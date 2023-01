Rev vegg for å lage drømmekjøkkenet – dette er designeres tips

Maren og John Tveit-Winther hadde en drøm om et nytt kjøkken, der det kunne bli plass til den store familien. Med full jobb og fire barn virket det uoppnåelig å få gjennomført prosjektet – helt til de søkte hjelp fra Tid for hjem.

DRØMMEKJØKKENET: Familien ønsket seg et stort og åpent kjøkken med lett tilgang til spisestuen. Foto: Per Olav Sølvberg

Reglene var enkle. Familien fikk ønsket oppfylt, da kjøkkenet og spisestuen skulle slås sammen til et stort familiekjøkken.

Tid for hjem og designer Aina Sollie Steen fikk frie tøyler til å ta absolutt alle beslutningene når det gjaldt farger og innredning.

Stor forandring

Familien kjente seg neste ikke igjen da de kom hjem – men de elsket valgene som var tatt.

– Vi er utrolig glade for løsningene, og ikke minst for fargene som ble valgt. Det kunne ikke vært finere, sier de når de får se resultatet.

FØR: Trangt på kjøkkenet for en familie på seks. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Vegg mot tilstøtende rom ga helt nye muligheter. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Spisestuen som var adskilt fra kjøkkenet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Stort spisebord flyttet til enden av rommet ga plass til sofa. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Kjøkkenbenk med overskap i L- form langs veggen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Ny løsning med øy, og integrert kjøleskap og stekovn på veggen. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Mørke bjelker i taket, en eldre peisovn og skyvedør som ikke virket. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Listefritt og slett, ny peisovn i spennende form og reparert skyvedør. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Designerens råd – hvordan lage et stort familiekjøkken

– Du må vite at om du river ned en vegg og lager et stort kjøkkenrom, så inviterer du familien inn – for dette kommer til å bli familiens yndlingsrom. Her kommer alle til å ville være hele tiden, så du må beregne god plass, sier interiørdesigner Aina Sollie Steen.

– Husk at i et stort rom med kjøkken, spiseplass og kanskje en liten avslappingsdel, så er det mange flere aktiviteter som skal foregå enn i et rent kjøkken. Derfor må du ivareta alle gåsoner og lage gode mellomrom. Det må være plass til at barna løper rundt samtidig som far står og kutter salat.

Aina snakker av erfaring. Hun har selv tre barn, og er vant med at det skjer mye rundt matlagingen.

TUMLEPLASS: Her kan barn løpe, leke, og være sammen med de voksne. Foto: Per Olav Sølvberg

– Skal du ha en kjøkkenøy bør du beregne 130 cm mellom øy og benk/skap på motsatt side. Da kan man jobbe flere samtidig på kjøkkenet, og ha plass til å åpne skuffer, stekeovn og oppvaskmaskin uten at det blir kollisjoner, sier hun.

Se hva som ble brukt av møbler, produkter og materialer her.

Hvordan bruke en rolig nedtonet fargepalett uten at det blir kjedelig

I dette prosjektet finnes ingen fremtredende farger, kun variasjoner av beige, hvitt, og hvitpigmentert eik – noe som lett kan bli kjedelig om man ikke tar en del bevisste valg. Her er tips til hvordan man likevel kan få det spenstig og interessant, basert på Ainas tanker fra oppussingen.

Tenk at du må bruke hele skalaen fra mørkt til lyst innenfor den nyansen du har valgt deg. I dette tilfellet fra helt hvite stoler og lampedetaljer, via beige veggfarger, tekstiler og lys eik, til mørke jordfargete pyntegjenstander.

VARIASJON: Fargene går fra helt hvitt til mørkere beige og eikefarget. Foto: Per Olav Sølvberg

Skap variasjon i overflater. Blanke flater mot matte flater, slette flater mot ruglete, tekstiler med ulike teksturer. I dette rommet ble det brukt en nesten hvit, litt matt benkeplate, flisene over var hvite og blanke.

Sofaen hadde bredstripet kordfløyelstrekk, mens putene var i nesten lik farge, men i et annet type stoff, og teppet på gulvet var langhåret.

OVERFLATER: Blanke fliser mot matt vegg og benkeplate. Foto: Per Olav Sølvberg

Tilfør former i rommet. En enkel fargepalett fungerer kjempefint om møbler og gjenstander har litt underholdende former. I familiekjøkkenet fikk kjøkkenøyen en buet avslutning mot oppholdsdelen av rommet.

MYKE FORMER: Avslutningen på kjøkkenøyen. Foto: Per Olav Sølvberg

Peisen fikk en rund utforming, og sofaen foran peisen var faktisk helt rund. Også lampene i rommet hadde lekne organiske former som skaper variasjon og punch i den ellers så edruelige fargesettingen.

SOFAKOS: Helt rund cordfløyelssofa for store og små. Peisen har en rund utforming. Foto: Per Olav Sølvberg

La gjerne det perfekte møte det uperfekte. Moderne nyoppussede rom er ofte listefrie, med perfekte rette linjer og slette flater. Mot dette stramme kan det godt være fint med en litt pussig potteplante eller håndlagede gjenstander som har noe skakt eller uperfekt over seg.

ORGANISK: Underholdende form på en helt hvit lampe over spisebord. Foto: Per Olav Sølvberg

Lag benken selv

Mye av det som ble laget til prosjektet er litt for «viderekomne» håndverkere, men sittebenken med pute er mulig å få til, også for de mindre drevne.

ENKELT OG FLEKSIBELT: Slike enkle benker kan lett flyttes om du trenger langbord til gjester. Foto: Per Olav Sølvberg

Se hvordan du lager din egen benk og sittepute i videoen under.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte og når du vil på TV 2 Play.