Oser av nostalgiske detaljer: – Har aldri sett noe sånt før

SJARMERENDE: Tid for hjem la vekt på detaljer, da de pusset opp kjøkken og spisestue. Foto: Per Olav Sølvberg

Huseierne Linda og Egil hadde et stort ønske om å åpne opp mellom det upraktiske kjøkkenet og det vakre spisestuerommet, da de søkte hjelp fra Tid for hjem. Stilmessig passet kjøkkenet dårlig inn med huset, og drømmen var helhet og harmoni.

FØR: Kjøkken med liten spiseplass, modernisert på 70-tallet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Helt nytt kjøkken med nostalgiske detaljer. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Huseierne ønsket å rive den blå veggen mellom kjøkken og spisestue. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Veggen ble revet og det ble lyst og fint i det nye store rommet. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Den gamle veggen sett fra spisestuen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Helhetlig stil og kontakt mellom spisestue og kjøkken. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Linda og Egil syntes resultatet var aldeles nydelig, da de fikk se hva som hadde blitt gjort – at rommet nå var fullt av flotte detaljer, og at alt hadde fått en fin ro over seg.

– Jeg har aldri sett noe sånt før. Den ser ut som den er fra et annet århundre, men likevel moderne, sier Egil da han oppdager den nye, men nostalgiske ovnen på kjøkkenet.

Designer Malins drømmeprosjekt

Malin Persson er veldig opptatt av å få til en god miks av gammelt og nytt, så dette var et perfekt prosjekt for henne. Hun mener at fine detaljer som fins fra før, skal alltid beholdes og bygges videre på. Og her var det mange elementer å ta tak i.

ARBEIDSGLEDE: Malin og Einar fikser gammel skyvedør. Foto: Pandora Film/TV 2

– Selv om ting ikke er perfekte, vil de passe fint inn sammen med nye møbler og materialer. Det fine gamle gulvet for eksempel – at det har merker etter mange års bruk, vil bare tilføre spor av liv til det nye interiøret, sier hun.

Også taket ble beholdt, sammen med skyvedørene inn til stuen.

Se hva som ble brukt av materialer, farger og interiør her.

Eldre detaljer

Får å få nye ting til å passe inn i et slikt historisk hus, er det viktig å tilføre håndverksmessige detaljer, mener Malin.

– Det er de som løfter et slikt rom.

Slik ble det gjort:

ÅPNE HYLLER: Kjøkkenhyller med messingdetaljer. Foto: Per Olav Sølvberg

Det nye standard kjøkkenet som ble montert, ble supplert med plassbygde åpne hyller, i stedet for overskap.

Hyllene fikk detaljer av messingrør i front – en detalj man ofte brukte før i tiden.

I stedet for moderne koketopp ble det satt inn en stor ovn med nostalgiske detaljer.

MODERNE: Helt moderne ovn med historisk sus over seg. Foto: Per Olav Sølvberg

Over halvøyen ble det montert en stang der man kan henge vakre messing gryter og andre kjøkkenredskaper.

Alle skuffer og skap har tradisjonelle grep og ingen skjulte åpne- og lukkemekanismer.

Oppbevaring ved spisebordet ble plassbygd, og fikk et innebygd preg ved hjelp av buer i topp og vakkert listverk.

INNEBYGD: En koselig, innebygd sittebenk på kjøkkenet, og buede detaljer på hyllene i stuen. Foto: Per Olav Sølvberg

Vakre vegger

Slike eldre hus hadde ofte brystningspanel for å beskytte tandre veggmaterialer mot slitasje. Ofte brukte man lerret som underlag for maling eller tapet, og så monterte man trepaneler på nederste del av veggen slik at veggene skulle hode seg pene i mange år. Denne stilen ønsket Malin å gjenskape.

BRYSTNINGSPANEL: Etter gammel tradisjon, men laget av MDF-plater. Foto: Per Olav Sølvberg

Etter at vegg mellom kjøkken og spisestue var revet, ble alt gipset for å skape sammenheng. Veggene ble så sparklet og pusset etter alle kunstens regler, før de ble malt i en lys og varm farge.

Vil du vite mer om hvordan man sparkler? Se Einars beste tips i videoen under.

Snekker Rune brukte moderne materialer for å lage brystningspanelet, men resultatet ble likevel som en tilbakeføring til den stemningen som kanskje en gang har vært her.

Se hvordan du kan lage brystningspanel i videoen under.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.