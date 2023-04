– Kan ikke tenke meg noe bedre enn et slikt sted

I sesongpremieren for Tid for hage ble det laget en engelskinspirert «cottage garden». – Her skal man ikke spare på noe, bruk som mye planter som mulig! sier designer Malin Persson.

Nicholas og Miriam hadde søkt hjelp for å få gjort noe med det de kalte «en utrolig kjedelig hage». Her var det fra før av kun en stor, relativt flat plen. Ingen blomster, ingen sitteplasser, ikke noe miljø.

– Det var for stort til at vi klarte å finne ut hva vi skulle gjøre her, det var veldig vanskelig å se for seg hvordan det kunne bli, forteller Nicholas.

FØR: En stor tom gressplen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Skikkelig hagemiljø med masse spiselige planter! Foto: Terje Arntsen Les mer FØR: Hagen sluttet brått mot en skrent. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Nydelig avslutning på hagen med drivhus. Foto: Terje Arntsen Les mer

En liten hage i den store hagen

I dette prosjektet falt Malin ned på en plan om å lage en egen inngjerdet hage på den store plenen.

En liten hage i en litt engelskinspirert stil der det finnes både symmetri og et vilt blomsterflor.

I England kaller man en slik hage for en «cottage garden». Opprinnelig en nyttig hage der man dyrket både nyttevekster og blomster i skjønn forening.

HAGE I HAGEN: På den kjedelige plenen ble det laget «cottage garden». Foto: Terje Arntsen

Slik skaper du stilen

Bruk mye blomster og farger, men stram opp designet med rette linjer og symmetri. Inne i denne nye hagen ble det laget fire identiske plantekasser som ble rammet inn av rette grusganger, kastanjegjerde og inngangsportaler.

HAGEPLAN: Stram og symetrisk plan, men med uhøytidelig blanding av planter. Foto: Pandora Film/TV 2

Ha alltid et blikkfang. «Senterpiece» kaller Malin dette, og i dette prosjektet bestod den av en stor krukke, nøyaktig plassert i midten av den ornamentelle kjøkkenhagen. Alle stier leder dit.

BLIKKFANG: En stor krukke omkranset av lavendel i midten av hagerommet. Foto: Terje Arntsen

Bland vakre blomster og spiselige vekster, de drar nytte av hverandre. Det finnes nemlig mange gode kombinasjoner som gjør at insekter, som man ikke ønsker på de spiselige vekstene, blir forvirret eller frastøtt av blomstene rundt.

FINT OG NYTTIG: Tagetes og gressløk, mange prydplanter er nyttige for spiselige vekster. Foto: Pandora Film/TV 2

Ikke spar på kruttet! En slik hage skal virkelig bugne. Bruk masse blomstrende planter i alle farger, både sommerblomster og flerårige planter. Sett gjerne i gang nå i april med å så sommerblomster – da sparer du penger og mange sorter er enkle å få til. Så for eksempel blomkarser, pyntekorg og ringblomster.

LA DET BUGNE: Masse blomster i hagen, men også inne i drivhuset. Foto: Terje Arntsen

Lag portaler! Det er fint med ulike innganger til en slik hage. Det strammer opp, og det gir også gode muligheter til et innslag av klatreplanter. Her ble det brukt både Klematis og hvite klatreroser.

Se produktliste her for informasjon om planter og materialer.

En hver seriøs hage må ha et drivhus

Det er ikke størrelsen på drivhuset det kommer an på, sier designer Malin Persson.

Det handler om å kunne lage seg en liten plass der man kan være for seg selv og følge med på plantelivet, ha det varmt og godt, og kunne titte ut på resten av hagen.

SOMMERLYKKE: Drivhus med hage på forsiden og fantastisk utsikt på baksiden. Foto: Terje Arntsen

– Jeg kan virkelig ikke tenke meg noe bedre enn et slikt sted å finne ro, sier Persson.

Hadde aldri sett for oss noe slikt!

Nicolas og Miriam ble mildest talt overrasket da de fikk se hva Tid for hage hadde gjort.

– Vi hadde ikke sett for oss noe slikt i det hele tatt! Det ble helt utrolig fint, sier paret og legger til:

– Her kommer vi til å kose oss mye på fine dager.

Se Tid for Hage tirsdag klokken 20 på TV 2 Direkte og når du vil på TV 2 Play.