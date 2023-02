Tilfeldig hotellovernatting ble TV 2-program

Da Kristopher Schau skulle finne et hotell i Halden, endte han opp på Per Sandberg og Bahareh Letnes sitt Grand hotel. Nå har det blitt til en TV-serie på TV 2.

Mandag 6. februar er det premiere på TV 2s nye serie «Per og Baharehs Grand hotel». Her skal vi følge den tidligere topp-politikeren og hans samboer, som navigerer en ny hverdag som hotell-eiere.

Våren 2020 avslørte Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (32) at de skulle åpne en bar i Halden, som er en del av hotellet de nå driver.

Hvordan paret endte opp med sin egen TV-serie, med fokus på den kaotiske hverdagen i hotellbransjen, er like unik som serien i seg selv.

Det var nemlig artisten Kristopher Schau (52) som «pitchet» idéen til TV 2.

– Det første som møtte meg var de barbeinte føttene til Per, forteller Schau til TV 2 om hans første inntrykk av hotellet.

PITCH: Kristopher Schau er den som pitchet inn programidéen som har premiere på TV 2 om en uke. Her avbildet på Brageprisen i 2019. Foto: Heiko Junge/NTB

«Lanzarote»-stemning

Sandberg har vært med i en rekke TV-innspillinger, blant annet Farmen kjendis og Skal vi danse. Sistnevnte var også sammen med samboer Letnes.

Siden 2020 har det vært nokså stille på realityfronten for det mye omtalte paret. Det var helt til Schau overnattet på deres nye hotell.

Schau overnattet på hotellet sammen med bandet hans, The Dogs. Foto: Gitte Johannessen/NTB

Schau var i Halden sammen med sitt eget band, «The Dogs», for å spille inn deres nyeste plate. At bandet endte opp på hotellet til Sandberg og Letnes, var helt tilfeldig.

– Alt annet i Halden var fullt, så det var 100 prosent tilfeldig at vi endte opp på Grand hotell, skriver Schau i en e-post til TV 2.

Førsteinntrykket av hotellet var like enestående som hotell-opplevelsen i seg selv, ifølge Schau:

– Førsteinntrykket var Per og beina hans. De var barbeint, og lå oppå bordet i resepsjonen. Det var «Lanzarote»-stemning over hele opplegget, noe jeg syns var fornøyelig.

«Hvorfor er det ikke et kamera her?»

Etter hotelloppholdet tok Schau kontakt med TV 2, og oppfordret TV-kanalen til å sende ned et kamerateam – pronto.

– Jeg tok meg selv i å tenke «hvorfor er det ikke et kamera her nå?» flere ganger om dagen. Så jeg ringte til en kompis av meg som jobber i TV 2, og sa de burde få ned et kamerateam så raskt de kunne.

UNDERHOLDENDE: Sandberg og Letnes sitt hotell var så pass underholdende, at Schau var overbevist om at det ville bli bra TV. Fra 6. mars kan du se selv. Foto: Martin Leigland/TV 2

Hovedmotivasjonen rundt idé-pitchen var også enkel:

– Det var utelukkende fordi jeg har lyst å se dette på TV selv.

Selv om programidéen kom fra Schau, har han hatt lite å gjøre med selve produksjonen av serien.

– Mitt eneste bidrag har vært tipsing om at jeg tror dette ville være bra TV, og at jeg vil ha «fortellerstemmen» i episodene.

Hva det norske folk vil tenke om programmet, er derimot ikke like viktig for Schau.

– For meg revnende likegyldig, svarer Schau med en humoristisk undertone.

Per og Bahares Grand hotel har premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Play 6. mars.