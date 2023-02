Rørt til tårer da de fikk se forandringen: – Sjekk dette!

Bente og Jørgen hadde et stort ønske om å ta i bruk den gamle låven som samlingsrom for familie og venner. Tid for hjem tok oppdraget, og familien fikk rett og slett gåsehud da de fikk se resultatet.

Bygget var i god stand. Rundt omkring på gården fantes gamle materialer og gjenstander eierne håpet kunne bli en del av Tid for hjems forvandling av låverommet. Men at resultatet skulle bli så bra, hadde de ikke drømt om.

– Tenk at dere har klart å ta vare på sjelen og alt det gamle! Jeg elsker gjenbruk, og her kjenner jeg igjen mye, utbrøt Jørgen da han fikk se resultatet.

GJENBRUK: Den over 100 år gamle høvelbenken i den nyoppussede låven. Foto: Per Olav Sølvberg

Familien hadde på forhånd gjort en stor innsats med låverommet. De var kommet så langt at de hadde isolert og platet innvendige vegger med kryssfiner, men alt av gammelt reisverk var synlig, og de hadde tatt vare på alt som fremdeles fungerte.

FØR: Et røft rom med gamle bjelker og ny kryssfiner på veggene. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Spisebord og bordtennisbord er plassert over et malt felt på gulvet. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Gammel steinmur i enden av rommet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Stor lounge-avdeling foran den gamle steinveggen Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Da de tok kontakt med Tid for hjem, var de kommet til alle innredningsvalgene. De syntes bygget fortjente mer omsorg enn hva de hadde tid til å gi det.

KJØKKENBENK: Benken har nye skap, men benkeplaten er laget av gamle trematerialer. Foto: Per Olav Sølvberg

Null innkjøp av materialer

Det å kunne gå rundt på gården og finne gamle og nye materialer var som å være i en godtebutikk, syntes Tid for hjem-gjengen og designer Aina Sollie Steen.

Det ble faktisk ikke bestilt inn nye materialer i det hele tatt til dette prosjektet. Alt som ble brukt fant man på høyloft og i det nedlagte fjøset.

Se hva som ble brukt av materialer, farger og interiør her.

SNEKKERGLEDE: Rune gir seg i kast med en stor gammel stokk! Foto: Pandora Film/TV 2

– Det var utrolig gøy å finne måter å bruke de gamle flotte stokkene på – grove dimensjoner og gode materialer kan bli til fantastiske ting, sier byggmester Rune Strandenes.

Designer Ainas 24/7 «partybule»

Da designer Aina og Tid for hjem gikk i gang med prosjektet, ønsket hun at den gamle låven skulle bli et samlingssted for fest og moro.

– Her skal det være kjøkken, steder å sitte og kose seg, le, se fotballkamp, sove over – rett og slett en 24/7 «partybule»! Men med stil og klasse, legger hun til.

SKATTEJAKT: Tid for hjem med noen av gjenstandene de ville gjenbruke. Foto: Pandora Film/TV 2

Disse grepene tok designeren for å skape det flotte låverommet

Det handler om å forene fortid og fremtid. Blande nye ting som fungerer til fremtidig bruk, med massevis av gammel sjarm og spor av levd liv.

KALD BLÅ: Innslag av blått på kjøkkenskap og vegg. Foto: Pandora Film/TV 2

Legge til en fargepalett som har assosiasjoner til natur, i dette tilfellet blåfarger som minner om himmel og hav. Alle puter ble derfor laget i blåfarger. Noen felt på gulvet og veggen ble malt blå.

TEKSTILER og VARIASJON: Masse puter og tekstiler i blå og brune nyanser. Nye blanke ting mot røft gammelt treverk. Foto: Per Olav Sølvberg

Satse på stor variasjon mellom det røffe i de gamle grove materialene, og det finere i nyere gjenstander i glass og keramikk.

Skape et samspill som skal fortelle historien til den nye låven herfra og ut.

Laget av restmaterialer

I enden av rommet, foran en fantastisk steinmur, ble det bygget en seks meter lang daybed – nesten som et podium.

Denne fylte hele bredden av rommet, og ble laget for at man skulle ha gode sitteplasser og et eventuelt sted å sove over.

LOUNGEAVDELING: Et seks meter langt understell med store madrasser og puter. Foto: Pandora Film/TV 2

Alt ble laget av restmaterialer, og pyntet med grove stokker. Selve sitte- og liggeplassene bestod av doble rammemadrasser og massevis av store puter.

Slik lager du vitrineskap av gamle vinduer

Einar er glad i gamle vinduer – det har han ofte fortalt. Men denne gangen fant han noen smale vinduer som ble brukt til å lage supre vitrineskap.

Se hvordan i videoen under.

Slik lager du spisebord til 12

Også Rune fikk mulighet til å være kreativ i dette prosjektet. Resultatet ble et digert robust spisebord laget av gamle stokker og terrassebord.

Se hvordan du lager det robuste spisebordet i videoen under.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.