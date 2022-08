«Tindersvindler»-offeret på Luksusfellen: – Ikke en typisk deltaker

Onsdag sendes sesongens første episode av «Luksusfellen». Programmet der mennesker i økonomisk krise får hjelp fra programmets eksperter.

Det er flere som vil kjenne igjen spesielt én av sesongens deltakere, nemlig Cecilie Fjellhøy.

Gjeldsslave

Fjellhøy ble verdenskjent over natten som følge av sin medvirkning i Netflix-dokumentaren «The Tinder swindler».

I dokumentaren blir man introdusert til Simon Leviev. Han ble først kjent som «Tinder-svindleren» i Norge etter VGs avsløringer i 2019. Netflix lanserte deretter dokumentaren «The Tinder swindler» i februar 2022, basert på avsløringene.

SVINDLEREN: Simon Leviev svindlet Fjellhøy for flere millioner kroner. Foto: Instagram

Dokumentaren gagnet raskt popularitet på verdensbasis, og den lå lenge som en av de ti mest sette i hele 92 land.

Cecilie Fjellhøy tok opp flere lån for å gi penger til Leviev, i den tro at hun skulle få det tilbake. Svindleren lurte henne til å tro at han var i en livsfarlig situasjon, uten intensjon om å betale henne tilbake. Dette resulterte i at Fjellhøy satt igjen med en gjeld på hele tre millioner kroner.

– Jeg møtte Simon når jeg var 29 år, nå er jeg 34. Dette har tatt over halvparten av 30-årene mine, sier hun til God kveld Norge.

Et press uten like

Tidligere i sommer skrev God kveld Norge om kritikken som svindelofrene fikk i sosiale medier, for å fronte en luksuriøs livsstil på Instagram.

Svindelofferet sa den gangen at kritikken var ufortjent.

– Jeg får alltid mye kritikk, uansett, og det er ikke noe gøy. Jeg er sliten, sa hun da i et intervju med God kveld Norge.

Fjellhøy forteller at hun i dag ikke har betalt en eneste krone for de dokumenterte turene, men at det har vært en del av jobben hennes å dra på de mange reisene.

– Det har vært et mediepress uten like fra hele verden. Det har vært jobben min å reise, forteller hun.

– Kritikk vil man få uansett, Kong Harald blir jo også kritisert, sammenligner hun.

Kontaktet Hallgeir

Etterfulgt av dokumentarens popularitet, sier Fjellhøy at hun har sett på mulighetene til å dele historien videre. Det var slik hun bestemte seg for å kontakte Hallgeir Kvadsheim for å få råd.

­ – Hallgeir er jo Norges mest kjente økonom. Jeg tenkte han kanskje kunne hjelpe meg litt med hvordan jeg burde fremstå og hva jeg burde gjøre, forteller hun.

Deretter kom de inn på samtaler om en mulig deltakelse i «Luksusfellen», med formål om å hjelpe Fjellhøy med den opparbeidede gjelden.

­ – Jeg tror kreditorene er lei av meg, og jeg er hvert fall lei av de, ler hun.

Ikke typisk «Luksusfellen»-deltaker

Til tross for hennes skyhøye gjeld, ser ikke svindelofferet på seg selv som den typiske deltakeren man ser på «Luksusfellen».

– Jeg har jo et helt vanlig forbruk, sier hun til God kveld Norge.

Fjellhøy røper at vi ikke vil se den klassiske pengetavlen i hennes episode. Tavlen assosieres med «Luksusfellen»-programmet, der ekspertene illustrerer deltakerens forbruk i løpet av en måned.

– Jeg har ikke gjeld fordi jeg har drukket for mye cola. Jeg har en mastergrad, jeg har jobbet i IT og jeg hadde en bolig i Oslo. Jeg har ikke hatt budsjettproblemer.

Kampen om lovendring

Fjellhøy forteller at hun har blitt kontaktet av flere i etterkant av Netflix-suksessen. Hun håper nå å jobbe videre for å hjelpe andre i samme situasjon.

– Jeg har gått gjennom mye vondt i løpet av de siste fire årene. Jeg fortjener å bruke energien min til noe bra, og til nytte for noen andre. Jeg vil heller hjelpe andre.

Fjellhøy ytrer kritikk mot bankenes praksis. Hun mener det er for enkelt å ta opp forbrukslån, og at konsekvensene som følger ofte er brutale.

– Det burde ikke være så lett å utbetale lån på over 500 000 kroner. Så mye penger kan faktisk ødelegge deg med de høye rentene, mener hun.

Fjellhøy forteller videre at hun har et planlagt møte på Stortinget, for å diskutere finansavtaleloven og gjeldsordningsloven med finanspolitisk og justispolitisk talsperson i Sosialistisk venstreparti. Fjellhøy forteller God kveld Norge hun ønsket å få et møte med justisminister Emilie Enger Mehl, men har ikke lyktes med dette.

– Disse lovene fungerer ikke på en god måte i Norge. Vi må også se nærmere på prioriteringene til politiet, mener Fjellhøy.