Tina Turners brutale fortid: – Det var tortur

Musikklegenden Tina Turner døde denne uken, 83 år gammel.

Hyllestene har strømmet inn og det er hevet over enhver tvil om at hun etterlater seg et stort musikalsk tomrom, men hennes vei til toppen av musikkbransjen var alt annet enn enkel og harmonisk.

Voldelig ektemann

Som 18-åring møtte Tina den åtte år eldre musikeren Ike Turner. Hun ville synge, han trengte en sangerinne. De dannet derfor duoen Ike & Tina Turner, og kort tid senere ble de kjærester.

EKTEPAR PÅ SCENEN: Tina og Ike Turner under en konsert i 1966.

Men det var en mørk side ved Ike Turner. Han var kjent for sine humørsvingninger, og Tina fikk etter hvert erfare at raseriutbruddene ikke begrenset seg til bare kjefting.

Da Ike & Tina Turners «A Fool In Love» kom på andreplass på R&B-hitliten i USA i 1960, ville Ike smi mens jernet var varmt og legge ut på turné. Men på det tidspunktet var Tina gravid, og ønsket å vente med konserter til etter at barnet var født.

Det provoserte Ike, og for første gang fikk hun oppleve hans mørkeste side.

– Det var begynnelsen på torturen. Jeg måtte legge meg ned i senga mens han sto over meg. Så slo han meg på rumpa med en kleshenger. Hevelsen på rumpa målte fem centimeter. Og så kn***et han meg. Det var tortur, fortalte hun i dokumentarfilmen «Tina» fra 2021.

GIFTET SEG: Tina Turner giftet seg med Ike Turner i 1962, til tross for sistnevntes voldelige oppførsel. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Mishandlingen fortsatte i de kommende årene. På tross av dette, giftet hun seg med Ike i 1962. Hun hadde nemlig en ansvarsfølelse for ham, og hadde tidligere lovt å aldri forlate ham – og Tina Turner tok løftene sine på alvor.

– Jeg følte meg forpliktet til å bli. Jeg var lojal og ville ikke såre ham. Etter han hadde banket meg, syntes jeg ofte synd på ham. Jeg hadde blåmerker og sår, men syntes allikevel synd på ham. Jeg tror jeg var hjernevasket. Jeg fryktet ham og var redd for hva som ville skje med ham. Jeg var fanget i et nett av skyldfølelse og frykt, sa hun i «Tina»-dokumentarfilmen.

– Som en fugl som ble sluppet ut av buret

I 1966 jobbet Ike og Tina med en av datidens største musikkprodusenter, Phil Spector. Spector var særdeles begeistret for Tina og talentet hennes, men kunne ikke fordra Ike – såpass mye at han nektet Ike adgang til studioet.



Det var gode nyheter for Tina, som for første gang kunne synge uten at Ike var til stede.

– Det var en frihet jeg aldri har hatt før. Som en fugl som ble sluppet ut av buret. Jeg gledet meg over å synge andre type låter. Og jeg gledet meg over å være i studioet alene. Det var en frihet til å gjøre noe annet.

MYE REISING: Ike og Tina Turner turnerte veldig hyppig på starten 70-tallet. Her er de på en flyplass i 1971. Foto: PA Wire

I 1971 gjorde Ike og Tina stor suksess med Creedence Clearwater Revival-låta «Proud Mary». Den økonomiske boosten gjorde at Ike bygde sitt eget innspillingsstudio.

Men det var vrient for dem å følge opp «Proud Mary»-suksessen, og Ike havnet i finansielle vanskeligheter. Ifølge Tina gikk frustrasjonen hans ut over henne.

– Han var alltid voldelig, men nå ble han mer utålmodig. Veldig lite kunne gjøre ham veldig sint, veldig fort.

Forsøkte å ta sitt eget liv

Det voldelige og usunne forholdet med Ike dyttet Tina helt til kanten av stupet. Hun forsøkte å ta sitt eget liv mer enn én gang.

Før en Ike & Tina Turner-konsert på midten av 70-tallet, svelget hun en boks med piller. Hun ble sendt til sykehus for å få magen pumpet, og på et tidspunkt var det usikkert om hun kom til å overleve.

I denne vonde og selvdestruktive tiden, oppdaget hun noe som kom til å endre livet hennes: Buddhisme.

– Buddhismen ble en utvei. Den endrer ens holdning om situasjonen man er i. Jeg så livet mitt med nye øyne, og innså at jeg måtte gjøre en endring. Jeg ble mye mer selvsikker, og brydde meg mindre om hva Ike mente.

BLE BUDDHIST: Tina Turners liv tok en helomvending etter hun fant buddhisme. Foto: Richard Avedon / NTB Scanpix

Rømte fra ektemannen

Nådestøtet for ekteskapet kom 3. juli 1976. Ike og Tina var på vei til flyplassen i Los Angeles for å fly til en konsertarena i Dallas, Texas.

– Vi kjørte til flyplassen. Ike spiste en sjokolade og ga meg en bit. Den hadde smeltet og jeg sa: «Æsj». Så slo han meg.

Da de landet i Dallas, ble vondt verre.

– Vi satte oss inn i bilen som skulle kjøre oss til hotellet, og så slo han meg igjen – helt ut av det blå. Jeg ble forbanna. Jeg var ikke lenger redd for å få juling. Jeg rettet pekefingeren mot ham og advarte ham: «Nå tar jeg ikke imot mer juling». Jeg hadde fått nok.

Ike likte ikke tonen, og fortsatte å slå henne – og hun kjempet tilbake så godt hun kunne.

Innen de var fremme ved hotellet, begynte ansiktet hennes å bli hovent og hun blødde. De gikk sammen inn på hotellrommet, og Tina begynte å massere Ike – slik hun vanligvis gjorde før konserter. Underveis i massasjen sovnet Ike, og Tina grep sjansen.

– Jeg tok med meg håndbagasjen min og stakk.

Hun reiste tilbake til Los Angeles så raskt hun kunne, og vel fremme i englenes by gikk hun i skjul for at Ike ikke skulle finne henne.

Ekteskapet deres ble formelt oppløst i 1978.

Da Ike Turner døde i desember 2007, fikk Tina en liten åpenbaring.



– Jeg hatet ham i lang tid, men etter han døde innså jeg at han var en syk mann. Han var syk i sjelen. Men han sørget for at jeg kom meg inn i musikkbransjen, og han var snill mot meg i begynnelsen. Så jeg har noen gode minner, fortalte hun i «Tina»-dokumentarfilmen fra 2021.

DØDE: Ike Turner døde i desember 2007, 76 år gammel. Dette bildet er fra 2001. Foto: Jim Cooper / AP Photo / NTB Scanpix

Etter løsrivelsen fra Ike i 1976, fortsatte Tina med hva som skulle bli en svært suksessfull karriere som soloartist.



Hun besøkte Norge flere ganger. Mellom 1982 og 2009 holdt hun 11 konserter i landet vårt, i tillegg til opptredener på Nobelkonserten og Nordic Music Awards i Oslo Spektrum.

I 1986 fant hun lykken med Erwin Bach, som hun giftet seg med i 2013. De holdt sammen til hun døde hjemme i Sveits, 83 år gammel.

