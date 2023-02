Ikke pusset opp på flere tiår – ble overveldet av resultatet

En blokkleilighet med trangt lite kjøkken, 90-talls tapeter på veggene og flere tiår med oppsamlede minner ble som ny da Tid for hjem valgte å hjelpe pensjonistparet til en ny hverdag.

Tid for hjem:

Paret hadde bodd i leiligheten siden 90-tallet, og ønsket var et mer funksjonelt kjøkken og et praktisk og moderne stuerom.

Ville leiligheten kunne fungere bedre med åpen kjøkkenløsning? Og ville det likevel være mulig å videreføre kosen, TV-kroken, spiseplassen og hverdagen slik Vibeke og Odd var vant til?

FØR: Typisk smal blokkleilighet med adskilt kjøkken bak TV-veggen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Veggen mot kjøkkenet ble revet og leiligheten føles mye mer åpen. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Det var trangt på det gamle kjøkkenet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: God arbeidsplass på den nye halvøyen. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Stuen var møblert for å se på TV som var montert på kjøkkenveggen Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: TV er flyttet og det har blitt frokostplasser ved kjøkkenøyen. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Spisestue i karnappet, dekorert med eldre tapet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Spisebordet er beholdt og alle flater er modernisert. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer FØR: Slik var stuen møblert før oppussingen, med blått teppe på gulvet og buesofa. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Eikeplater på veggene, integrert bokhylle, nytt gulv og ny sofa. Foto: Per Olav Sølvberg Les mer

Nervepirrende

Vibeke og Odd var veldig spente på hva som var blitt gjort med leiligheten deres, for det er ikke bare-bare å gjøre store forandringer i et hjem som har vært uforandret over så lang tid.

De hadde masse gjenstander og møbler som var samlet over lang tid, og de var forberedt på store endringer.

Vibeke hadde tenkt og tenkt på alle mulige løsninger Tid for hjem kunne ha funnet på. Resultatet fikk de ikke se før etter fire dager – og reaksjonen var overveldende.

NYTT KJØKKEN: Endelig fikk paret den åpne løsningen de hadde ønsket seg. Foto: Per Olav Sølvberg

– Gubba Noa, så fantastisk! Dette er jo et helt nytt hjem! Dette skal vi kose oss med, sier Vibeke i det hun kommer inn i rommet.

Odd er også ganske overveldet og gleder seg til å fordøye inntrykket.

Han utrykker stor glede over godstol og en sofa han kan sove middagslur på – og selvfølgelig at fjernsynet er blitt med inn i den nye møbleringen.

MIDDAGSLUR: Komfortabel sofa for TV-titting og cowboystrekk. Foto: Per Olav Sølvberg

Designerens plan – disse grepene ble gjort

Astrid Maria Sætren mente det var viktig å åpne opp for å få en bedre romfølelse. Smale leiligheter med vinduer kun på de to endeveggene er typisk for denne perioden.

Her handlet det om å utnytte lyset fra vinduene på best mulig måte, og samtidig lage det lunt og trivelig.

BLOKKMILJØ: Designer Astrid Maria Sætren utenfor blokken der det ble pusset opp. Foto: Pandora Film/TV 2

– I leiligheten var det også mange fine gamle møbler og gjenstander som jeg ønsket å bruke videre. Gamle ting får gjerne nytt liv når du setter dem inn i en mer moderne kontekst, forteller hun.

– For at ting ikke skal slå hverandre i hjel i et slikt interiør, er det lurt å lage en ganske nøytral ramme rundt.

GJENBRUK: Det eldre skapet var ett av møblene som ble brukt videre. Foto: Per Olav Sølvberg

Veggene ble derfor fornyet med eikefinerplater. Samme materialet ble også brukt til frontene på kjøkkenet, og til å lage TV-vegg og integrert bokhylle. All eiken ble oljet i en mørkere tone.

EIK: Også hylleseksjonen ble laget av plater med eikefiner. Foto: Per Olav Sølvberg

Som en kontrast til veggene ble det valgt et lyst eikegulv, og øverste del av veggene, samt tak og vinduskarmer ble malt i en lysere grønn- gul farge.

– Til møbler og tekstiler valgte jeg lyse naturfarger. Her var det viktig med overflater med ulik struktur for å skape en innbydende og harmonisk stemning, forteller Astrid.

TEKSTUR: Skap interessante miljøer ved bruk av ulike teksturer. Foto: Per Olav Sølvberg

Velkjent problem

Som i de fleste blokkleiligheter hadde taket en strukturert overflate – en sandsparklet overflate. Men hva gjør man dersom man river noe av taket og det blir et glatt område i strukturen?

Det har maler Einar Nilsson svaret på.

Laget unik lampe

En enkel rislampe byr på mange muligheter i følge Astrid. Med litt maling kan du få ditt helt egne design på en slik lampe.

