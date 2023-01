Ta vare på det gamle – slik lager du en rustikk og landlig stil

Med enkle midler pusset Tid for hjem opp en gammel dikterstue. – Det handler om å ta vare på det gamle og bruke restematerialer for å skape sjarm, sier designer og influenser Emily Slotte.

SJARM: Den gamle dikterstuen fikk nytt liv etter Tid for hjem var på besøk. Foto: Per Olav Sølvberg

Den gamle dikterstuen, som lå for seg selv øverst i hagen, ble pusset opp med enkle midler for å skape et sjarmerende oppholdsrom.

Det er ikke alltid nødvendig med nye, flotte ting får å få det fint. «Gammelt og godt brukt kan være vel så fint» var mottoet for dette Tid for hjem-prosjektet.

Slik ble rommet totalforandret.

FØR: Hele rommet var kledd med panel Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Innbydende rom for hyggelige stunder. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Rommet var ikke brukt på lenge. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Innbydende, lun og koselig atmosfære. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Stort vindu mot vest på langveggen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Plassbygget sittebenk md oppbevaring under vinduet. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Kroken som skal få kjøkkenbenk. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Liten kjøkkenbenk med kjøleskap bak gardinen. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Slik lager du stilen

Designer Emily Slotte elsker å bruke gamle ting blandet med nye for å style rom. Ingenting er for skjevt, for gammelt eller for ødelagt. Slike ting skaper sjarm, mener hun.

LEVD LIV: Dette gamle bordet ble kjøpt brukt fra Sverige. Foto: Per Olav Sølvberg

Emilys tips:

Bruk materialer som har patina. Gamle planker kan bli til hyller og knagger. Gamle møbler tilfører levd liv og gjør rommet hjemmekoselig.

Pynt med friske blomster, frukt og grønnsaker. Lag miljøer der du setter sammen ulike gjenstander.

Det er ikke sikkert du trenger å gjøre noe med gamle veggflater. Et par strøk maling i en fin farge er kanskje alt som skal til for å friske opp rommet.

Bruk naturmaterialer der du kan. Strå, lin, rotting, ull og tre er materialer som passer fint sammen og gir et harmonisk utrykk.

Bland gjerne inn noe nytt og moderne for å skape kontrast.

Ta vare på alt som fremdeles kan leve i noen år. Husk at gamle vinduer er vakre og kan repareres!

Bygg gjerne sittebenker og andre møbler i rommet slik at du utnytter plassen maksimalt.

GJENBRUK: Gamle planker fra taket ble til en fin hylle. Foto: Per Olav Sølvberg

Se hva som ble brukt av produkter, materialer og møbler her.

Slik restaurerer du gamle vinduer

Vinduene i rommet var fra byggets opprinnelse og så ganske rufsete ut.

LINOLJE: Einar sverger til linolje på slitne vindussprosser. Foto: Pandora Film/TV 2

Her var både knuste glass og begynnende råteskader. Men maler Einar vet råd – med kjærlig behandling kan vinduene vare i mange, nye år.

Se hvordan du enkelt bytter glass på et gammelt vindu i videoen under.

Lag knaggrekke selv

LAG SELV: Knaggrekke av restematerialer. Foto: Per Olav Sølvberg

I dette Tid for hjem-prosjektet var det svært lite som ble kjøpt inn nytt. For hvorfor gå på butikken når man kan lage selv av restematerialer?

Rune overrasket alle med en supersmart måte å lage knagger på.

Se hvordan du lager en enkel og smart knaggrekke i videoen under.

Patinering av gammel peis

I rommet fantes en gammel peis, murt opp av teglstein. Vedhyllen trengte litt reparasjon og plutselig var det ny betong på en av flatene – noe designer Emily var lite begeistret for.

Her viser Einar deg hvordan du kan få ny betong til å se gammel ut, og til å passe bedre inn sammen med teglsteinen.

