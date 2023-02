TIX svarer på «Paradise»-kritikken: – Det er intensivt

KLAR FOR NY SESONG: Andreas «Tix» Haukeland er også programleder for den nye sesongen av «Paradise». Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

På mandag begynte den nye sesongen av «Paradise».

Denne gangen med historiske deltakere – hvor flere har sine hemmeligheter, mens andre forteller at de synes det er viktig å vise frem ulike kropper og legning.

NYE DELTAGERE: Eva Mena og Øyvind Tønnesen er to av årets deltagere i «Paradise», her sammen med programleder Andreas «Tix» Haukeland. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Den sesongen her er det et mye mer intensivt spill. Dere var ikke ute etter å bli venner. Det var rett på spillet. Det var beinhardt med en gang, forklarer Haukeland til God morgen Norge.

– Mamma ble veldig lei seg

– Man har jo fornyet et konsept helt ned til beinet. Da har man gjort endringer i casten, endringer i spillet og hvordan det fungerer, reglene inne på hotellet – samtidig som deltakerne skal sitte igjen med en fin opplevelse. Men det er et spill og det er intensivt der inne, forteller han videre.

Den første sesongen av det nye «Paradise» hadde ikke særlig gode seertall, og flere mente at det hadde blitt litt kjedelig – noe programlederen forstår.

– Når man endrer så mye på et konsept som folk er glad i, er det klart at det kommer reaksjoner. Men alternativet var at det ikke skulle blitt noe mer Paradise, forklarer programlederen.

En av årets deltakere er Eva Mena (20), som studerer for å bli barnehagelærer.

Før avreise fikk Mena beskjed av moren sin om at hvis hun har sex på TV, så flytter moren til en annen planet.

STUDERER: Eva Mena studerer for å bli barnehagelærer. – Man har jo forskjellige roller, så jeg er ikke den samme på «Paradise» som i barnehagen, men man vil allikevel kjenne meg igjen, sier hun. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Hun kan fortsette å bo på denne planeten, bekrefter Paradise-deltakeren, før hun fortsetter:

– Mamma ble veldig lei seg for at jeg skulle være med. Hun synes egentlig at det var ganske krise, legger hun til.

Mena jobber også i barnehage ved siden av studiene. Hun sier at hun skjønner at mange kan tenke at det er litt rart – at en som er ansatt i en barnehage skal være med på «Paradise».

Men hun sier at hun ikke lenger ser på det som et skandaleprogram.

– Man har jo forskjellige roller, så jeg er ikke den samme på «Paradise» som i barnehagen, men man vil likevel kjenne meg igjen, sier hun.

Haukeland forteller at i denne sesongen så har produksjonen blitt litt varmere i trøya.

– Forholdene er mer tilrettelagt for intriger, romanse og spillet er også hardere og tøffere, sier programlederen.

– Jeg er ikke den som liker å kle av meg

En annen deltaker i årets sesong er Øyvind Tønnesen (27) fra Ålesund.

Han er helt ærlig på hvorfor han ble med.

– En slik mulighet kan både åpne og lukke noen dører, og det var det jeg var gira på, sier Tønnesen.

Tønnesen driver med musikk og han håper at hans deltakelse kan åpne noen dører for nye nettverk innenfor denne bransjen.

EN AV DELTAGERNE: Øyvind Tønnesen er helt ærlig på at han håper deltakelsen i «Paradise» vil åpne dører for han. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

En av endringene i den nye versjonen av «Paradise» er at det ikke lenger skal være et stort fokus på kropp. 27-åringen sier at han er en person som lett kunne vært med på det forrige konseptet, men er veldig fornøyd med at det ikke er et fokus rundt kropp.

– Jeg er jo ikke den som liker å bare kle av meg og gå rundt i baris, sier han.

Forholdet satt på prøve

Eva Mena reiste ikke ned til Mexico helt alene. Kjæresten hennes, Amalie Einan, er også blant årets deltakere.

Det er første gang i programmets historie at det sjekker inn et par i «Paradise».

HISTORISKE: De to deltakerne skaper historie denne sesongen. Foto: Viaplay

– Det var helt utrolig å reise ned med kjæresten min. Det har vært veldig fint å ha henne med i hele prosessen, men selvfølgelig var det ikke akkurat gunstig spillmessig, sier Mena.

– Ble forholdet satt på prøve?

– Absolutt. Vi kom jo inn med så mye tillit til hverandre. Og folk gjorde alt de kunne for å ødelegge den, sier hun.

Mena antyder at de klarte å ødelegge den tilliten også, men legger til at de fortsatt er sammen i dag.

Til orientering: Paradise produseres av Mastiff, som også produserer God morgen Norge. Vi har gjort en uavhengig, redaksjonell vurdering når vi velger å omtale programmet.