54 år gamle Rob Scott har skaffet seg 2,1 millioner følgere på TikTok, men fikk nylig beskjed av arbeidsgiver, Tide, at han ikke kunne lage bussjåfør-videoer i uniform lenger.

Scott uttalte at han følte seg «kansellert» etter beskjeden.

Hjemme i stua

Nå ser «NorwayRob» på andre måter å få oppmerksomhet på, og starter opp sin egen podkast. Hjemme i stua har 54-åringen bygget sitt eget studio og investert 100.000 kroner i det.

Mandag 1. mai er premiere på podkasten Høyspent.

– Et TikTok-innslag som jeg gjør gir folk en god «vibe» i ett minutt, men podkast har alltid vært i bakhodet mitt. I sosiale medier har jeg alltid hatt et godt budskap, og jeg vil at folk skal se det. Med denne podkasten blir det helt rått og folk lærer meg å kjenne på en annen måte, forteller Scott til TV 2.

EGET STUDIO: Robert Scott har alt klart til å spille inn sine poscaster hjemme i stuen. Foto: Privat

TikTok-kjendisen møtte sin partner i podkasten «Høyspent» under et intervju på nærradioen 5000 Bergen Radio, hvor Kjell Heltorp jobber som programleder, og de fant tonen med engang. Siden har de prøvd seg litt i studioet til Rob, og med den gode kjemien klikket de to raskt. Nå er de klare for å dele dette med lytterne.

– Jeg vært med med i noen radiosendinger med ham og etter hvert begynte vi å snakke om podkast. Vi fokuserer på at vi ikke skal miste «barnet» i oss, og vi har en så god kjemi, så vi gleder oss til å starte opp, foreller Rob.

Sparer til egen buss

I tillegg til egen podkast planlegger også 54-åringen å kjøpe seg egen buss som han tenker skal brukes til arrangementer og omreisende partybuss. Han har begynt å spare opp penger og er på utkikk etter det perfekte kjøretøyet.

POPULÆR: Bussjåføren Robert Scott er blitt stjerne på TikTok og Instagram for sine utallige innlegg basert på humor. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Hvis jeg skal kjøpe en slik buss, må den være helt fantastisk. Den må være den tryggeste og råeste bussen folk har sett. Det blir spennende nå videre med podkast, så skal jeg spare alle pengene jeg kan for å få til dette buss-prosjektet, sier han.

«Busdaddy»

Rob Scott jobber fortsatt som bussjåfør i Bergen, men det er slutt på videoer i uniform. Han ble en hit over natten og ble også med på Farmen på TV 2. Kjendisstatusen har ført til at han har blitt intervjuet av store mediehus rundt om i verden.

Nå må han finne på nye sprell for å nå fansen, og ble skuffet da han måtte gi seg som «Busdaddy».

– Jeg ble veldig lei meg, skuffet og sint. Samtidig er det deres uniform, og jeg må respektere det. Men jeg er emosjonell nå, sa Scott til TV 2, like etter at kanselleringen ble kjent.