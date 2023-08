Tilbake på ulykkesstedet: – Må «face» traumene mine

TILBAKE: Wanda Mashadi lot seg ikke stoppe fra fjorårets ulykke, og stilte til kamp under Norway Cup. Foto: Håkon Borge Fredriksen / TV 2

Tradisjonen tro ble den kjendisspekkede «Verdikampen» avholdt under Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo onsdag.

Fjoårets kjendiskamp skapte store overskrifter da influenser og TV-personlighet Wanda Mashadi skadet seg stygt på banen.

– Ofret rett og slett akillesen for en god sak. Så det blir noen koselige uker med gips, og koselige måneder opptrening før jeg er på bena igjen, skrev Wanda under et Instagram-innlegg av henne på legevakten i fjor.

Støttet av tvillingsøster Vita Mashadi ble Wanda båret av banen i sterke smerter.

STERKE SMERTER: Wanda Mashadi vrier seg i smerter under fjorårets kamp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Bestemte seg med en gang

Onsdag stilte hun likevel opp på ulykkesstedet igjen.

– Det er gøy å faktisk kunne spille litt i år, sier hun til TV 2 mens kampen er i gang.

For 31-åringen var det ikke et alternativ å takke «nei» til å delta i kampen, som arrangeres for å sette fokus på Redd Barna og MOT.

– Jeg sa at jeg skulle være med igjen da jeg lå her i fjor. Så det bestemte jeg meg for med én gang jeg røk akillesen. Det var en selvfølge. Jeg må tilbake og «face» traumene mine. Det funker godt enn så lenge. Det er en omgang igjen, så vi får se.

– Er du redd for at det samme kan skje i år?

– Det er jeg egentlig hver dag. Jeg har trent mye forebyggende, og god oppvarming hjelper masse. Jeg har spilt fotball i 15 år, men når man blir eldre øker sannsynligheten før å ryke akillesen.

Bekymret søster

Etter flere måneder med skinne på beinet og opptrening, kunne Wanda i fjor høst ta sin første løpetur – tre måneder etter fotballulykken.

MED SKINNE: Etter uhellet i fjor måtte Wanda bruke skinne på beinet i flere måneder. Foto: Privat

– Det går bra med meg nå, heldigvis.

Før kampen på Ekebergsletta var det tvillingsøsteren som var mest nervøs, skal vi tro Wanda.

– Vita tenkte at hvis det ikke skjer med meg, så blir det vel henne. Så vi får håpe det går bra med begge to, og alle andre her ute på banen, sier hun til TV 2