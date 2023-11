Tjener rått på OnlyFans: Nå skriver hun realityhistorie

Megan Barton-Hanson (29) var en relativt vanlig britisk jente da hun i 2018 sjekket inn på «Love Island» for å finne kjærligheten.

Få ante at den sjenerte Essex-jenta skulle bli en av de mest omtalte deltakerne i serien noensinne.

Nå er hun tilbake igjen, og som så ofte med Barton-Hanson er det ikke uten å skape overskrifter.

Første jenteparet i Love Island-historien

I disse dager er hun å se i «Love Island Games», hvor Barton-Hanson nylig ble den første i «Love Island»-historien til å velge en deltaker av samme kjønn.



Serien ble filmet på Fiji tidligere i år, og består av tidligere deltakere fra flere verdenshjørner som på ny forsøker å finne kjærligheten.

For Barton-Hansons del oppsto det hete følelser med amerikanske Kyra Green, og da duoen valgte å være i par sammen ble de realityseriens første likekjønnede par.

HISTORISKE: Flere har etterspurt likekjønnede par og i «Love Island Games» skjedde det endelig med Megan Barton-Hanson (til venstre) og Kyra Green. Foto: Peacock

Fornærmet partneren

Den elleville historien om Barton-Hanson startet riktignok da hun deltok i datingprogrammet i 2018.

Der var hun først involvert med Eyal Booker, en modell kjent for sine krøller og dype samtaler.

Booker ble dumpet til fordel for Wes Nelson. Det skjedde etter at Barton-Hanson hadde kjedet seg i hans selskap og kom med følgende brutale beskjed:

«Du er ikke akkurat Jim Carrey. Jeg kan ikke ha det gøy med meg selv.»

Det gjorde at Barton-Hanson ble dobbelt upopulær blant seerne:

Ikke bare hadde hun dumpet publikumsfavoritt Eyal Booker, hun tråkket også i bedet til Laura Anderson, en annen godt likt deltaker som kun hadde hatt øyne for Wes Nelson.

PASSET PÅSKREVET: Da forholdet tok slutt med Wes Nelson uttalte Megan Barton-Hanson at de ville være venner for livet. Siden ble de uvenner i full offentlighet, da hun fortalte at sexlivet med Nelson var kjedelig. Foto: Ian West

Forholdet mellom Nelson og Barton-Hanson varte i fem måneder, men Love Island sørget for et helt annet, mye sterkere forhold for Barton-Hanson, nemlig det som kjendis.

IKKE LYKKELIG: Megan Barton-Hanson var tenåring da hun begynte å fikse på utseendet. Til avisen The Sun har hun uttalt at usikkerheten ikke forsvant av den grunn. Foto: Doug Peters

Tjener rått på OnlyFans

Etter Love Island er det ikke kjærligheten, men en app hun har satset hardt på.

Essex-kvinnen har nemlig blitt en av de mest innbringende stjernene på plattformen OnlyFans.

Svimlende 1,5 millioner pund, nærmere 20,2 millioner norske kroner, ble det meldt av The Sun tidligere i 2023.

Hun har selv tidligere hevdet at hun tjener nærmere én million pund i måneden på nettsiden.

På tjenesten tar hun betalt månedlig for lettkledde bilder og videoer til abonnenter, og ekstra betalt for direktemeldinger til de som er villig til å bla opp enda mer.

Det har sørget for at realitystjernen, som i «Love Island» avslørte at hun tidligere jobbet som stripper, har kunnet kjøpe sitt drømmehjem i London.

– Jeg er så stolt av OnlyFans. Jeg visste hvor mye jenter jeg pleide å jobbe med i sexindustrien tjente på webkamera, så jeg tenkte «Hvorfor ikke?». Jeg kan ikke tro hvor bra jeg har gjort det, jeg knuser det, uttalte hun til The Sun.

OVERSKRIFTER: Dronning Camilla og Megan Barton-Hanson har til felles at de begge skaper overskrifter hver gang de foretar seg noe, men der stopper potensielt også likhetene. Her under markeringen av kvinnedagen på Buckingham Palace i 2023. Foto: Arthur Edwards

Hisset på seg Scott Disick

At Megan Barton-Hanson har blitt en favoritt i britiske tabloider er utvilsomt, men hun har også skapt overskrifter internasjonalt.

Det skjedde da Scott Disick, Kourtney Kardashians ekskjæreste og barnefar, bestemte seg for å skjelle henne ut via direktemelding på Instagram.

INGEN FAN: Scott Disick, kjent fra «Kardashians», valgte å ta et oppgjør med Barton-Hanson på melding. Det klarte modellen snu til sin fordel. Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com

Disick hadde nemlig blitt venn med Eyal Booker som Barton-Hanson datet i Love Island. Booker og Disicks veier krysset i og med at de begge datet hver sin søster – døtrene til Lisa Rinna, kjent fra «The Real Housewives of Beverly Hills».



Disick kom med krasse karakteristikker av Barton-Hanson:

«Du utnyttet hans utrolig vakre sans for humor og sårbarhet» og «Jeg blir ekstremt forstyrret av at noen kan være så respektløs mot noen uten grunn».

Disick krevde deretter en unnskyldning.

Megan valgte på sin side å dele samtalen med sine følgere, og skrive at hun var oppriktig bekymret for Disicks ve og vel.

For det hele fikk hun både amerikanske og andre internasjonale tabloider til å skrive om henne.

Møtte «erkefienden»

Skjebnen, og et dyktig produksjonsselskap, skulle riktignok ha det til at Eyal Booker og Megan Barton-Hanson kom til å møtes igjen.

Det skjedde også i «Love Island Games», hvor han dukket opp som en overraskelse for de øvrige deltakerne.

Barton-Hanson, som tidligere har vært ute i pressen og hevdet at Booker var en kjedelig kysser, var raskt ute med å flørte med sin tidligere flamme og si hun var skuffet over at han ikke kysset henne.

Deretter valgte hun å heller gå for Green.

TILBAKE I KJÆRLIGHETSMANESJEN: Etter en rekke forsøk på å date på kamera, gjør Megan Barton-Hanson comeback i den nye serien «Love Island Games».

Dater begge kjønn

Barton-Hanson kalte det en befrielse å komme ut som biseksuell. Åpenbaringen traff henne ifølge The Sun etter en natt hvor hun hadde trekant med et par.

Dette var noe hun valgte å dele offentlig da hun krevde å også få date kvinner i den britiske serien «Celebs Go Dating».

Hun har siden datet begge kjønn også utenfor TV-kameraenes linser, og blant de som sies å ha hatt et forhold til den blonde realitystjernen, er «The Only Way is Essex»-stjernene Demi Sims og James Lock, samt fotballspiller og låtskriver Chelcee Grimes.

«Love Island Games» ser du på TV 2 Play.