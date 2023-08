Tilbake etter bruddet: – Har fortrengt de siste månedene

SPENNENDE HØST: Alexandra Joner skal innta parketten under høstens «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

«Bloggerne»-aktuelle Alexandra Joner (31) gleder seg til at «Skal vi danse» skal gi henne en distraksjon fra det vonde samlivsbruddet.

Tirsdag formiddag ble det klart at influenser og artist, Alexandra Joner (33), er en av årets deltakerne i «Skal vi danse».

Tidligere i vår kom nyheten om bruddet mellom Joner og ekskjæresten Runar Vatne (49).

Da TV 2 møtte Joner i forkant av «Skal vi danse»-lanseringen fortalte hun at det blir godt med en høst utenom det vanlige.

– Jeg føler at det er en form for «healing» å ha noe veldig konkret å jobbe med denne høsten. I hvert fall når det er noe så positivt, sa Joner til TV 2.

– Distraksjon fra hverdagen

Artisten har holdt kortene tett til brystet om bruddet, men forteller at «Skal vi danse»-deltakelsen ikke kunne passet bedre.

– Det kunne ikke vært en bedre «timing», og jeg ble veldig glad da jeg fikk forespørselen. Det blir en deilig distraksjon fra hverdagen, sa artisten.



33-åringen kan røpe at sommeren etter bruddet har vært veldig gøy.

– Jeg har hatt en hysterisk sommer. Jeg har vært på festival etter festival, så jeg har hatt en «very hot girl summer», sa artisten.

Har fortrengt de siste månedene

Joner blir også å se i høstens sesong av «Bloggerne», hvor bruddet med ekskjæresten blir et stort tema i sesongen.

Da TV 2 møter artisten i forbindelse med «Bloggerne»-pressetreffet forteller Joner at hun gruer seg til å se samlivsbruddet på skjermen.

– Mange kjenner meg som glade og blide Alexandra, men i denne sesongen får dere se strake motsetningen, forteller Joner.



33-åringen har selv ikke sett noe av bruddet som snart kommer rullende på skjermen.

– Jeg må jo se det når det kommer. Jeg føler at jeg har fortrengt de siste månedene, så jeg husker nesten ikke alt vi har filmet.

Har lite kontakt med ekskjæresten i dag

Til tross for at kameraene har vært tett på Joner i den tunge tiden, forteller hun at man ikke får se selve bruddet på TV.

– Kameraet er ikke med på selve bruddet og man får heller ikke se hvorfor det skjedde. Herregud, det er alt for privat, sier 33-åringen som ikke ønsker å snakke om årsaken til bruddet.

– Har du og Runar noe kontakt i dag?

– Svært lite, forteller Joner.

Videre forteller artisten at når tiden rundt bruddet er vist på TV, er hun klar for å legge lokk på bruddet som har vært mye i medienes søkelys.

– Når «Bloggerne» er ferdig, og det hele er vist på TV så er jeg ferdig med bruddet for resten av livet. Jeg skal aldri snakke om brudd igjen, og tenker å holde framtidige forhold privat, forteller Joner.

Har vært på flere dates

Til tross for den tunge tiden kan 33-åringen fortelle at hun har vært på flere dates etter bruddet.

– Det har vært hyggelig, men rart. Den første daten var i hvert fall litt rar, men det har stort sett vært hyggelig, sier Joner.



Til tross for å ha vært på flere dates har artisten ikke funnet lykken ennå, og forteller at hun er klar for å være singel en stund.

– Jeg er en forholdsjente, men planen er være singel i en stund nå, sier Joner.