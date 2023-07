Tidligere «Ex on the Beach»-deltaker er gravid

«EX ON THE BEACH»: Victoria Hammer, Therese Pedersen, Siv Meyer og Johanne Nordeng var alle å se i samme sesong av «Ex on the Beach» Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Ex on the beach»:

Victoria Hammer (25) er for mange kjent for sin deltakelse i skandaleprogrammet «Ex on the Beach» på Discovery+.

Hammer var med i hele to sesonger, i tillegg til å være med i serien «Ex and the City».

Nylig delte 25-åringen nyheten om at hun er gravid på sin egen Instagram-konto.

«Det beste er enda i vente. Vi kan ikke vente med å møte vår babyjente i november», skrev Hammer på Instagram.

I Instagram-innlegget legger den tidligere realityprofilen ut en video som tilsynelatende ser ut som en såkalt «gender reveal». Dette er når man skal avsløre babyens kjønn, som gjerne gjøres på en morsom og kreativ måte.

Ofte er det en farge som indikerer babyens kjønn, hvor blått som regel blir brukt hvis det er en gutt, og fargen rosa blir som regel brukt hvis det er en jente.

I videoen ser det ut til at det er basketballen som avslører det hele da en sky av rosa røyk siger ut idet ballen deles i to.

Victoria Hammer har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Videre takker Hammer for alle gratulasjonene i en Instagram-historie.

«Jeg er så utrolig heldig som får oppleve dette med min kjære. Denne lille prinsessen kommer til å bli født inn i en så kjærlighetsfull familie», skriver den tidligere realityprofilen, og legger til:

«Uvirkelig å tenke på det viktigste i livet mitt ligger i magen min. Jeg klarer nesten ikke vente med å se hvordan hun ser ut».