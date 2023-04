På en utsiktstomt hadde familien Berge totalrenovert husert. Nå sto hagen for tur.

Tid for hage:

UTSIKTSHAGE: Familien Berge fikk hjelp av «Tid for hage»-teamet til å forvandle den tomme uteplassen til en flott hage. Foto: Pandora Film/TV 2

Familien Berge hadde ingen ide om hvordan de skulle ta tak i hagen deres. Utgangspunktet var en lang, smal hage med et gjerde i front – ellers var plassen tom.

– Utfordringen her var å få hagen til å passe sammen med huset og få myket opp de rette linjene ved hjelp av planter, sier designer Janne Narvestad.

Lag mange soner

Selv om uteplassen har en utfordrende form, eller ikke er så stor, er det viktig å dele hagen inn i ulike soner, ifølge designer Narvestad.

Det er mange måter å gjøre det på. Her er grepene som ble gjort i denne hagen.

– Dette er det sykeste jeg har sett. Wow! sier familien i episoden.

Romdeler: Baksiden av peisen som rammer inn spiseplassen. Foto: Pandora Film/TV 2

Lag gjerne romdelere, på samme måte som når man jobber med innerom. Her ble det satt opp en relativt stor peis, som i tillegg til å skape varme og rom, også blir som en romdeler.

MODERNE BÅL: Bålfølelsen er i behold med en slik peis. Foto: Per Olav Sølvberg

Bruk ulike materialer på bakken. Det skaper følelse av flere områder. – En gangsti av løse heller vil også få deg til å senke farten og legge merke til ting rundt deg, sier Narvestad.

GANGSTI: Her er det brukt ulike materialer på bakken. Foto: Pandora Film/TV 2

Tenk gjerne i flere nivåer. Her var det ikke helt flatt, så det ble bygget en høyere smal terrasse ved husveggen. Det gir også en opplevelse av flere soner.

OPPE OG NEDE: Den smale terrassen deler uterommet på langs. Foto: Per Olav Sølvberg

En pergolaløsning blir med én gang til et rom. Selv om den er åpen i de retningene den ikke har vegger, føler man at dette området er adskilt fra resten. – Her kan vi nesten sitte når det regner. Vi kan lukke igjen taket. Det var megalurt, sier familien.

FLEKSIBEL: Taket på denne pergolaen er elektrisk og kan skyves til side om man vil ha det åpent. Foto: Pandora Film/TV 2

Mange sitteplasser

En hage skal kunne nytes på mange måter – både alene og sammen med andre. I denne hagen ble det derfor laget mange forskjellige steder der du kan hygge deg.

UNDER TAK: I sofaen under pergolataket kan man sitte tørt og nyte hagen. Foto: Pandora Film/TV 2

Selve spiseplassen ble plassert mot naboens høye mur. Her er det lunt og lite innsyn, og utsikten er formidabel.

LUNT: Spiseplassen ved murveggen ligger i le for kald vind fra nord. Foto: Pandora Film/TV 2

UTSYN: Utsikten fra spiseplassen er upåklagelig! Foto: Pandora Film/TV 2

Det ble plantet store staudebed i hagen, og det ble lagt matter av sedumplanter fremme ved gjerdet. Dette er for å myke opp de stramme linjene og lage en fin plass for en liten utsiktsbenk.

I DET GRØNNE: Koselig benk blant plantene. Foto: Pandora Film/TV 2

På terrassen ved huset ble det laget en liten barløsning med vegghengt skap. Herfra har man oversikt over hele hagen.

ANRETNING: Her kan man lage mat og ha nødvendigheter lett tilgjengelig i skapet. Foto: Pandora Film/TV 2

Til slutt ønsket designeren at det skulle henges opp en raus hengestol. Det perfekte stedet for en god bok og en varm, fin sommer.

FORNØYD: Designer Janne Narvestad gleder seg over resultatet av hagefornyingen. Foto: Pandora Film/TV 2

