet

Å være de første som måtte forlate «Ungkaren» kom imidlertid ikke som en overraskelse for én av jentene.

– Nei, altså det var ganske ventet for min del, innrømmer Viktoria.



Liv-Karin forteller at hun heller ville reise hjem tidlig og ikke ha følelser, enn å være der lenge og få følelser.

Selv rakk hun bare å snakke med Lund og Secka i noen få minutter.

– Det er ikke tull engang, jeg snakket med de guttene i to minutter hver, forteller hun og fortsetter:

– Og et inntrykk på to minutter … altså Livern har mye å by på.

Som nevnt var det Eileen Eriksen som fikk de siste rosene. Hun legger ikke skjul på at det var nervepirrende å stå igjen som av de tre siste.

SISTE ROSE: Eileen Eriksen fikk den siste rosen fra både Alexander Lund og Amadou Secka i sesongens første roseseremoni. Foto: Discovery

– Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at ingen ønsket å reise hjem første kvelden. Så det var en ekstremt stor lettelse, for det er begrenset hva slags inntrykk man klarer å gjøre så fort, forteller Eriksen til God kveld Norge.

– Noe av det vondere

Mandag var det førpremiere på TVNorge-programmet, der ungkarene Lundo og Secka var til stede. Sistnevnte synes det var vondt å sende ut noen så tidlig i programmet.

– Det var kanskje noe av det vondere, for vi fikk aldri muligheten til å bli kjent med hverandre. Så det var litt sårt, innrømte Lund og la til:

– SÅRT: Alexander Lund forteller overfor God kveld Norge at det var sårt å sende hjem jentene så tidlig i programmet. Foto: Elisabeth Andersen /God kveld Norge

– En ting er at jeg er tøff, men de er veldig tøffe som kom dit med så mye konkurranse. Så jeg hadde unt dem å få mer tid.



Også Secka synes det var kjedelig å måtte sende hjem jentene, og så ikke for seg at han måtte stå overfor en avgjørelse allerede første kveld.

IKKE FORVENTET: Amadou Secka forventet ikke at han måtte ta et valg så tidlig på «Ungkaren». Foto: Hanne Drange Jensen / God kveld Norge

– Og man kan aldri være sikker på førsteinntrykk, så det var leit å ta den avgjørelsen på så kort tid – men sånn var reglene og vi måtte forholde oss til det.