TIX og Katrine Moholt leder «Sommerfest fra Telemark»

«Sommerfest fra Telemark» er blitt en slags tradisjon på TV 2, og i år har Katrine Moholt (49) og Andreas «TIX» Haukeland (30) fått en felles sommerjobb når de blir årets programlederduo for showet fra Lunde sluse i Nome.

Moholt ser frem til å lede festen i juni måned.

– Jeg gleder meg masse og jeg føler at jeg tar opp «Allsang»-tradisjonen. For meg er det ingen sommer uten TIX, Staysman og mange av de andre fantastiske artistene vi har med oss. Jeg føler virkelig at vi har med oss kremen av norske artister, så vi lover en real folkefest! Jeg og Andreas kjenner hverandre godt, så det blir veldig gøy å gjøre dette sammen, sier Moholt til TV 2.

PROGRAMLEDERDUO: Andreas «TIX» Haukeland og Katrine Moholt leder årets «Sommerfest fra Telemark». De to har imidlertid stått på samme scene tidligere. Bildet er fra «Allsang på grensen» sommeren 2021. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Og TIX er klar for å ta fatt på programlederjobben sammen med Moholt.

– Det tror jeg blir veldig gøy! Det å være programleder for et program sammen med Katrine er ikke hver dag man får mulighet til å gjøre, så bare det er en fest i seg selv!, mener TIX.

– I fjor var du med som artist – i år er du programleder. Hvordan blir det å være programleder i et slikt format?

– Det blir litt rart, men jeg har veldig lave skuldre. Det er sikkert fordi det føles ut som at jeg inviterer en haug med venner for å spille noen låter. Jeg føler at mange rundt meg snakker om at det å være programleder er stress, men jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det. Jeg tar veldig lett på det, men det er sikkert fordi jeg har Katrine ved siden av meg, sier 30-åringen.

De to programlederne lover topp stemning i TV-sendingen når disse artistene tar turen innom Telemark og Lunde sluse:

Marcus og Martinus, Hagle og Staysman, Wig Wam, Carina Dahl, Anita Skorgan og Bettan, samt Louisiana Avenue.

Selve showet spilles inn 21. juni, og sendes altså på TV 2 Direkte og TV 2 Play 23. juni kl. 20.00 til 21.00 – og fortsetter fra kl. 21.40 til 22.10.